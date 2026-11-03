Condenado por tráfico de drogas é preso em comunidade de Caxias - Divulgação/Polícia Civil/IA

Condenado por tráfico de drogas é preso em comunidade de CaxiasDivulgação/Polícia Civil/IA

Publicado 03/11/2026 13:29





A ação aconteceu por volta das 5h10 e contou com a participação de agentes da 60ª DP (Campos Elíseos), da 66ª DP (Piabetá) e do Setor de Capturas da Polícia Federal de Nova Iguaçu. Contra o homem havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Belford Roxo, em decorrência de uma condenação pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que trata do tráfico de drogas.



De acordo com a Polícia Civil, o crime que levou à condenação ocorreu em 2021, quando o homem foi preso em flagrante na Comunidade do Roseiral. Na ocasião, ele teria tentado fugir ao perceber a aproximação dos policiais, mas acabou capturado.



Durante a abordagem, os agentes encontraram dinheiro em espécie e diversas porções de drogas que já estavam fracionadas e embaladas para comercialização. O material apreendido contribuiu para a investigação que resultou na condenação do acusado a 11 anos de reclusão.



Além da condenação por tráfico de entorpecentes, o homem possui outros registros policiais por diferentes delitos. Entre eles estão receptação, tentativa de homicídio, associação para o tráfico de drogas, lesão corporal e ameaça. Também há ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas nos municípios de Teresópolis e Magé. LEIA MAIS: Netinho Reis destaca investimentos para diminuir crimes em Caxias A ação aconteceu por volta das 5h10 e contou com a participação de agentes da 60ª DP (Campos Elíseos), da 66ª DP (Piabetá) e do Setor de Capturas dade Nova Iguaçu. Contra o homem havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Belford Roxo, em decorrência de uma condenação pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que trata do tráfico de drogas.De acordo com a Polícia Civil, o crime que levou à condenação ocorreu em 2021, quando o homem foi preso em flagrante na Comunidade do Roseiral. Na ocasião, ele teria tentado fugir ao perceber a aproximação dos policiais, mas acabou capturado.Durante a abordagem, os agentes encontraram dinheiro em espécie e diversas porções de drogas que já estavam fracionadas e embaladas para comercialização. O material apreendido contribuiu para a investigação que resultou na condenação do acusado a 11 anos de reclusão.Além da condenação por tráfico de entorpecentes, o homem possui outros registros policiais por diferentes delitos. Entre eles estão receptação, tentativa de homicídio, associação para o tráfico de drogas, lesão corporal e ameaça. Também há ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas nos municípios de Teresópolis e Magé.

Trabalho de inteligência

A localização do condenado foi possível a partir do cruzamento de informações e do trabalho de inteligência desenvolvido pelas equipes das polícias Civil e Federal. A operação teve como objetivo cumprir a ordem judicial e retirar de circulação um homem que já possuía condenação definitiva pelo envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes.



A Polícia Civil destacou que a atuação conjunta entre as instituições fortalece o trabalho de investigação e amplia a capacidade de localização de pessoas procuradas pela Justiça. A integração entre as forças de segurança também é apontada como uma ferramenta importante no enfrentamento à criminalidade organizada no estado do Rio de Janeiro.



Após a prisão, o condenado foi encaminhado às autoridades competentes para o cumprimento da pena determinada pela Justiça.