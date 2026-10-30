Operação Barricada Zero retira 3 toneladas e libera dez ruas em Caxias - Divulgação/PM

Operação Barricada Zero retira 3 toneladas e libera dez ruas em CaxiasDivulgação/PM

Publicado 30/10/2026 15:45

barricadas em vias públicas resultou na retirada de aproximadamente três toneladas de materiais utilizados para bloquear ruas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



A iniciativa faz parte da Operação Barricada Zero, que tem como objetivo recuperar espaços públicos, garantir a livre circulação de moradores e ampliar a mobilidade urbana em regiões afetadas por bloqueios instalados irregularmente. Uma ação da Polícia Militar para combater a instalação deem vias públicas resultou na retirada de aproximadamente três toneladas de materiais utilizados para bloquear ruas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A operação foi realizada nesta quinta-feira, 29, por policiais do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) nas localidades de Ana Clara, Badu e Rua 7. A iniciativa faz parte da, que tem como objetivo recuperar espaços públicos, garantir a livre circulação de moradores e ampliar a mobilidade urbana em regiões afetadas por bloqueios instalados irregularmente.

Operação Barricada Zero retira 3 toneladas e libera dez ruas em Caxias Divulgação/PM



De acordo com informações divulgadas pelo 15º BPM, a ação contou com a participação de equipes do PATAMO 2 e de profissionais especializados em demolições. Durante os trabalhos, foram retiradas cerca de três toneladas de materiais que eram utilizados para impedir ou dificultar a passagem de veículos e pedestres. Ao todo, dez ruas foram desobstruídas.



A operação busca devolver à população o direito de utilizar livremente as vias públicas, especialmente em áreas onde a presença de barricadas compromete o deslocamento diário dos moradores, dificulta a circulação de serviços essenciais e pode prejudicar o acesso de veículos de emergência, como ambulâncias e viaturas policiais.



Além dos impactos na mobilidade, os bloqueios representam um obstáculo para a rotina de quem vive e trabalha nessas localidades. Em determinadas situações, os moradores precisam modificar seus trajetos para chegar ao trabalho, às unidades de saúde, às escolas e a outros serviços, enfrentando dificuldades para acessar determinadas ruas e comunidades. De acordo com informações divulgadas pelo 15º BPM, a ação contou com a participação de equipes do PATAMO 2 e de profissionais especializados em demolições. Durante os trabalhos, foram retiradas cerca de três toneladas de materiais que eram utilizados para impedir ou dificultar a passagem de veículos e pedestres. Ao todo, dez ruas foram desobstruídas.A operação busca devolver à população o direito de utilizar livremente as vias públicas, especialmente em áreas onde a presença de barricadas compromete o deslocamento diário dos moradores, dificulta a circulação de serviços essenciais e pode prejudicar o acesso de veículos de emergência, como ambulâncias e viaturas policiais.Além dos impactos na mobilidade, os bloqueios representam um obstáculo para a rotina de quem vive e trabalha nessas localidades. Em determinadas situações, os moradores precisam modificar seus trajetos para chegar ao trabalho, às unidades de saúde, às escolas e a outros serviços, enfrentando dificuldades para acessar determinadas ruas e comunidades.

Operação Barricada Zero retira 3 toneladas e libera dez ruas em Caxias Divulgação/PM



A retirada dos materiais também integra as estratégias de segurança pública voltadas à recuperação de territórios e à ampliação da presença das forças policiais em áreas onde a circulação é prejudicada por obstáculos instalados nas vias.



Recuperação dos espaços públicos



A Operação Barricada Zero vem sendo realizada em diferentes pontos de Duque de Caxias, com ações direcionadas à identificação e remoção de estruturas que impedem a livre circulação. Os trabalhos envolvem o emprego de equipes policiais e profissionais responsáveis pela retirada e demolição dos materiais utilizados nos bloqueios.



Segundo a Polícia Militar, a iniciativa tem como principal finalidade assegurar o direito de ir e vir da população, recuperar áreas públicas e permitir que os moradores possam circular com mais liberdade e segurança.



A corporação destaca que as ações de retirada de barricadas são importantes para devolver à população o acesso aos espaços urbanos e reduzir as dificuldades impostas pelos bloqueios no cotidiano das comunidades. A retirada dos materiais também integra as estratégias de segurança pública voltadas à recuperação de territórios e à ampliação da presença das forças policiais em áreas onde a circulação é prejudicada por obstáculos instalados nas vias.A Operação Barricada Zero vem sendo realizada em diferentes pontos de Duque de Caxias, com ações direcionadas à identificação e remoção de estruturas que impedem a livre circulação. Os trabalhos envolvem o emprego de equipes policiais e profissionais responsáveis pela retirada e demolição dos materiais utilizados nos bloqueios.Segundo a Polícia Militar, a iniciativa tem como principal finalidade assegurar oda população, recuperar áreas públicas e permitir que os moradores possam circular com mais liberdade e segurança.A corporação destaca que as ações de retirada de barricadas são importantes para devolver à população o acesso aos espaços urbanos e reduzir as dificuldades impostas pelos bloqueios no cotidiano das comunidades.