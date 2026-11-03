Ação da Polícia Militar em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Divulgação/PM

Ação da Polícia Militar em Duque de Caxias, na Baixada FluminenseDivulgação/PM

Publicado 03/11/2026 14:05





Uma das ocorrências foi registrada em Vila Leopoldina, nesta terça-feira, 3, onde policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizaram uma operação em um possível ponto de comercialização de entorpecentes. Durante a ação, um homem foi detido. Os agentes também apreenderam um rádio transmissor e material entorpecente. O caso foi encaminhado à 59ª DP (Duque de Caxias), responsável pela investigação.



A segunda ocorrência aconteceu na comunidade do Maruim, em Jardim Gramacho, nesta segunda-feira, 2. Durante uma ação policial, os agentes encontraram dois indivíduos em posse de uma mochila que continha drogas e equipamentos de comunicação.



No local, foram apreendidas 259 trouxinhas de maconha, 62 pedras de crack e três rádios transmissores. Um homem foi preso e um adolescente apreendido. A ocorrência também foi apresentada na 59ª DP, onde foram adotadas as medidas cabíveis. LEIA MAIS: Operação apreende pistola e drogas em comunidade de Duque de Caxias Uma das ocorrências foi registrada em Vila Leopoldina, nesta terça-feira, 3, onde policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizaram uma operação em um possível ponto de comercialização de entorpecentes. Durante a ação, um homem foi detido. Os agentes também apreenderam um rádio transmissor e material entorpecente. O caso foi encaminhado à 59ª DP (Duque de Caxias), responsável pela investigação.A segunda ocorrência aconteceu na comunidade do Maruim, em Jardim Gramacho, nesta segunda-feira, 2. Durante uma, os agentes encontraram dois indivíduos em posse de uma mochila que continha drogas e equipamentos de comunicação.No local, foram apreendidas 259 trouxinhas de maconha, 62 pedras de crack e três rádios transmissores. Um homem foi preso e um adolescente apreendido. A ocorrência também foi apresentada na 59ª DP, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Operações contra o tráfico de drogas

As duas ações tiveram como foco o enfrentamento ao tráfico de drogas e a repressão à comercialização de entorpecentes no município.

O 15º BPM, responsável pelo policiamento em Duque de Caxias, tem realizado operações em diferentes comunidades da cidade, com o objetivo de combater atividades criminosas e ampliar a presença policial nas ruas.