Ônibus foram atravessados por criminosos para bloquear a Rodovia Washington Luiz, em Duque de CaxiasReprodução
Os veículos utilizados como barricadas foram removidos, permitindo a retomada da circulação. A normalização ocorre em uma região com grande concentração de estabelecimentos comerciais, que costumam registrar movimento intenso aos sábados, principalmente pela manhã.
Na Rodovia Washington Luiz, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a liberação completa do trecho bloqueado por um ônibus ocorreu às 9h05. Uma carreta também havia sido atravessada na pista, na altura de Gramacho, provocando a interrupção do tráfego durante a madrugada.
Confronto terminou com seis presos
O grupo teria chegado em três veículos pela Rua Nereu Ramos, dando início a uma troca de tiros com traficantes que atuam na localidade. Equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas e conseguiram fazer os invasores recuarem. Parte dos criminosos fugiu por uma área de mata em direção ao Dique, em São João de Meriti.
A operação terminou com seis suspeitos presos e um adolescente apreendido. Os policiais recolheram quatro fuzis, uma pistola, duas granadas, carregadores, munições, dois rádios comunicadores, um celular e uma motocicleta.
Ônibus e carreta para bloquear vias
Na Rodovia Washington Luiz, uma carreta foi atravessada no km 118, em Gramacho, por volta das 4h30. A pista foi liberada às 6h10. Mais tarde, às 6h45, outro bloqueio foi registrado após um ônibus ser colocado na rodovia. O coletivo começou a ser retirado por volta das 8h30, e a liberação total ocorreu às 9h05.
Passageiros precisaram desembarcar e seguir a pé durante as interdições. Algumas linhas de ônibus também tiveram os itinerários alterados por medida de segurança.
Policiamento permanece reforçado
Entre os seis presos durante a operação estão Caique Dias de Souza, conhecido como Colete, Igor Genesio da Conceição, chamado de Danon, e Kaiky Silva das Neves, conhecido como China. Segundo a polícia, os três possuem antecedentes criminais.
A Polícia Militar informou que o policiamento permanece reforçado na região após os confrontos.
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