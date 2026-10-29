Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 29/10/2026 17:23

De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura e pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município (IPMDC), as novas idades serão aplicadas exclusivamente aos servidores que ingressarem no serviço público municipal após a publicação da lei complementar. Dessa forma, os profissionais que já estão em exercício não estarão sujeitos automaticamente às mesmas exigências previstas para os futuros servidores.

O projeto tem como objetivo incorporar à legislação municipal as exigências constitucionais relacionadas ao sistema previdenciário dos servidores públicos. A publicação institucional destaca que o texto se limita a adequar as normas locais às determinações legais, sem apresentar a proposta como uma mudança indistinta para todos os funcionários públicos.

Novas idades para aposentadoria

Para os futuros servidores municipais, a proposta estabelece a idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. A aplicação dessas regras, no entanto, depende da publicação da lei complementar e do cumprimento das demais exigências previdenciárias previstas para cada situação.

A mudança está relacionada à necessidade de adequação do regime próprio de previdência social às normas constitucionais. A Reforma da Previdência aprovada em 2019 estabeleceu novas diretrizes para a aposentadoria no serviço público, exigindo que estados e municípios observem as disposições aplicáveis aos seus respectivos regimes previdenciários.

A implementação das regras no âmbito municipal exige atenção às particularidades da legislação local, especialmente em relação aos critérios de aposentadoria, às condições de acesso aos benefícios e às regras aplicáveis aos diferentes grupos de servidores.

Servidores que já estão em exercício terão regras de transição

Um dos principais pontos destacados pela Prefeitura é a previsão de regras de transição para os servidores que já trabalham no serviço público municipal. Essas disposições estabelecem condições para a passagem da legislação atual para as novas regras, considerando a situação funcional dos trabalhadores.

Os professores também estão contemplados no projeto, com regras próprias para a categoria. A previsão de critérios específicos é importante para esclarecer que a aposentadoria dos profissionais da educação deve observar as disposições aplicáveis à atividade e as condições estabelecidas na legislação previdenciária.

A existência de regras de transição significa que os servidores que já estão em exercício não serão necessariamente submetidos às mesmas condições previstas para aqueles que ingressarem no serviço público após a publicação da nova lei. Os requisitos aplicáveis dependerão do enquadramento de cada profissional nas regras previstas.

Direito adquirido será preservado

Outro ponto ressaltado na divulgação institucional é a preservação do direito adquirido. Segundo as informações apresentadas, os servidores que já tiverem cumprido todos os requisitos para se aposentar pelas regras atuais poderão solicitar o benefício com base nessas condições, mesmo após a mudança da legislação.

Isso significa que a alteração das normas não elimina o direito daqueles que já preencheram os critérios exigidos para a aposentadoria. A possibilidade de requerer o benefício continuará garantida, desde que os requisitos necessários tenham sido efetivamente cumpridos.

Para os trabalhadores que ainda não alcançaram as condições exigidas, será necessário verificar quais regras se aplicam ao caso, considerando o tempo de serviço, as contribuições e os demais critérios previstos na legislação. A escolha da regra mais vantajosa dependerá do enquadramento individual de cada servidor.

Prefeitura e IPMDC prometem esclarecer dúvidas

A Prefeitura e o IPMDC informaram que estão à disposição dos servidores municipais e das entidades sindicais para prestar esclarecimentos sobre a proposta e as regras previdenciárias.

A orientação é que os funcionários públicos acompanhem os canais oficiais de comunicação para obter informações sobre o andamento do projeto, os critérios de enquadramento e as condições necessárias para a aposentadoria.

A análise individual da situação previdenciária é importante para que cada servidor compreenda quais regras podem ser aplicadas ao seu caso. Com a tramitação do projeto de lei complementar, os detalhes da adequação da legislação municipal deverão ser acompanhados pelos trabalhadores e pelas representações sindicais.

A proposta, portanto, busca adequar o regime previdenciário municipal às exigências constitucionais, mantendo a previsão de regras de transição para quem já está no serviço público e a garantia dos direitos adquiridos por aqueles que já cumpriram os requisitos para a aposentadoria.