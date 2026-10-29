Polícia Civil prende seis suspeitos e apreende pistola e drogas em Duque de CaxiasReprodução/Polícia Civil

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Igor Silva
Seis suspeitos foram presos durante uma operação da Polícia Civil de combate ao tráfico de drogas na Comunidade do Rasta, localizada em Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação foi realizada na tarde desta quarta-feira, 28, por policiais da 60ª DP (Campos Elíseos) e da 66ª DP (Piabetá).

Entre os presos está Gabriel Kauã Vicente Conceição, apontado pelos investigadores como gerente do tráfico de drogas na região. Durante a operação, os agentes apreenderam uma pistola, entorpecentes, um rádio comunicador e dinheiro em espécie. Os policiais também identificaram uma motocicleta com a placa de identificação suprimida.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, a ação foi desencadeada após levantamentos de inteligência indicarem a prática de tráfico de drogas na comunidade. Com base nos dados reunidos, os agentes das duas delegacias realizaram diligências na localidade para combater a atividade criminosa.
Polícia Civil prende seis suspeitos e apreende pistola e drogas em Duque de Caxias - Reprodução/Polícia Civil
Polícia Civil prende seis suspeitos e apreende pistola e drogas em Duque de CaxiasReprodução/Polícia Civil


A operação faz parte das ações de enfrentamento ao comércio ilegal de entorpecentes e de combate à expansão territorial de grupos criminosos em Duque de Caxias. A atuação conjunta das equipes busca ampliar o trabalho investigativo e reprimir atividades ilícitas no município.

A apreensão da arma de fogo também integra o conjunto de medidas adotadas pelas forças de segurança durante as operações contra o tráfico. O rádio comunicador encontrado na ação é um dos materiais que podem ser utilizados para a comunicação entre integrantes de grupos criminosos, enquanto a motocicleta com a identificação suprimida chamou a atenção dos agentes durante a diligência.

A Polícia Civil tem realizado operações com base em informações de inteligência para identificar suspeitos e combater estruturas ligadas ao tráfico de drogas em diferentes regiões da Baixada Fluminense. A participação de equipes de unidades policiais distintas permite reunir informações e desenvolver ações coordenadas em áreas sob investigação.

Em Duque de Caxias, o enfrentamento ao tráfico e à atuação de grupos criminosos permanece entre as frentes de trabalho das forças de segurança. As ações incluem diligências investigativas, cumprimento de medidas policiais e apreensão de materiais que possam estar relacionados a atividades ilegais.

A ocorrência na Comunidade do Rasta foi conduzida por agentes da 60ª DP e da 66ª DP, unidades vinculadas ao Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB). Até o momento, as informações divulgadas pela corporação não detalham as quantidades e os tipos de entorpecentes apreendidos, nem informam os valores em dinheiro encontrados durante a operação.
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Polícia Civil prende seis suspeitos e apreende pistola e drogas em Duque de Caxias
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