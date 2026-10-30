Gratuito: espetáculo \'Neutralizados\' chega em Duque de Caxias

Gratuito: espetáculo 'Neutralizados' chega em Duque de CaxiasMarcos Brendon/Divulgação

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Igor Silva
A memória das favelas, as marcas da militarização e a luta pelo direito à existência e à liberdade de expressão são os eixos de “Neutralizados”, espetáculo criado por artistas da Maré e de outras favelas do Rio de Janeiro. A montagem gratuita estreia no dia 6 de novembro, às 20h, no Teatro Firjan SESI Caxias, em Duque de Caxias. A sessão contará com intérprete de Libras e a classificação indicativa é de 12 anos.

A peça parte da ocupação militar do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, em 2014, no período que antecedeu a Copa do Mundo, para questionar as políticas de segurança pública e os discursos que transformam territórios populares em espaços associados à ameaça e ao perigo.

Ao mesmo tempo, o espetáculo destaca a potência cultural da comunidade, celebrando o samba, a alegria e a criatividade dos corpos favelados, que resistem e reinventam o cotidiano diante das tentativas de apagamento de suas histórias e vivências promovidas pela força opressora do Estado.

“O que me interessa para esse espetáculo é que a plateia esteja diante de dois universos que acontecem concomitantemente na favela. Um pouco da sensação limite que se tem diariamente, que traduzo e diluo, ora em cenas muito tensas, ora em cenas que mostram o que há de mais fascinante em morar nela. É a partir dessa provocação que a encenação discorre sobre fatos ocultos para a sociedade e propõe, por meio da imagética, das sonoridades, das visualidades e da ancestralidade, uma reflexão sobre de que ponto de vista a favela é enxergada ou contada”, define Renata Tavares, encenadora do espetáculo.

“Neutralizados” busca manter viva essa memória e discutir a favela como espaço de construção ancestral e afetiva. A obra também afirma que as ações violentas ocorridas no território são consequências da atuação de um Estado que, há mais de 130 anos, despreza sua existência.
Gratuito: espetáculo 'Neutralizados' chega em Duque de Caxias - Marcos Brendon/Divulgação
Gratuito: espetáculo 'Neutralizados' chega em Duque de CaxiasMarcos Brendon/Divulgação


Inspiração em livro sobre militarização e censura na Maré

Inspirado no livro Militarização e Censura – a luta pela liberdade de expressão na Favela da Maré, da jornalista e comunicadora social Gizele Martins, o espetáculo questiona quem tem direito à cidade.

A obra aborda as múltiplas camadas de desigualdade e desprezo social que atravessam a história das favelas e a desumanização de seus moradores. Em contraponto a essa realidade, moradoras e moradores que construíram suas vidas nesses territórios contestam essa visão. Assim como a vida de quem vive e narra a favela, a peça percorre caminhos de resistência, paixão e deboche para sobreviver aos tempos sombrios impostos aos territórios populares.

Valorização a cultura e as vivências das favelas

Formado por artistas da Maré e de outros territórios populares do Rio de Janeiro, o Coletivo de Teatro da Maré aposta na arte como instrumento de conscientização, preservação da memória e valorização das experiências de quem constrói a vida nas favelas.

Em um país marcado pelas desigualdades sociais e pelos impactos históricos da escravidão, o cotidiano das favelas é atravessado pela violência, mas também pela resistência, pela cultura e pela força coletiva de seus moradores.

É a partir dessa realidade que o espetáculo propõe uma reflexão sobre as opressões vividas nos territórios populares e reivindica o direito à vida, à ancestralidade e à dignidade.

“A violência e as opressões vividas nas favelas cariocas são o retrato de um Brasil escravocrata, fruto da exploração. Entretanto, não somos reduzidos a esse estigma. Enquanto muitos afirmam com propriedade que a favela é um lugar violento, rebato: ela é e tem sido violentada. O espetáculo que escrevi reúne pensamentos de quem vive na pele, na carne e nos nervos um cotidiano que pode ser muito instável”, pontua o dramaturgo Matheus Frazão.

Integração do edital Mosaico Rio, da Firjan SESI

Contemplado pelo edital Mosaico Rio, da Firjan SESI, o espetáculo utiliza a palavra, a musicalidade, os jogos cênicos e as projeções para contextualizar as ações do Estado e a construção da imagem da Maré como um território perigoso às vésperas de um grande evento de visibilidade internacional.

Ficha técnica

Dramaturgia: Matheus Frazão

Encenação e dramaturgia musical: Renata Tavares

Elenco: Carlos Emanoel, Heloiza Cintra, Jade Cardozo, Kátiaa Deusa e Thiago Manzotti

Músico e trilha: Matheus Tavares

Pesquisa audiovisual e sonora, edição de vídeo, operação de som e projeção: Edson Martins

Figurinista: Jade Cardozo

Cenografia: A Day

Assistente de cenografia: Vênus Cabocla

Iluminação e operação de luz: Lucas da Silva

Desenho gráfico: Thiago Manzotti

Assessoria de imprensa: Alessandra Costa

Fotógrafo: Marco Brendon

Coordenação administrativa e financeira: CEASM

Assistência de produção: Maicon Douglas

Direção de produção: Heloiza Cintra



Serviço

Espetáculo: Neutralizados

Data: 6 de novembro, às 20h

Local: Teatro Firjan SESI Caxias

Endereço: Rua Arthur Neiva, 100, Centro, Duque de Caxias

Gênero: Teatro adulto

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Entrada: Gratuita

Acessibilidade: Sessão do dia 6 de novembro com intérprete de Libras.
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Gratuito: espetáculo \'Neutralizados\' chega em Duque de Caxias