Duque de Caxias recebe 2ª corrida e caminhada da Consciência NegraDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A iniciativa celebra o Dia da Consciência Negra, data que homenageia a trajetória de Zumbi dos Palmares e que reforça a luta contra o racismo, pela igualdade e pelo respeito.
Como parte da ação “Caxias Sangue Bom”, 150 doadores previamente inscritos e agendados foram mobilizados para comparecer ao Hemorio de Caxias entre os dias 26 e 30 de outubro. Como reconhecimento pelo gesto solidário, os participantes recebem um kit especial, composto por medalha de edição limitada, número de peito, pulseira exclusiva e camisa temática. A proposta é valorizar a doação de sangue e envolver os atletas no propósito do evento antes mesmo da largada.
As inscrições para a 2ª edição da Corrida e Caminhada serão abertas no dia 2 de novembro, às 6h, e poderão ser realizadas pelos links disponíveis nas biografias dos perfis oficiais da SMEL e da Corrida e Caminhada da Consciência Negra no Instagram, além do aplicativo Colab.
Desde os anos 70 grupos de ativistas negros comemoram o dia 20 de novembro como um dia de luta antirracista, celebrando a resistência à escravidão, reforçando a ideia de luta dos negros contra o regime escravocrata e posteriormente contra o racismo e a discriminação racial. Somente no alvorecer do século XXI é que a data se torna parte do calendário escolar, com a lei10639/03 e posteriormente é promulgada a data como feriado em diversos estados e municípios brasileiros.
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