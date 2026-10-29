Polícia Civil prende seis suspeitos e apreende pistola e drogas em Duque de Caxias - Reprodução/Polícia Civil

Polícia Civil prende seis suspeitos e apreende pistola e drogas em Duque de CaxiasReprodução/Polícia Civil

Publicado 29/10/2026 18:08

Polícia Civil prende seis suspeitos e apreende pistola e drogas em Duque de Caxias Reprodução/Polícia Civil

A operação faz parte das ações de enfrentamento ao comércio ilegal de entorpecentes e de combate à expansão territorial de grupos criminosos em. A atuação conjunta das equipes busca ampliar o trabalho investigativo e reprimir atividades ilícitas no município.A apreensão da arma de fogo também integra o conjunto de medidas adotadas pelas forças de segurança durante as operações contra o tráfico. O rádio comunicador encontrado na ação é um dos materiais que podem ser utilizados para a comunicação entre integrantes de grupos criminosos, enquanto a motocicleta com a identificação suprimida chamou a atenção dos agentes durante a diligência.A Polícia Civil tem realizado operações com base em informações de inteligência para identificar suspeitos e combater estruturas ligadas ao tráfico de drogas em diferentes regiões da Baixada Fluminense. A participação de equipes de unidades policiais distintas permite reunir informações e desenvolver ações coordenadas em áreas sob investigação.Em Duque de Caxias, o enfrentamento ao tráfico e à atuação de grupos criminosos permanece entre as frentes de trabalho das forças de segurança. As ações incluem diligências investigativas, cumprimento de medidas policiais e apreensão de materiais que possam estar relacionados a atividades ilegais.A ocorrência na Comunidade do Rasta foi conduzida por agentes da 60ª DP e da 66ª DP, unidades vinculadas ao(DGPB). Até o momento, as informações divulgadas pela corporação não detalham as quantidades e os tipos de entorpecentes apreendidos, nem informam os valores em dinheiro encontrados durante a operação.