Duque de Caxias recebe 2ª corrida e caminhada da Consciência Negra - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Duque de Caxias recebe 2ª corrida e caminhada da Consciência NegraDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 29/10/2026 17:51





A iniciativa celebra o Dia da Consciência Negra, data que homenageia a trajetória de Zumbi dos Palmares e que reforça a luta contra o racismo, pela igualdade e pelo respeito.



Como parte da ação “Caxias Sangue Bom”, 150 doadores previamente inscritos e agendados foram mobilizados para comparecer ao Hemorio de Caxias entre os dias 26 e 30 de outubro. Como reconhecimento pelo gesto solidário, os participantes recebem um kit especial, composto por medalha de edição limitada, número de peito, pulseira exclusiva e camisa temática. A proposta é valorizar a doação de sangue e envolver os atletas no propósito do evento antes mesmo da largada.



As inscrições para a 2ª edição da Corrida e Caminhada serão abertas no dia 2 de novembro, às 6h, e poderão ser realizadas pelos links disponíveis nas biografias dos perfis oficiais da SMEL e da Corrida e Caminhada da Consciência Negra no Instagram, além do aplicativo Colab. A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL), realizará a 2ª edição da Corrida e Caminhada da Consciência Negra no dia 20 de novembro . Neste ano, o evento terá sua capacidade ampliada para 10 mil participantes e contará com uma novidade: a ação “Caxias Sangue Bom”, que mobilizará 150 atletas para a doação de sangue, unindo esporte, saúde e solidariedade.A iniciativa celebra o Dia da Consciência Negra, data que homenageia a trajetória dee que reforça a luta contra o racismo, pela igualdade e pelo respeito.Como parte da ação “Caxias Sangue Bom”, 150 doadores previamente inscritos e agendados foram mobilizados para comparecer ao Hemorio de Caxias entre os dias 26 e 30 de outubro. Como reconhecimento pelo gesto solidário, os participantes recebem um kit especial, composto por medalha de edição limitada, número de peito, pulseira exclusiva e camisa temática. A proposta é valorizar a doação de sangue e envolver os atletas no propósito do evento antes mesmo da largada.As inscrições para a 2ª edição da Corrida e Caminhada serão abertas no dia 2 de novembro, às 6h, e poderão ser realizadas pelos links disponíveis nas biografias dos perfis oficiais da SMEL e da Corrida e Caminhada da Consciência Negra no Instagram, além do aplicativo Colab.

Consciência Negra

O dia 20 de novembro tem uma representação simbólica muito forte para a história da luta antirracista. É o dia da morte de Zumbi dos Palmares, principal liderança quilombola do país, morto na serra da barriga em 1695, emboscado por tropas portuguesas. Zumbi era líder do maior quilombo da história do Brasil. Palmares era uma cidade, um estado livre dentro do território colonial português. Refúgio daqueles que escapavam da escravidão, o quilombo era símbolo de liberdade e Zumbi um símbolo de resistência à escravidão e posteriormente de luta pela igualdade racial.



Desde os anos 70 grupos de ativistas negros comemoram o dia 20 de novembro como um dia de luta antirracista, celebrando a resistência à escravidão, reforçando a ideia de luta dos negros contra o regime escravocrata e posteriormente contra o racismo e a discriminação racial. Somente no alvorecer do século XXI é que a data se torna parte do calendário escolar, com a lei10639/03 e posteriormente é promulgada a data como feriado em diversos estados e municípios brasileiros.