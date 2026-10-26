Complexo de saúde de Imbariê amplia atendimento em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Complexo de saúde de Imbariê amplia atendimento em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 26/10/2026 17:23

O Complexo de Saúde foi projetado para oferecer atendimento de qualidade, conforto e mais eficiência aos moradores da região. As novas unidades representam mais um importante investimento na ampliação e na modernização da rede municipal de saúde, reforçando o compromisso da administração municipal com a ampliação do acesso à saúde e com a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população.

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Hospital Municipal de Imbariê

O Hospital Municipal de Imbariê nasceu com a missão de descentralizar a alta complexidade em Duque de Caxias. E os números alcançados, nesse período, provam que a unidade já é reconhecida como um dos maiores pilares de pronto atendimento e de suporte crítico da Baixada Fluminense. A estrutura hospitalar conta com serviço de emergência 24 horas (Clínica Médica e Ortopedia); consultórios; classificação de risco; exames de raio-x e laboratoriais e eletrocardiograma; 24 leitos (Enfermaria e Tratamento Intensivo), salas especializadas, entre outros.

A paciente Lorrayne de Oliveira Almeida, 30 anos, moradora do Lote XV, estava a passeio na casa da avó quando passou mal e foi parar no HMI, onde precisou ficar internada. Ela conhecia o hospital de nome porque a avó já faz acompanhamento na Clínica da Família.



“Meu primeiro atendimento foi feito na emergência, onde fui muito bem acolhida pelos profissionais de saúde, sempre muito atenciosos. Além disso, o hospital tem uma ótima estrutura, tudo novinho e muito bem cuidado. Agora é aguardar o meu quadro estabilizar para ir pra casa”, declarou a paciente.

Na área de Ortopedia, o HMI é referência no atendimento de traumas fechados, descentralizando os atendimentos e desafogando as demandas do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN).

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“Os números demonstram a importância do hospital para a região. Nesses primeiros quatro meses, registramos mais de 26.500 atendimentos, 1.500 internações e mais de 30.000 exames realizados. São números expressivos que representam muito mais do que estatísticas, representam pessoas que buscaram atendimento, pacientes que precisaram de cuidados e de profissionais que estiveram diariamente empenhados em oferecer assistência”, destacou Tatiane do Nascimento, diretora Administrativa, acompanhada da equipe de direção: Dra. Milena Barillo, diretora Médica; Jeniffer Soares, diretora de Enfermagem; e Rafaella Pacheco, diretora Multidisciplinar. “Os números demonstram a importância do hospital para a região. Nesses primeiros quatro meses, registramos mais de 26.500 atendimentos, 1.500 internações e mais de 30.000 exames realizados. São números expressivos que representam muito mais do que estatísticas, representam pessoas que buscaram atendimento, pacientes que precisaram de cuidados e de profissionais que estiveram diariamente empenhados em oferecer assistência”, destacou Tatiane do Nascimento, diretora Administrativa, acompanhada da equipe de direção: Dra. Milena Barillo, diretora Médica; Jeniffer Soares, diretora de Enfermagem; e Rafaella Pacheco, diretora Multidisciplinar.

Clínica da Família de Imbariê

As Clínicas da Família foram projetadas para ampliar e qualificar o atendimento de saúde oferecido aos moradores nos territórios onde estão inseridas. Desde o início da gestão do prefeito Netinho Reis, foram entregues 34 unidades, espalhadas nos quatro distritos. Cada unidade conta com equipes de agentes comunitários, atuando diretamente nas visitas aos moradores cadastrados em cada região. Neste período, a Secretaria Municipal de Saúde contabiliza mais de 370 mil atendimentos realizados. Impressionam também os números de visitas domiciliares realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), chegando a mais de 320 mil.

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Inaugurada em junho de 2026, a Clínica da Família de Imbariê conta com 10 equipes de agentes comunitários e tem capacidade de atender a mais de 35 mil pessoas ao mês. Nesses quatro meses de atividades, a unidade realizou mais de 50 mil atendimentos, incluindo consultas médicas, enfermagem, visitas domiciliares, serviço de vacinação, odontologia (3 equipes), Sala Sensorial TEA, Farmácia, salas de curativos, de procedimentos e para exames de sangue.

“A Clínica da Família Imbariê é a nossa maior unidade, com capacidade de atender até 35 mil pessoas por mês. A estrutura conta com dois pavimentos, onde pessoas de todas as idades podem usufruir dos serviços de vacinação, odontologia, clínica geral, enfermagem, academia da saúde, entre outros. E temos um diferencial, que é a Sala Sensorial TEA, com mais de 450 atendimentos realizados nesses quatro meses”, declarou o subsecretário de Atenção Primária à Saúde, Carlos Rafael dos Santos Freitas.

O Complexo de Saúde de Imbariê está localizado na Avenida Coronel Sisson, Santa Lúcia – Imbariê. O Hospital Municipal tem atendimento com emergência 24 horas e internação. A Clínica da Família funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.