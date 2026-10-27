Obras do estande de tiro da Força Municipal avançam em Duque de CaxiasReprodução/Prefeitura de Duque de Caxias
Obras do estande de tiro da Força Municipal avançam em Duque de Caxias
Estrutura será do tipo indoor, com sistema de recolhimento de projéteis e separação de resíduos metálicos
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