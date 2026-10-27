Alunos de Caxias participam de competição nacional de robótica - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Alunos de Caxias participam de competição nacional de robóticaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 27/10/2026 19:40

Alunos de Caxias participam de competição nacional de robótica Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Na primeira participação na competição, os estudantes da Escola Municipal Dr. Ricardo Augusto de Azeredo Vianna, localizada em Olavo Bilac, tiveram a oportunidade de explorar novos conhecimentos e demonstrar seu talento na robótica. Em parceria com a Positivo e a LEGO, os alunos receberam os materiais necessários para o aprendizado e o treinamento durante 15 dias, período de preparação para o campeonato. Mesmo com pouco tempo de preparação, a equipe de Duque de Caxias conquistou o 16º lugar entre 20 equipes participantes, demonstrando dedicação, criatividade e capacidade de desenvolver soluções tecnológicas. Na primeira participação na competição, os estudantes da Escola Municipal Dr. Ricardo Augusto de Azeredo Vianna, localizada em Olavo Bilac, tiveram a oportunidade de explorar novos conhecimentos e demonstrar seu talento na robótica. Em parceria com a Positivo e a LEGO, os alunos receberam os materiais necessários para o aprendizado e o treinamento durante 15 dias, período de preparação para o campeonato. Mesmo com pouco tempo de preparação, a equipe de Duque de Caxias conquistou o 16º lugar entre 20 equipes participantes, demonstrando dedicação, criatividade e capacidade de desenvolver soluções tecnológicas.

Como parte do desafio, os estudantes desenvolveram um projeto voltado ao monitoramento de incêndios em florestas tropicais. O resultado foi positivo, com pontuação superior à de equipes de outras instituições participantes, incluindo escolas com foco em tecnologia.

Alunos de Caxias participam de competição nacional de robótica Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Os estudantes já praticam robótica na escola e participam de competições, mas a oportunidade de disputar um campeonato nacional representou um importante aprendizado e reforça a importância de ampliar o acesso à ciência, à tecnologia e à inovação para crianças em situação de vulnerabilidade social, valorizando o potencial delas.



O secretário de Ação Comunitária, João Frauches, destacou a importância do incentivo a projetos que ampliam as oportunidades para os jovens do município.



“Fico muito feliz em ver as crianças da nossa cidade participando de uma experiência como essa. Estamos dando apoio para que elas estejam aqui, aprendendo, descobrindo novas possibilidades e mostrando todo seu potencial. Tenho certeza que no nosso município temos muitas crianças talentosas estamos aqui para dar nosso incentivo e apoio.” Os estudantes já praticam robótica na escola e participam de competições, mas a oportunidade de disputar um campeonato nacional representou um importante aprendizado e reforça a importância de ampliar o acesso à ciência, à tecnologia e à inovação para crianças em situação de vulnerabilidade social, valorizando o potencial delas.O secretário de Ação Comunitária, João Frauches, destacou a importância do incentivo a projetos que ampliam as oportunidades para os jovens do município.“Fico muito feliz em ver as crianças da nossa cidade participando de uma experiência como essa. Estamos dando apoio para que elas estejam aqui, aprendendo, descobrindo novas possibilidades e mostrando todo seu potencial. Tenho certeza que no nosso município temos muitas crianças talentosas estamos aqui para dar nosso incentivo e apoio.”

A parceria com professores e diretores da unidade escolar também foi essencial para a preparação e o desempenho dos alunos. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer também teve papel importante, contribuindo para viabilizar a participação da equipe na competição.



A participação no First Lego League representa mais um passo na construção de oportunidades para os estudantes de Duque de Caxias, mostrando que, com incentivo, acesso ao conhecimento e dedicação, novos caminhos podem ser construídos desde a infância.