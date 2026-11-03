Força Municipal de Caxias visita COR-Rio para troca de experiência - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Força Municipal de Caxias visita COR-Rio para troca de experiênciaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 03/11/2026 20:08

A visita teve como principal proposta promover a troca de conhecimentos entre as equipes, permitindo que os agentes conhecessem de perto a dinâmica de trabalho do COR, suas particularidades operacionais e os desafios enfrentados em uma realidade urbana diferente. O encontro também abriu espaço para o compartilhamento de experiências e boas práticas que podem contribuir para o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pelas forças municipais.

Força Municipal de Caxias visita COR-Rio para troca de experiência Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Para o prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, a aproximação entre os municípios fortalece as políticas públicas e amplia as possibilidades de atuação conjunta na área da segurança.

“Segurança pública exige planejamento, investimento, preparo e, principalmente, integração. Quando nossas equipes têm a oportunidade de conhecer outras experiências, compartilhar conhecimentos e construir parcerias, todos ganham, especialmente a população. Duque de Caxias está comprometida com o fortalecimento da segurança e acredita que o diálogo e a cooperação entre os municípios são caminhos importantes para alcançar resultados cada vez melhores”, destacou o prefeito.

O secretário de Segurança Pública de Duque de Caxias, coronel Vinicius Carvalho, ressaltou a importância do intercâmbio técnico para o desenvolvimento profissional dos agentes e o aprimoramento das estratégias operacionais.

“Cada município possui características e desafios próprios, mas existem experiências que podem ser compartilhadas e adaptadas para melhorar o desempenho das nossas equipes. Conhecer a estrutura, os protocolos e a dinâmica de monitoramento do Centro de Operações Rio é uma oportunidade importante de aprendizado. Nosso objetivo é fortalecer a integração institucional, ampliar o conhecimento técnico e transformar essas experiências em melhorias concretas para o trabalho realizado em Duque de Caxias”, afirmou o secretário.



A comitiva de Duque de Caxias foi recebida pelo secretário municipal de Segurança Urbana do Rio de Janeiro, Brenno Carnevale, pela diretora-geral da Força Municipal do Rio, La Torre, e por integrantes da equipe responsável pela Sala de Monitoramento Operacional.