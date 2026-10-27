Operação Barricada Zero retira 4,4 toneladas de obstáculos em Caxias

Operação Barricada Zero retira 4,4 toneladas de obstáculos em CaxiasReprodução/Polícia Militar
De acordo com informações divulgadas pelo batalhão, a operação tem como objetivo desobstruir vias públicas, facilitar o deslocamento dos moradores e contribuir para a retomada dos espaços públicos. A retirada dos obstáculos busca restabelecer a livre circulação de pedestres e veículos nas regiões atendidas.
Durante a ação, equipes da Polícia Militar atuaram em oito vias. Entre os locais contemplados estão a Avenida 1, a Avenida 2, a Rua 11, a Rua Amarantes, a Rua Jurucutu, a Rua Araripe, a Rua Tapajós e a Rua Adriática.
A Operação Barricada Zero faz parte das ações voltadas ao enfrentamento de obstáculos instalados irregularmente em ruas e acessos de comunidades. Essas estruturas podem dificultar a passagem de veículos, prejudicar o deslocamento cotidiano da população e comprometer o acesso de serviços essenciais, como ambulâncias e viaturas de emergência.
Segundo o 15º BPM, as equipes seguem atuando para ampliar a segurança e garantir melhores condições de mobilidade aos moradores de Duque de Caxias. A corporação também destaca a importância de recuperar os espaços públicos para assegurar o direito de ir e vir da população.
A retirada de aproximadamente 4,4 toneladas de barricadas representa mais uma etapa da operação no município. A continuidade das ações busca ampliar a desobstrução das vias e facilitar a circulação nas localidades contempladas. Na semana passada, em apenas dois dias, a corporação retirou das ruas do município quase 20 toneladas de barricadas.
A Polícia Militar não informou, na publicação, se houve prisões ou apreensões durante a operação desta terça-feira.
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