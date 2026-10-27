Bairro de Duque de Caxias recebe projeto 'Chegaram os Especialistas' - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Bairro de Duque de Caxias recebe projeto 'Chegaram os Especialistas'Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 27/10/2026 19:33

Por meio da carreta do Chegaram os Especialistas, a Secretaria Municipal de Saúde realizou, até o momento, mais de 185 mil atendimentos, ampliando o acesso da população a consultas, a exames e a atendimentos especializados, contribuindo para a descentralização dos serviços e para a redução da demanda reprimida no município. Serviços de vacinação, exames laboratoriais e eletrocardiograma são por livre demanda, desde que o paciente apresente o pedido médico e documento de identificação.

Outros exames e consultas especializadas são destinados exclusivamente aos pacientes regulados pela SMSDC. O agendamento pode ser realizado pelo WhatsApp 0800 000 3627 ou por encaminhamento da unidade de saúde mais próxima da residência do(a) paciente, garantindo um fluxo organizado e mais ágil.

A população conta ainda com serviços de assistência social, projeto Abraço Mulher, odontologia, emissão de documentos, orientação jurídica, inscrição e atualização em programas sociais, além de atendimentos voltados ao bem-estar animal, como o Castramóvel, que oferece castração e microchipagem de cães e gatos.

Governo nos Bairros

Por meio do programa, a prefeitura executa ainda importantes serviços de manutenção urbana, incluindo capina, roçagem, varrição, operação vac-all, desobstrução de bocas de lobo, pintura de meio-fio, remoção de resíduos, poda baixa, tapa-buracos e caça-fios. No encerramento de cada edição, acontece o Caxias Mais Corre, iniciativa que vai além da prática esportiva, incentivando hábitos saudáveis, qualidade de vida e integração social.



Serviço



Projeto Chegaram os Especialistas e Governo nos Bairros



Local: Praça do Sesi, Av. Duque de Caxias, n⁰. 421 - Bairro Itatiaia – Centro – primeiro distrito.



Horário: de segunda a sexta-feira das 7h às 17h / Sábado, das 7h às 12h.