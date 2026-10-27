Operação apreende pistola e drogas em comunidade de Duque de Caxias - Divulgação/PM

Operação apreende pistola e drogas em comunidade de Duque de CaxiasDivulgação/PM

Publicado 27/10/2026 20:11

Durante a ação, um indivíduo foi detido pelas equipes policiais. A operação teve como objetivo combater a criminalidade na região e conter a instabilidade territorial provocada pela disputa entre facções criminosas, segundo informações divulgadas pelo 15º BPM.

Entre os materiais apreendidos estão uma pistola calibre 9 milímetros, um carregador e 14 munições, além de um rádio transmissor e uma quantidade de drogas que não foi detalhada pelas autoridades. O armamento e os demais itens foram recolhidos durante a intervenção policial.

Após a operação, o indivíduo detido e todo o material apreendido foram encaminhados para a sede da 60ª DP, responsável pela área, onde foram apresentados à autoridade policial para a adoção das medidas legais cabíveis.

Combate à criminalidade

De acordo com a Polícia Militar, a ação faz parte das estratégias de enfrentamento à criminalidade desenvolvidas na região. O trabalho de inteligência busca identificar e combater atividades criminosas, especialmente em áreas afetadas por disputas territoriais entre grupos criminosos.

A presença de equipes policiais nesses locais também tem como objetivo reduzir os riscos à população e contribuir para a manutenção da ordem pública, diante dos impactos que os confrontos entre facções podem provocar na rotina dos moradores.

O 15º BPM informou que segue intensificando as ações estratégicas em Duque de Caxias, com operações voltadas à repressão de práticas criminosas e ao reforço da segurança pública no município.

A corporação não divulgou, até o momento, informações adicionais sobre a identidade do indivíduo detido, a natureza e a quantidade exata dos entorpecentes apreendidos ou eventuais desdobramentos das investigações.

O caso permanece sob responsabilidade da Polícia Civil, que deverá adotar os procedimentos previstos em lei a partir da apresentação do suspeito e dos materiais recolhidos durante a operação.