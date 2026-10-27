Operação apreende pistola e drogas em comunidade de Duque de CaxiasDivulgação/PM

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Igor Silva
Uma operação de inteligência realizada por policiais militares do 15º Batalhão da Polícia Militar (15º BPM), em conjunto com agentes da 60ª Delegacia de Polícia (60ª DP), resultou na apreensão de uma pistola calibre 9 milímetros, munições, um rádio transmissor e grande quantidade de material entorpecente na comunidade Vai Quem Quer, em Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
Durante a ação, um indivíduo foi detido pelas equipes policiais. A operação teve como objetivo combater a criminalidade na região e conter a instabilidade territorial provocada pela disputa entre facções criminosas, segundo informações divulgadas pelo 15º BPM.
Entre os materiais apreendidos estão uma pistola calibre 9 milímetros, um carregador e 14 munições, além de um rádio transmissor e uma quantidade de drogas que não foi detalhada pelas autoridades. O armamento e os demais itens foram recolhidos durante a intervenção policial.
Após a operação, o indivíduo detido e todo o material apreendido foram encaminhados para a sede da 60ª DP, responsável pela área, onde foram apresentados à autoridade policial para a adoção das medidas legais cabíveis.
Combate à criminalidade
De acordo com a Polícia Militar, a ação faz parte das estratégias de enfrentamento à criminalidade desenvolvidas na região. O trabalho de inteligência busca identificar e combater atividades criminosas, especialmente em áreas afetadas por disputas territoriais entre grupos criminosos.
A presença de equipes policiais nesses locais também tem como objetivo reduzir os riscos à população e contribuir para a manutenção da ordem pública, diante dos impactos que os confrontos entre facções podem provocar na rotina dos moradores.
O 15º BPM informou que segue intensificando as ações estratégicas em Duque de Caxias, com operações voltadas à repressão de práticas criminosas e ao reforço da segurança pública no município.
A corporação não divulgou, até o momento, informações adicionais sobre a identidade do indivíduo detido, a natureza e a quantidade exata dos entorpecentes apreendidos ou eventuais desdobramentos das investigações.
O caso permanece sob responsabilidade da Polícia Civil, que deverá adotar os procedimentos previstos em lei a partir da apresentação do suspeito e dos materiais recolhidos durante a operação.