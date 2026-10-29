Fundec, em Caxias, entra na reta final para preparação do EnemDivulgação/Fundec
Segundo a presidente da Fundec, professora Roseli Duarte, o diferencial do curso Pré-Enem da fundação está no acolhimento e na metodologia aplicada.
“Trabalhamos com uma pedagogia ativa e contextualizada, que vai além da simples memorização de fórmulas. Nosso foco é desenvolver o pensamento crítico, a interpretação de texto e a autonomia do estudante, permitindo que ele reconheça a sua própria realidade nas questões e chegue ao dia do exame seguro do seu potencial”, destacou.
Essa diretriz pedagógica é refletida na prática diária das salas de aula. Para o professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação do Polo Social, localizado no bairro Jardim 25 de Agosto, Luciano Alcântara, o empenho dos estudantes é impulsionado pelo suporte estrutural da instituição.
“Ver nossos alunos chegarem a esta etapa tão determinados é gratificante. Esse resultado deriva de uma formação estruturada e do suporte pedagógico que a Fundec proporciona. As aulas são dinâmicas e alinhadas às exigências da banca”, contou o professor.
As notas do Enem podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Elas também são aceitas em instituições de educação superior portuguesas que têm acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Além disso, os participantes do Enem podem pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados do Enem possibilitam, ainda, o desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais.
Qualquer pessoa que já concluiu o ensino médio ou está concluindo a etapa pode fazer o Enem para acesso à educação superior. Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio podem participar como “treineiros” e seus resultados no exame servem somente para autoavaliação de conhecimentos.
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