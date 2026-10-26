Polícia Civil do Rio de Janeiro - Divulgação/Polícia Civil

Polícia Civil do Rio de JaneiroDivulgação/Polícia Civil

Publicado 26/10/2026 18:30

policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias), em conjunto com agentes do projeto Segurança Presente. Segundo as investigações, os suspeitos são apontados como integrantes de uma quadrilha envolvida em mais de 20 roubos praticados no município, principalmente contra pedestres e veículos. Dois homens foram presos em flagrante por receptação na última sexta-feira (23/10), no bairro Vila Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação foi realizada porda 59ª DP (Duque de Caxias), em conjunto com agentes do projeto Segurança Presente. Segundo as investigações, os suspeitos são apontados como integrantes de uma quadrilha envolvida em mais de 20 roubos praticados no município, principalmente contra pedestres e veículos.

De acordo com informações da Polícia Civil, os agentes chegaram aos dois homens durante diligências voltadas ao combate aos crimes patrimoniais na região. As apurações indicam que o grupo criminoso investigado teria participação em uma série de roubos registrados em diferentes pontos de Duque de Caxias.

Entre os principais alvos das ações atribuídas à quadrilha estão pessoas que circulam pelas ruas do município e proprietários de veículos. A investigação busca esclarecer a participação dos suspeitos nos crimes e identificar outros possíveis integrantes do grupo.

Suspeitos já haviam sido investigados

Os dois homens presos já estavam no radar dos investigadores da 59ª DP. Em uma apuração anterior conduzida pela unidade policial, ambos chegaram a ser presos em flagrante por suspeita de associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte de drogas para consumo próprio.

A reincidência dos nomes nas investigações levou os agentes a aprofundarem as diligências para apurar possíveis conexões dos suspeitos com outros delitos cometidos na cidade. A Polícia Civil também busca reunir elementos que permitam esclarecer a atuação do grupo e a eventual responsabilidade individual dos investigados nos crimes sob apuração.

Um dos homens possui registros policiais por diferentes ocorrências, incluindo associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, corrupção ativa, receptação, roubo a transeunte, roubo de veículo e lesão corporal grave, entre outros delitos.

O segundo suspeito também possui registros anteriores. Entre as ocorrências relacionadas ao seu nome estão adulteração de sinal identificador de veículo, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Os registros policiais fazem parte do histórico informado pelas autoridades e não representam, por si só, condenações definitivas pelos crimes mencionados.

Investigações continuam

Após as prisões em flagrante por receptação, as diligências da 59ª DP prosseguem para esclarecer completamente os fatos e identificar outros possíveis envolvidos nas atividades criminosas investigadas.

A apuração pretende aprofundar as informações sobre os mais de 20 roubos atribuídos ao grupo, além de verificar a possível ligação dos suspeitos com outras ocorrências registradas em Duque de Caxias.

A atuação conjunta entre a Polícia Civil e os agentes do projeto Duque de Caxias Presente integra as ações de segurança pública desenvolvidas no município da Baixada Fluminense.

O trabalho investigativo continua para reunir provas, esclarecer as circunstâncias dos crimes e determinar a participação de cada suspeito nos episódios apurados. Até a conclusão das investigações e eventual julgamento, os homens têm direito à presunção de inocência.