Caxias Shopping inaugura decoração de Natal e chegada do Papai Noel - Divulgação

Caxias Shopping inaugura decoração de Natal e chegada do Papai NoelDivulgação

Publicado 28/10/2026 21:37

O clima de Natal vai ganhar um toque de doçura e fantasia no Caxias Shopping, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A partir do dia 7 de novembro, o empreendimento inaugura sua decoração natalina de 2026, que terá como tema a “Confeitaria do Papai Noel”. A proposta é transformar os espaços do shopping em um cenário lúdico, inspirado no universo dos doces e na magia de uma das épocas mais aguardadas do ano. A programação inclui ainda a abertura da Fábrica de Chocolates e uma fachada especial, que promete levar o espírito natalino também para a área externa do centro comercial.

A ambientação foi planejada para proporcionar uma experiência visual encantadora aos visitantes, especialmente às crianças e às famílias que aproveitam o período para passear, registrar momentos especiais e entrar no clima das festas de fim de ano. Na área interna, elementos como doces, donuts, biscoitos, uma fonte dos desejos e uma árvore de Natal vão compor o cenário temático, criando uma atmosfera que remete ao mundo da confeitaria e à imaginação que envolve o Natal.

A decoração aposta em referências que unem o universo dos doces à tradição natalina, com elementos pensados para despertar a curiosidade do público e tornar o passeio pelo shopping ainda mais especial. A expectativa é que os espaços temáticos também sirvam de cenário para fotografias e momentos de confraternização entre familiares e amigos durante o período que antecede as festas de dezembro.

Na área externa, a proposta ganha uma identidade própria com o “Natal Estrelado”. A fachada especial seguirá uma inspiração mais tradicional, valorizando símbolos associados à celebração e marcando a chegada da temporada natalina. A iniciativa amplia a ambientação para além dos corredores do empreendimento, dando as boas-vindas aos visitantes desde a entrada.

Outra atração prevista para o dia 7 de novembro é a abertura da Fábrica de Chocolates, que passa a integrar a programação especial do Caxias Shopping. A experiência faz parte da proposta temática deste ano e promete acrescentar mais uma opção de entretenimento para quem visitar o local durante o período natalino. Os valores e as demais informações sobre o funcionamento da atração serão divulgados posteriormente pelo empreendimento.

Chegada do Papai Noel terá cortejo e atividades infantis

A programação natalina terá um momento especial no dia 14 de novembro, quando o Papai Noel chegará ao Caxias Shopping. O encontro com o Bom Velhinho está previsto para as 17h e será acompanhado de atividades voltadas ao público infantil, em uma celebração preparada para reunir as famílias.

Antes da chegada do personagem, as crianças poderão participar de oficinas temáticas e acompanhar um cortejo pelos corredores do shopping. A apresentação contará com banda e personagens, criando um ambiente de festa e interação com os visitantes. A programação foi planejada para envolver o público na atmosfera natalina e transformar a chegada do Papai Noel em um dos destaques da temporada.

Tradicionalmente associado aos encontros familiares, à troca de presentes e à confraternização, o Natal também representa um período importante para o comércio, que recebe consumidores em busca de presentes e opções de lazer. Nesse contexto, a decoração temática e as atrações especiais contribuem para ampliar as possibilidades de entretenimento oferecidas aos visitantes durante as semanas que antecedem o fim do ano.

Com a “Confeitaria do Papai Noel”, a abertura da Fábrica de Chocolates e a chegada do Bom Velhinho, o Caxias Shopping dá início à sua programação de Natal de 2026, reunindo decoração, atividades infantis e experiências temáticas para quem deseja celebrar a data na Baixada Fluminense.

Serviço

Natal 2026 no Caxias Shopping

Inauguração da decoração natalina e abertura da Fábrica de Chocolates: 7 de novembro de 2026.

Chegada do Papai Noel: 14 de novembro de 2026, às 17h.

Local: Caxias Shopping, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Horário de funcionamento: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 22h.