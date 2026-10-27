Operação apreende pistola e drogas em comunidade de Duque de CaxiasDivulgação/PM
Operação apreende pistola e drogas em comunidade de Duque de Caxias
Ação conjunta do 15º BPM e da 60ª DP foi realizada no Vai Quem Quer, em Santa Cruz da Serra; um indivíduo foi detido
Operação apreende pistola e drogas em comunidade de Duque de Caxias
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