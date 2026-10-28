Jovem é preso com drogas, pistola e rádio comunicador em Caxias - Reprodução/Polícia Civil

Jovem é preso com drogas, pistola e rádio comunicador em CaxiasReprodução/Polícia Civil

Publicado 28/10/2026 16:06

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, o suspeito, conhecido pelo apelido de “Argentino”, foi identificado durante uma ação de monitoramento realizada por agentes da 60ª DP e da 66ª DP (Piabetá), em conjunto com policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Durante a operação, os agentes perceberam a movimentação do jovem, que tentou escapar ao notar a aproximação das equipes policiais. Na tentativa de fuga, ele abandonou parte do material que transportava e passou a ser perseguido pelos agentes.

A perseguição se estendeu até o bairro de Santa Cruz da Serra, também em Duque de Caxias. O homem foi alcançado e detido nas proximidades da Rodovia Washington Luís, uma das principais vias de ligação da Baixada Fluminense com a capital e outros municípios do estado.

Após a abordagem, os policiais realizaram a apreensão de material entorpecente, uma pistola, um rádio comunicador e uma quantia em dinheiro. Segundo as informações da corporação, os objetos foram recolhidos durante a ocorrência e encaminhados para os procedimentos legais.

O suspeito foi conduzido à 60ª DP, em Campos Elíseos, onde o caso foi registrado e a prisão em flagrante formalizada. Ele foi enquadrado, em tese, nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, que tratam, respectivamente, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Também foi indicado o artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, referente a uma modalidade de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A ação faz parte dos esforços das forças de segurança para combater o comércio ilegal de entorpecentes e a atuação de grupos criminosos em Duque de Caxias. A integração entre as equipes de investigação da Polícia Civil e o policiamento ostensivo da Polícia Militar permite a troca de informações e o desenvolvimento de operações em áreas consideradas estratégicas para o enfrentamento à criminalidade.

