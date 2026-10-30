Manutenção da Cedae no Guandu interromperá o abastecimento em Caxias - Divulgação/Águas do Rio

Manutenção da Cedae no Guandu interromperá o abastecimento em CaxiasDivulgação/Águas do Rio

Publicado 30/10/2026 15:51





Segundo a estatal, a produção de água será suspensa às 4h de terça-feira, com previsão de retomada gradativa a partir das 4h de quarta-feira, 04/11, após a conclusão dos serviços.



Com o restabelecimento integral da produção pela Cedae, terá início o processo de normalização gradativa do abastecimento nas regiões atendidas pela Águas do Rio. A previsão é que o fornecimento seja regularizado em 72 horas a partir desse momento, podendo levar mais tempo em regiões elevadas, pontas das redes de distribuição e locais onde forem registradas ocorrências durante a recuperação do sistema.



A concessionária orienta que os clientes reservem água para o período, priorizando seu uso em atividades essenciais e adiando tarefas que demandem maior consumo até a regularização do abastecimento. O fornecimento alternativo, por meio de caminhões-pipa, será priorizado para hospitais e unidades de urgência e emergência.



A Águas do Rio permanece à disposição pelo telefone 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.



Melhoria no abastecimento



A Águas do Rio, concessionária da Aegea, aproveitará a paralisação programada do Sistema Guandu para realizar mais de 100 intervenções em diferentes pontos da capital e da Baixada Fluminense. Os serviços incluem a instalação de equipamentos, reparos em tubulações, substituição de válvulas e registros e manutenções preventivas em sistemas de bombeamento, com o objetivo de aumentar a segurança operacional e melhorar a eficiência da distribuição de água. A Águas do Rio informa que o abastecimento de água será interrompido na próxima terça-feira, 03/11, em diversas localidades, como em Duque de Caxias . A interrupção ocorrerá porque a Cedae, responsável pela produção de água no Sistema Guandu, realizará sua manutenção anual preventiva, suspendendo temporariamente a operação do sistema.Segundo a estatal, a produção de água será suspensa às 4h de terça-feira, com previsão de retomada gradativa a partir das 4h de quarta-feira, 04/11, após a conclusão dos serviços.Com o restabelecimento integral da produção pela Cedae, terá início o processo de normalização gradativa do abastecimento nas regiões atendidas pela Águas do Rio. A previsão é que o fornecimento seja regularizado em 72 horas a partir desse momento, podendo levar mais tempo em regiões elevadas, pontas das redes de distribuição e locais onde forem registradas ocorrências durante a recuperação do sistema.A concessionária orienta que os clientes reservem água para o período, priorizando seu uso em atividades essenciais e adiando tarefas que demandem maior consumo até a regularização do abastecimento. O fornecimento alternativo, por meio de caminhões-pipa, será priorizado para hospitais e unidades de urgência e emergência.permanece à disposição pelo telefone 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.A Águas do Rio, concessionária da Aegea, aproveitará a paralisação programada do Sistema Guandu para realizar mais de 100 intervenções em diferentes pontos da capital e da Baixada Fluminense. Os serviços incluem a instalação de equipamentos, reparos em tubulações, substituição de válvulas e registros e manutenções preventivas em sistemas de bombeamento, com o objetivo de aumentar a segurança operacional e melhorar a eficiência da distribuição de água.

Na Baixada Fluminense, os trabalhos contemplarão diferentes pontos dos municípios atendidos, incluindo a manutenção de bombas e motores, reparos e substituição de componentes importantes para o funcionamento do sistema.



“Aproveitar essa paralisação para executar serviços que normalmente exigiriam a interrupção do abastecimento é uma decisão importante para a segurança e a confiabilidade da operação. Estamos atuando em estruturas essenciais para o transporte e a distribuição de água, buscando reduzir os riscos de falhas e evitar novas interrupções para manutenção. É um trabalho preventivo que ganha ainda mais importância com a proximidade do verão, quando nossos sistemas são mais exigidos pelo aumento do consumo”, destaca o diretor de Operações da Águas do Rio, Diógenes Lyra.



A realização dessas intervenções durante a manutenção programada da Cedae permitirá que as equipes trabalhem em importantes tubulações e instalações com condições mais adequadas de segurança, aproveitando um período em que a produção de água já estará suspensa.