Netinho Reis destaca investimentos para diminuir crimes em CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, está ampliando os investimentos em segurança pública com o reforço do efetivo da Guarda Civil Municipal, a expansão da estrutura operacional e a implantação de tecnologias de monitoramento inteligente. Desde o início da atual gestão, o município realizou concurso para a Guarda Civil Armada e colocou mais de 500 novos agentes nas ruas, com o apoio de uma frota de 100 viaturas. A estrutura inclui ainda 166 torres de monitoramento, 19 módulos de segurança e oito Muralhas Digitais, integrados ao Centro de Monitoramento Smart Duque.
Netinho Reis destaca investimentos para diminuir crimes em Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Netinho Reis destaca investimentos para diminuir crimes em CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A estratégia municipal combina presença nas ruas, vigilância tecnológica e compartilhamento de informações com as forças policiais. Os dados captados pelos equipamentos são direcionados ao Smart Duque, que utiliza recursos tecnológicos para apoiar ações de prevenção e repressão à criminalidade, contribuindo para a identificação de suspeitos, o acompanhamento de veículos e o mapeamento de possíveis rotas utilizadas em atividades criminosas.
“Estamos trabalhando para que Duque de Caxias tenha uma segurança pública cada vez mais estruturada, com agentes nas ruas, equipamentos modernos e tecnologia a serviço da população. Nosso compromisso é investir em soluções que ampliem a capacidade de resposta do município e fortaleçam a atuação integrada com as polícias. Segurança se faz com planejamento, presença e trabalho permanente”, afirma o prefeito Netinho Reis.

Torres de monitoramento e muralhas digitais
Netinho Reis destaca investimentos para diminuir crimes em Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Netinho Reis destaca investimentos para diminuir crimes em CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
As Muralhas Digitais, que começaram a ser implantadas em julho, e as Torres de Monitoramento se tornaram um importante recurso tecnológico no monitoramento de veículos e no apoio às operações de segurança. O sistema realiza diariamente cerca de 1,1 milhão de leituras de placas, ampliando a capacidade de identificação e acompanhamento de automóveis que circulam pelo município.
De janeiro até agora os dados apresentados pela Prefeitura apontam 41 prisões, 16 veículos monitorados a pedido da Polícia Civil e 120 ocorrências bem-sucedidas, envolvendo recuperação de veículos e prisões. Os resultados reforçam o potencial da tecnologia como ferramenta de apoio ao trabalho das forças de segurança.
Equipadas com câmeras dotadas de Inteligência Artificial (IA), as Muralhas Digitais, fazem a leitura automática das placas e permitem identificar veículos roubados, furtados ou com outros tipos de restrição. Já as Torres, além da leitura de placas, elas possuem a identificação facial de possíveis foragidos da justiça. Quando o sistema detecta uma ocorrência compatível com os registros disponíveis, as informações são transmitidas em tempo real ao Centro Integrado de Monitoramento Smart Duque, permitindo a análise dos dados e o acionamento das equipes competentes. O monitoramento também contribui para atender às demandas das forças policiais, que podem solicitar o acompanhamento de veículos relacionados a investigações, ampliando as possibilidades de localização e recuperação.
Netinho Reis destaca investimentos para diminuir crimes em Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
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Tecnologia de ponta
A estrutura de monitoramento de Duque de Caxias reúne câmeras, torres, módulos de segurança e Muralhas Digitais em uma rede que busca transformar imagens e informações em apoio operacional. A proposta é permitir que os agentes tenham acesso a dados que auxiliem na tomada de decisões, na identificação de situações suspeitas e na resposta às ocorrências.

“O Smart Duque é uma ferramenta estratégica para transformar tecnologia em informação útil para a segurança pública. Com o monitoramento integrado e a análise dos dados em tempo real, conseguimos ampliar a capacidade de acompanhamento de veículos e apoiar o trabalho das forças policiais. A tecnologia não substitui a atuação dos agentes, mas oferece recursos importantes para tornar as operações mais ágeis e eficientes”, destaca Gabriel Fersura, diretor do Smart Duque.
Para o secretário municipal de Segurança Pública, Vinicius Carvalho, os investimentos representam o fortalecimento de uma política que associa a presença dos agentes à modernização dos recursos disponíveis.
"Estamos estruturando a segurança pública de Duque de Caxias com investimentos em pessoal, equipamentos e inteligência. O reforço da Guarda, a ampliação da frota e a implantação dos sistemas de monitoramento contribuem para uma atuação mais integrada e estratégica. Nosso objetivo é fortalecer a prevenção, apoiar as forças policiais e ampliar a capacidade de resposta diante dos desafios da segurança no município”, afirma o secretário.
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Netinho Reis destaca investimentos para diminuir crimes em Caxias
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