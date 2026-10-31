Ônibus foram atravessados por criminosos para bloquear a Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias - Reprodução

Ônibus foram atravessados por criminosos para bloquear a Rodovia Washington Luiz, em Duque de CaxiasReprodução

Publicado 31/10/2026 12:13





Os veículos utilizados como barricadas foram removidos, permitindo a retomada da circulação. A normalização ocorre em uma região com grande concentração de estabelecimentos comerciais, que costumam registrar movimento intenso aos sábados, principalmente pela manhã.



Na Rodovia Washington Luiz, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a liberação completa do trecho bloqueado por um ônibus ocorreu às 9h05. Uma carreta também havia sido atravessada na pista, na altura de Gramacho, provocando a interrupção do tráfego durante a madrugada. O trânsito está tranquilo e a movimentação voltou ao normal na região de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após uma madrugada de tiroteios e bloqueios de vias neste sábado (31). A Rodovia Washington Luiz e a Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, que tiveram trechos interditados por criminosos , foram liberadas após a atuação das forças de segurança.Os veículos utilizados como barricadas foram removidos, permitindo a retomada da circulação. A normalização ocorre em uma região com grande concentração de estabelecimentos comerciais, que costumam registrar movimento intenso aos sábados, principalmente pela manhã.Na Rodovia Washington Luiz, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a liberação completa do trecho bloqueado por um ônibus ocorreu às 9h05. Uma carreta também havia sido atravessada na pista, na altura de Gramacho, provocando a interrupção do tráfego durante a madrugada.

Confronto terminou com seis presos

As interdições ocorreram durante uma sequência de confrontos entre criminosos de facções rivais na região. Segundo a Polícia Militar, homens armados ligados ao Comando Vermelho (CV) invadiram a comunidade da Jaqueira, dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), por volta das 3h.



O grupo teria chegado em três veículos pela Rua Nereu Ramos, dando início a uma troca de tiros com traficantes que atuam na localidade. Equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas e conseguiram fazer os invasores recuarem. Parte dos criminosos fugiu por uma área de mata em direção ao Dique, em São João de Meriti.



A operação terminou com seis suspeitos presos e um adolescente apreendido. Os policiais recolheram quatro fuzis, uma pistola, duas granadas, carregadores, munições, dois rádios comunicadores, um celular e uma motocicleta.

Ônibus e carreta para bloquear vias

Durante os confrontos, criminosos atravessaram veículos em diferentes pontos da cidade para dificultar a circulação. Na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, na altura do Corte 8, três ônibus tiveram as chaves retiradas e foram utilizados para bloquear a passagem.



Na Rodovia Washington Luiz, uma carreta foi atravessada no km 118, em Gramacho, por volta das 4h30. A pista foi liberada às 6h10. Mais tarde, às 6h45, outro bloqueio foi registrado após um ônibus ser colocado na rodovia. O coletivo começou a ser retirado por volta das 8h30, e a liberação total ocorreu às 9h05.



Passageiros precisaram desembarcar e seguir a pé durante as interdições. Algumas linhas de ônibus também tiveram os itinerários alterados por medida de segurança.

Policiamento permanece reforçado

Ainda durante as ocorrências, um policial militar do 15º BPM reagiu a uma tentativa de assalto na Avenida Bananal, no bairro Vila Leopoldina. Um dos suspeitos, que estava armado com um fuzil G3 calibre 7.62, morreu após ser baleado pelo agente. O segundo homem conseguiu fugir.



Entre os seis presos durante a operação estão Caique Dias de Souza, conhecido como Colete, Igor Genesio da Conceição, chamado de Danon, e Kaiky Silva das Neves, conhecido como China. Segundo a polícia, os três possuem antecedentes criminais.



A Polícia Militar informou que o policiamento permanece reforçado na região após os confrontos.