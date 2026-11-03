Prefeitura de Caxias apresenta balanço dos 22 meses da atual gestão - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Caxias apresenta balanço dos 22 meses da atual gestãoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 03/11/2026 19:48

“Quando assumi a Prefeitura, sabia do tamanho da responsabilidade que tinha pela frente. Duque de Caxias é uma cidade enorme, com desafios em cada distrito, e a nossa missão é fazer o trabalho chegar a quem mais precisa. São 22 meses de muito trabalho, com investimentos na saúde, na segurança, na educação e em tantos outros serviços que fazem diferença na vida das pessoas. Tenho orgulho do que já conseguimos entregar, mas sei que ainda temos muita coisa para fazer. E pode ter certeza: disposição para trabalhar não vai faltar”, destacou o prefeito Netinho Reis.

Prefeitura de Caxias apresenta balanço dos 22 meses da atual gestão Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Saúde reúne hospitais e ampliação de atendimentos

Na saúde, os avanços incluem a ampliação da rede de atendimento, que conta com 34 Clínicas da Família, responsáveis por 380 mil atendimentos e mais de 325 mil visitas domiciliares. A entrega do Hospital Municipal do Coração São José e do Hospital de Imbariê também representa um marco para a saúde pública do município.

Já o Hospital Municipal do Olho recebeu uma nova recepção, moderna e totalmente climatizada e chega a realizar mensalmente 1.500 cirurgias gratuitas.

Entre as iniciativas estão ainda os programas Remédio em Casa, atendendo a mais de 1.500 pacientes e entregando mais 450 mil insumos médicos; o Chegaram os Especialistas, que em suas 12 edições já contabilizam mais de 188 mil pessoas atendidas; e Visão Caxiense, que já realizou a entrega de mais de 13 mil óculos à população, e tem como meta, alcançar a marca de 30 mil unidades entregues.

O município também registrou recorde na entrega de aparelhos auditivos, com mais de 8.800 pacientes beneficiados nos últimos 22 meses. Desde a inauguração do Centro Auditivo, já foram entregues mais de 47 mil aparelhos, consolidando Duque de Caxias como referência no atendimento especializado em todo o estado. Outro importante investimento será o Super Centro Caxiense, um centro de especialidades médicas construído pela Prefeitura, que promete se tornar referência na Baixada Fluminense.

Atendimento ampliado a pessoas com deficiência

Na área da inclusão, a gestão implantou a Fazendinha do Autista, ampliando os espaços de acolhimento, atendimento e apoio às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.

Outro destaque foi a entrega do moderno Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), que realiza mais de 50 mil atendimentos por mês. Entre os projetos em construção estão a Casa da Família, em Imbariê, um polo de acolhimento às famílias projetado com conceitos de neuroarquitetura, e a Casa do Autista, planejada para se tornar um dos maiores centros de referência e atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Brasil.

Educação tem escolas bilíngues e rede climatizada

A educação também recebeu investimentos importantes. Foram entregues oito escolas bilíngues e oito creches com ensino integral e quatro refeições diárias. O município alcançou ainda a marca histórica de climatização de todas as unidades da rede municipal de ensino, com a instalação de mais de dois mil aparelhos de ar-condicionado. Os estudantes também foram contemplados com a entrega de kits escolares, incluindo uniformes e materiais pedagógicos. Marca da atual gestão, os salários dos profissionais da educação estão em calendário, sendo pago no dia estipulado ou até mesmo adiantado.

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Segurança conta com monitoramento por câmeras

Na segurança pública, um dos destaques é a criação da Força Municipal Armada, que conta com 600 agentes aprovados em concurso público municipal. A frota também foi reforçada com 100 novas viaturas, além de motocicletas, equipamentos e coletes.

O sistema Smart Duque passou a contar com duas mil câmeras distribuídas pelos quatro distritos, equipadas com inteligência artificial para reconhecimento facial e leitura de placas, auxiliando na prevenção e no combate à criminalidade. O sistema funciona 24 horas por dia, com monitoramento em tempo real da cidade.



O município também passou a contar com pórticos equipados com a Muralha Digital, programa de monitoramento inteligente voltado ao combate à criminalidade nas entradas e saídas da cidade.

Outro marco foi a inauguração, em março de 2026, do Complexo de Segurança Pública, que possui 17 mil metros quadrados e é considerado o maior centro integrado de segurança do estado do Rio de Janeiro. O espaço centraliza forças estaduais e municipais no trabalho de prevenção e combate à criminalidade.

A atual gestão também criou programas como Patrulha da Madrugada e Caxias Livre de Barricadas, além de implantar módulos integrados de segurança em áreas estratégicas para ampliar a proteção da população.

Obras incluem 300 quilômetros de asfalto

Em obras e infraestrutura, a Prefeitura contabiliza 300 quilômetros de asfalto, além de obras de canalização e urbanização dos canais Roncador, Vasquinho, Dois Irmãos, Francisco de Azevedo e Rui Barbosa. As obras nos canais Calombé e Gaspar Ventura também representam avanços importantes para os moradores da Figueira e do Pantanal, regiões que historicamente sofriam com alagamentos e inundações nos períodos de chuvas intensas. Outra importante obra de mobilidade urbana é a nova Ponte do Pilar, que liga a BR-040 ao bairro e proporciona avanços logísticos, além de reduzir o tempo de deslocamento na região.



Duque de Caxias também passou a ser reconhecida como Cidade Luz, com a instalação de lâmpadas de LED nos bairros dos quatro distritos, proporcionando mais segurança, economia e sustentabilidade para a população. As lâmpadas de LED consomem até 50% menos energia do que as convencionais, enquanto ruas mais iluminadas contribuem para ampliar a sensação de segurança dos moradores. As intervenções no entorno da Refinaria Duque de Caxias (REDUC) também foram concluídas, valorizando a região.

Esporte e lazer ganham parques e atividades gratuitas

O esporte e o lazer também ganharam novos espaços e projetos. Entre os destaques estão o Parque do Povo, na Vila São Luís, e os quatro complexos esportivos: Vila Olímpica, Arnão, Paulistão e Grêmio de Xerém. O programa Caxias Mais Esporte oferece atividades gratuitas em 11 núcleos distribuídos pelo município, com modalidades como natação, hidroginástica, futebol, vôlei, jiu-jitsu, capoeira, dança e ginástica. Com média de 250 participantes por polo diariamente, a iniciativa registra cerca de 75 mil participações por mês, incentivando a prática esportiva e a qualidade de vida da população.

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Tarifa Zero transporta mais de 500 mil passageiros

Na mobilidade urbana, o Tarifa Zero representa uma das principais iniciativas da atual gestão. Com mais de 500 mil passageiros por mês, o programa conta com 22 linhas em operação e 30 ônibus novos, ampliando as opções de deslocamento e garantindo economia para o bolso da população.

Considerado a maior iniciativa de limpeza urbana e conscientização ambiental da história do município, o programa Jogue Limpo com Duque de Caxias atua diariamente nos quatro distritos. A operação mobiliza uma grande força-tarefa de profissionais e conta com caminhões compactadores, caminhões vacol, caminhões trucados, retroescavadeiras e caçambas instaladas em pontos estratégicos para garantir o descarte adequado de resíduos e contribuir para a conservação dos espaços públicos.



Já na área de gestão e transparência, a Prefeitura investiu em ferramentas de participação popular e modernização dos serviços públicos, como a plataforma Colab. O município também conquistou o Selo Ouro de Transparência e alcançou reconhecimento nacional do Sebrae, ficando entre os finalistas do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora.