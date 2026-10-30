Senac RJ abre nova unidade em Caxias com cursos em diversas áreas - Divulgação

Senac RJ abre nova unidade em Caxias com cursos em diversas áreasDivulgação

Publicado 30/10/2026 16:03 | Atualizado 30/10/2026 16:05





Com início no mês de novembro, já estão abertas matrículas nos cursos Práticas de Trabalho do Cabeleireiro, Cortes Masculinos com Máquina, Design de Sobrancelhas, Alongamento de Cílios, Técnicas de Maquiagem, Barbeiro, Primeiros Socorros e Aromaterapia. Na área de Tecnologia, os cursos oferecidos são Inteligência Artificial sem Mistério: Turbinando sua Produtividade, Excel com Inteligência Artificial, Excel Avançado com Inteligência Artificial, Informática Fundamental com Inteligência Artificial, Programador Front-end e Programação em Python.



Também há vagas nos cursos de Design Gráfico Digital, A Arte de Falar em Público, Assistente Administrativo e Marketing Digital. Entre os cursos de Moda, há Costura e Modelagem Feminina, Modelista e Modelagem Moda Praia e Fitness. Na Gastronomia, estão abertas inscrições para Pizzas – Segredos e Receitas que São Massa – Curso Completo e Bases de Confeitaria.

O Senac RJ dá início nesta terça-feira, 3 de novembro, às operações da sua nova unidade em Duque de Caxias . O espaço, revitalizado, reabre com a oferta de cursos nas áreas de Tecnologia, Saúde, Bem-estar, Beleza, Comunicação, Administração, Gastronomia e Moda. O Senac RJ de Duque de Caxias fica na Av. Brigadeiro Lima e Silva, 764, Bairro 25 de Agosto.Com início no mês de novembro, já estão abertas matrículas nos cursos Práticas de Trabalho do Cabeleireiro, Cortes Masculinos com Máquina, Design de Sobrancelhas, Alongamento de Cílios, Técnicas de Maquiagem, Barbeiro, Primeiros Socorros e Aromaterapia. Na área de Tecnologia, os cursos oferecidos são Inteligência Artificial sem Mistério: Turbinando sua Produtividade, Excel com Inteligência Artificial, Excel Avançado com Inteligência Artificial, Informática Fundamental com Inteligência Artificial, Programador Front-end e Programação em Python.Também há vagas nos cursos de Design Gráfico Digital, A Arte de Falar em Público, Assistente Administrativo e Marketing Digital. Entre os cursos de Moda, há Costura e Modelagem Feminina, Modelista e Modelagem Moda Praia e Fitness. Na Gastronomia, estão abertas inscrições para Pizzas – Segredos e Receitas que São Massa – Curso Completo e Bases de Confeitaria.

Senac RJ abre nova unidade em Caxias com cursos em diversas áreas Divulgação

Ambientes pedagógicos modernos e acessíveis



Todos os cursos da unidade Duque de Caxias serão ministrados em um ambiente revitalizado e com maior infraestrutura para atender mais de 1,4 mil alunos por dia. A instituição oferece laboratórios de Gastronomia, Moda, Beleza e Bem-estar, Flex e Digitais e opção de mobiliário flexível para abranger diversificados aprendizados.



A unidade, que ocupa uma área total de mais de 3.400m², possui mais de 2.500m² dedicados ao prédio de três andares – térreo e mais dois andares -, que passa a ser distribuído em 19 ambientes pedagógicos totalmente modernizados com novos equipamentos e sistemas (iluminação, elétrica e climatização). Além dos laboratórios, há salas multiuso e de leitura.



O edifício também foi readequado para ser plenamente acessível. O elevador foi mantido e haverá rampas suaves no térreo, banheiros para PcD nos andares, entre outras facilidades para atender a todos os alunos com o mesmo conforto e segurança.



O projeto incluiu a reformulação dos espaços dedicados aos funcionários da administração e corpo docente. A principal mudança é o espaço já nomeado como Canto do educador, um ambiente de encontro e planejamento, que possuirá cabine acústica individual, poltronas e sofá para convivência, estações de trabalho e mesa de reuniões.



Cursos técnicos gratuitos



O Senac RJ de Duque de Caxias também oferece cursos técnicos gratuitos em duas modalidades: concomitante, voltada a estudantes do Ensino Médio das escolas da rede estadual, inclusive da Educação de Jovens e Adultos (EJA), e subsequente, para quem já é formado no nível médio. Mais informações e inscrições estão disponíveis no link https://www.rj.senac.br/curso-tecnico-gratuito



Há vagas para o novo curso Técnico em Multimídia, que busca atender ao avanço da comunicação digital, formando profissionais capazes de criar conteúdos visuais, sites, vídeos, animações e interfaces para diferentes plataformas, combinando web, animação 2D e games, entre outras atividades que permitem atuação autônoma ao profissional. Outros cursos disponíveis são nas áreas de Administração, Logística, Podologia e Segurança do Trabalho.



Os matriculados selecionados poderão ter acesso aos benefícios previstos pelo programa Edutec, como Bolsa Permanência. A iniciativa, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc RJ), está vinculada ao Juros por Educação, que integra o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).



Serviço:

Senac RJ Duque de Caxias



(Av. Brigadeiro Lima e Silva, 764, Bairro 25 de Agosto)



Mais informações: www.rj.senac.br