Dos brasileiros que compareceram às urnas no país, 418 votaram em Lula e 101 escolheram Flávio Bolsonaro - Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Dos brasileiros que compareceram às urnas no país, 418 votaram em Lula e 101 escolheram Flávio BolsonaroMarina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 25/10/2026 23:56

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou sua votação em relação ao primeiro turno e conseguiu reduzir a diferença entre os dois concorrentes. Outro destaque foi a diminuição do número de eleitores que não compareceram às urnas. Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, manteve a preferência por Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República no segundo turno das eleições de 2026 . Apesar da vitória do candidato do PL no município,(PT) ampliou sua votação em relação ao primeiro turno e conseguiu reduzir a diferença entre os dois concorrentes. Outro destaque foi a diminuição do número de eleitores que não compareceram às urnas.

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu 274.289 votos, o equivalente a 55,81% da votação válida em Duque de Caxias. Lula contabilizou 183.125 votos, alcançando 37,26%. A diferença entre os dois candidatos era de 91.164 votos, com uma vantagem de 18,55 pontos percentuais para o representante do PL.

No segundo turno, Flávio Bolsonaro voltou a ficar à frente, com 280.880 votos e 55,21% dos votos válidos. Lula, por sua vez, alcançou 227.830 votos, correspondentes a 44,79%. A diferença entre os dois caiu para 53.050 votos, uma redução de 38.114 votos em comparação com a primeira etapa da disputa.

Lula conquista quase 45 mil votos a mais

O resultado do segundo turno representa um crescimento de 44.705 votos para Lula em Duque de Caxias. Em termos percentuais, o petista avançou 7,53 pontos percentuais, passando de 37,26% para 44,79% dos votos válidos.

Flávio Bolsonaro também ampliou sua votação em números absolutos, conquistando 6.591 votos a mais em relação ao primeiro turno. No entanto, sua participação percentual recuou 0,60 ponto percentual, de 55,81% para 55,21%.

A diferença entre os candidatos também diminuiu de maneira significativa. No primeiro turno, Flávio tinha uma vantagem de 18,55 pontos percentuais sobre Lula. No segundo, essa distância caiu para 10,42 pontos percentuais.

Mesmo com o avanço do petista, o candidato do PL conseguiu preservar a liderança no município e terminou a disputa com uma diferença superior a 53 mil votos. Os números mostram que Lula ampliou sua presença entre os eleitores caxienses na etapa decisiva, embora não tenha conseguido reverter o resultado registrado na primeira votação.

Abstenção cai mais de 7 mil eleitores

A participação dos eleitores também apresentou mudanças entre os dois turnos. No primeiro, Duque de Caxias registrou 114.072 abstenções. No segundo, o número caiu para 106.677 eleitores que deixaram de comparecer às urnas.

A diferença corresponde a 7.395 eleitores a menos ausentes, uma redução de aproximadamente 6,48% no número de abstenções.

O movimento indica que houve maior comparecimento às urnas na segunda etapa da eleição, embora mais de 106 mil eleitores ainda tenham deixado de votar no município. A queda no número de ausências ocorreu ao mesmo tempo em que os dois candidatos ampliaram suas votações absolutas, com crescimento mais expressivo para Lula.

É importante destacar que a redução de 6,48% considera o número absoluto de abstenções entre os dois turnos, e não a variação da taxa de abstenção sobre o eleitorado total.

Mais de 508 mil votos válidos no segundo turno

Duque de Caxias contabilizou 508.710 votos válidos no segundo turno da eleição presidencial de 2026. Além disso, foram registrados 6.120 votos em branco, equivalentes a 1,16%, e 13.184 votos nulos, correspondentes a 2,50%.

Somados, os votos em branco e nulos chegaram a 19.304, indicando que uma parcela dos eleitores não escolheu nenhum dos dois candidatos na disputa final.

O resultado consolidou a vantagem de Flávio Bolsonaro em Duque de Caxias, mas também evidenciou o crescimento da votação de Lula. O petista conquistou quase 45 mil votos adicionais, enquanto a distância entre os dois candidatos diminuiu em mais de 38 mil votos.

