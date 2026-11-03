Festival Rock Brasil, em Caxias, arrasta multidão em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Festival Rock Brasil, em Caxias, arrasta multidão em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 03/11/2026 19:58





Um dos momentos mais aguardados da programação foi a apresentação da banda Destroya, que levou o público ao delírio com um show marcado por grandes clássicos do rock internacional. No repertório, sucessos de grupos consagrados como Queen, Linkin Park e Thirty Seconds to Mars embalaram os fãs e transformaram a apresentação em um dos destaques da primeira edição do festival.



A noite começou com a apresentação da DJ Cammy Marino, responsável por aquecer o público para as atrações seguintes. Na sequência, a banda Black Sky Breakdown levou os presentes a uma viagem musical pela era de ouro da MTV, relembrando grandes sucessos do rock das décadas de 1990 e 2000. A apresentação resgatou músicas que marcaram gerações e ajudou a criar uma atmosfera de nostalgia e celebração entre os admiradores do gênero.



A programação musical também contou com apresentações das bandas Baixo Grau, Vírus, Protocolo B e Drink, que dividiram o palco ao longo dos dois dias de evento. Os DJs Batata e Cammy Marino completaram a agenda, garantindo a diversidade musical e mantendo a animação do público durante o festival LEIA MAIS: Gratuito: espetáculo 'Neutralizados' chega em Duque de Caxias Um dos momentos mais aguardados da programação foi a apresentação da banda Destroya, que levou o público ao delírio com um show marcado por grandes clássicos do rock internacional. No repertório, sucessos de grupos consagrados como Queen, Linkin Park e Thirty Seconds to Mars embalaram os fãs e transformaram a apresentação em um dos destaques da primeira edição do festival.A noite começou com a apresentação da DJ Cammy Marino, responsável por aquecer o público para as atrações seguintes. Na sequência, a banda Black Sky Breakdown levou os presentes a uma viagem musical pela era de ouro da MTV, relembrando grandes sucessos do rock das décadas de 1990 e 2000. A apresentação resgatou músicas que marcaram gerações e ajudou a criar uma atmosfera de nostalgia e celebração entre os admiradores do gênero.A programação musical também contou com apresentações das bandas Baixo Grau, Vírus, Protocolo B e Drink, que dividiram o palco ao longo dos dois dias de evento. Os DJs Batata e Cammy Marino completaram a agenda, garantindo a diversidade musical e mantendo a animação do público durante o festival

Gastronomia e música

Além das atrações musicais, o evento apostou em outras experiências para ampliar a participação dos visitantes. A praça recebeu espaços gastronômicos com opções da culinária regional e uma feira de produtos e artigos relacionados à cultura alternativa. A iniciativa contribuiu para movimentar o espaço público e oferecer aos participantes uma programação que foi além dos shows.



A realização da primeira edição do Festival Rock Brasil também representou uma oportunidade para dar visibilidade aos artistas e empreendedores ligados à cena cultural de Duque de Caxias e de outras localidades da Baixada Fluminense. A proposta foi reunir diferentes manifestações da cultura rock em um ambiente de convivência, lazer e valorização da economia criativa.



O Festival Rock Brasil foi realizado pelo grupo Compromisso Criativo, da produtora Eliza Sara, e contou com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC). O projeto foi contemplado pelo Edital de Festivais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), 2º Ciclo.



Com a estreia na Praça do Pacificador, o festival reforçou o espaço da música e da cultura alternativa na programação cultural do município, aproximando artistas, produtores e público em uma celebração dedicada ao rock.