Gratuito: espetáculo 'Neutralizados' chega em Duque de Caxias - Marcos Brendon/Divulgação

Gratuito: espetáculo 'Neutralizados' chega em Duque de CaxiasMarcos Brendon/Divulgação

Publicado 30/10/2026 15:58

Gratuito: espetáculo 'Neutralizados' chega em Duque de Caxias Marcos Brendon/Divulgação

Inspirado no livro Militarização e Censura – a luta pela liberdade de expressão na Favela da Maré, da jornalista e comunicadora social Gizele Martins, o espetáculo questiona quem tem direito à cidade.A obra aborda as múltiplas camadas de desigualdade e desprezo social que atravessam a história das favelas e a desumanização de seus moradores. Em contraponto a essa realidade, moradoras e moradores que construíram suas vidas nesses territórios contestam essa visão. Assim como a vida de quem vive e narra a favela, a peça percorre caminhos de resistência, paixão e deboche para sobreviver aos tempos sombrios impostos aos territórios populares.Formado por artistas da Maré e de outros territórios populares do Rio de Janeiro, o Coletivo de Teatro da Maré aposta na arte como instrumento de conscientização, preservação da memória e valorização das experiências de quem constrói a vida nas favelas.Em um país marcado pelas desigualdades sociais e pelos impactos históricos da escravidão, o cotidiano das favelas é atravessado pela violência, mas também pela resistência, pela cultura e pela força coletiva de seus moradores.É a partir dessa realidade que o espetáculo propõe uma reflexão sobre as opressões vividas nos territórios populares e reivindica o direito à vida, à ancestralidade e à dignidade.“A violência e as opressões vividas nas favelas cariocas são o retrato de um Brasil escravocrata, fruto da exploração. Entretanto, não somos reduzidos a esse estigma. Enquanto muitos afirmam com propriedade que a favela é um lugar violento, rebato: ela é e tem sido violentada. O espetáculo que escrevi reúne pensamentos de quem vive na pele, na carne e nos nervos um cotidiano que pode ser muito instável”, pontua o dramaturgo Matheus Frazão.Contemplado pelo edital Mosaico Rio, da Firjan SESI, o espetáculo utiliza a palavra, a musicalidade, os jogos cênicos e as projeções para contextualizar as ações do Estado e a construção da imagem da Maré como um território perigoso às vésperas de um grande evento de visibilidade internacional.Dramaturgia: Matheus FrazãoEncenação e dramaturgia musical: Renata TavaresElenco: Carlos Emanoel, Heloiza Cintra, Jade Cardozo, Kátiaa Deusa e Thiago ManzottiMúsico e trilha: Matheus TavaresPesquisa audiovisual e sonora, edição de vídeo, operação de som e projeção: Edson MartinsFigurinista: Jade CardozoCenografia: A DayAssistente de cenografia: Vênus CaboclaIluminação e operação de luz: Lucas da SilvaDesenho gráfico: Thiago ManzottiAssessoria de imprensa: Alessandra CostaFotógrafo: Marco BrendonCoordenação administrativa e financeira: CEASMAssistência de produção: Maicon DouglasDireção de produção: Heloiza CintraEspetáculo: NeutralizadosData: 6 de novembro, às 20hLocal: Teatro Firjan SESI CaxiasEndereço: Rua Arthur Neiva, 100, Centro, Duque de CaxiasGênero: Teatro adultoDuração: 60 minutosClassificação indicativa: 12 anosEntrada: GratuitaAcessibilidade: Sessão do dia 6 de novembro com intérprete de Libras.