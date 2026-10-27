Obras do estande de tiro da Força Municipal avançam em Duque de Caxias - Reprodução/Prefeitura de Duque de Caxias

Obras do estande de tiro da Força Municipal avançam em Duque de CaxiasReprodução/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 27/10/2026 19:25

O Secretário municipal de Segurança Pública, Coronel Vinícius Carvalho, exaltou a construção do estande de tiro da Força Municipal de Duque de Caxias . A instalação contará com seis raias de 25 metros e será equipado para suportar disparos de armas de até o calibre 7,62 x 51 mm. A estrutura será do tipo indoor, com sistema de recolhimento de projéteis e separação de resíduos metálicos, permitindo o descarte adequado dos materiais. O espaço também contará com alvos móveis e câmeras de vídeo, as quais permitirão aos instrutores acompanhar o desempenho dos alunos durante as atividades.

“Os treinamentos serão destinados aos agentes da Guarda Municipal e da Força Municipal de Duque de Caxias, com os objetivos de capacitar os profissionais para o uso de armas de fogo e de promover a atualização e o aperfeiçoamento das técnicas de tiro. No mesmo local, também funcionará uma casa de armas, destinada ao armazenamento do armamento utilizado pelas equipes.”

A previsão de inauguração ainda não está definida, pois o cronograma das obras pode sofrer alterações em razão de fatores climáticos, especialmente das chuvas. O estande está sendo construído no pátio da sede da Guarda Municipal, no Complexo de Segurança, e encontra-se em estágio avançado, com a estrutura metálica concluída e as demais etapas em andamento.

Investimento em segurança

Duque de Caxias vem se tornando referência em segurança pública na Baixada Fluminense com os programas Patrulha da Madrugada e Barricada Zero, Muralhas Digitais, Smart Duque, além das implantações do Complexo de Segurança Pública e 3º CPA e Força Municipal de Segurança.

A presença da Força Municipal em 35 pontos de Duque de Caxias representa um reforço estratégico para a segurança pública e para a proteção da população. Com atuação voltada ao patrulhamento preventivo e à ampliação da presença ostensiva nas ruas, a corporação busca contribuir para a prevenção de crimes e a preservação da ordem pública no município. Os agentes utilizam pistolas dos calibres 9 milímetros e .40, além de fuzis Sig Sauer calibre 5,56, após passarem por treinamento e capacitação específicos e receberem certificação da Polícia Federal para o uso dos armamentos.

A estruturação da força amplia a capacidade de atuação do município na segurança urbana e reforça a importância da preparação técnica dos profissionais, aliada ao planejamento operacional e ao respeito aos protocolos legais.