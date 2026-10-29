Fundec, em Caxias, entra na reta final para preparação do Enem - Divulgação/Fundec

Fundec, em Caxias, entra na reta final para preparação do EnemDivulgação/Fundec

Publicado 29/10/2026 17:55

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), oferecido pela Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec), entrou na reta final de aulas para as provas marcadas para os dias 8 e 15 de novembro.



Segundo a presidente da Fundec, professora Roseli Duarte, o diferencial do curso Pré-Enem da fundação está no acolhimento e na metodologia aplicada.



“Trabalhamos com uma pedagogia ativa e contextualizada, que vai além da simples memorização de fórmulas. Nosso foco é desenvolver o pensamento crítico, a interpretação de texto e a autonomia do estudante, permitindo que ele reconheça a sua própria realidade nas questões e chegue ao dia do exame seguro do seu potencial”, destacou.



Essa diretriz pedagógica é refletida na prática diária das salas de aula. Para o professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação do Polo Social, localizado no bairro Jardim 25 de Agosto, Luciano Alcântara, o empenho dos estudantes é impulsionado pelo suporte estrutural da instituição.



“Ver nossos alunos chegarem a esta etapa tão determinados é gratificante. Esse resultado deriva de uma formação estruturada e do suporte pedagógico que a Fundec proporciona. As aulas são dinâmicas e alinhadas às exigências da banca”, contou o professor. O preparatório gratuito para o, oferecido pela Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec), entrou na reta final de aulas para as provas marcadas para os dias 8 e 15 de novembro. O curso atende a aproximadamente 500 estudantes que buscam uma vaga no ensino superior e funciona de segunda a sexta-feira, em oito centros de ensino distribuídos pelos quatro distritos do município. Segundo a presidente da, professora Roseli Duarte, o diferencial do curso Pré-Enem da fundação está no acolhimento e na metodologia aplicada.“Trabalhamos com uma pedagogia ativa e contextualizada, que vai além da simples memorização de fórmulas. Nosso foco é desenvolver o pensamento crítico, a interpretação de texto e a autonomia do estudante, permitindo que ele reconheça a sua própria realidade nas questões e chegue ao dia do exame seguro do seu potencial”, destacou.Essa diretriz pedagógica é refletida na prática diária das salas de aula. Para o professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação do Polo Social, localizado no bairro Jardim 25 de Agosto, Luciano Alcântara, o empenho dos estudantes é impulsionado pelo suporte estrutural da instituição.“Ver nossos alunos chegarem a esta etapa tão determinados é gratificante. Esse resultado deriva de uma formação estruturada e do suporte pedagógico que a Fundec proporciona. As aulas são dinâmicas e alinhadas às exigências da banca”, contou o professor.

Sobre o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi instituído em 1998, com o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Em 2009, o exame aperfeiçoou sua metodologia e passou a ser utilizado como mecanismo de acesso à educação superior.



As notas do Enem podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Elas também são aceitas em instituições de educação superior portuguesas que têm acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Além disso, os participantes do Enem podem pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados do Enem possibilitam, ainda, o desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais.



Qualquer pessoa que já concluiu o ensino médio ou está concluindo a etapa pode fazer o Enem para acesso à educação superior. Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio podem participar como “treineiros” e seus resultados no exame servem somente para autoavaliação de conhecimentos.