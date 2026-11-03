Caxias amplia monitoramento e segurança em bairros do segundo distrito - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias amplia monitoramento e segurança em bairros do segundo distritoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 03/11/2026 20:18 | Atualizado 03/11/2026 20:47

segurança pública nos bairros de Jardim Primavera e Saracuruna, no segundo distrito, por meio da implantação de um cinturão de segurança que reúne tecnologia de monitoramento, acompanhamento em tempo real e atuação operacional da Força Municipal. A Prefeitura de Duque de Caxias está ampliando as ações denos bairros de Jardim Primavera e Saracuruna, no segundo distrito, por meio da implantação de um cinturão de segurança que reúne tecnologia de monitoramento, acompanhamento em tempo real e atuação operacional da Força Municipal. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a vigilância em diferentes pontos da região, ampliar a prevenção de ocorrências e oferecer mais proteção aos moradores, comerciantes e trabalhadores.

O projeto já conta com 27 torres de monitoramento instaladas, enquanto outras 10 estão em processo de implantação. Cada estrutura possui seis câmeras de alta tecnologia, com funções específicas para auxiliar no trabalho das forças de segurança. Quatro equipamentos são destinados ao reconhecimento facial, permitindo identificar pessoas com mandados de prisão em aberto. Outra câmera utiliza o sistema LPR (License Plate Recognition), responsável pela leitura automática de placas de veículos. O conjunto também inclui uma câmera PTZ, que oferece visão panorâmica de 360 graus, com recursos de rotação, inclinação e zoom operados remotamente.



Todo o material captado é encaminhado ao Centro de Monitoramento Smart Duque, onde as imagens podem ser acompanhadas em tempo real. O sistema também mantém integração com as forças de segurança e com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar, possibilitando maior compartilhamento de informações e cooperação entre as instituições.



Com a nova estrutura, o município amplia a capacidade de acompanhamento das vias públicas e passa a contar com mais ferramentas para auxiliar na identificação de pessoas procuradas pela Justiça e na localização de veículos de interesse policial. A tecnologia também permite observar a movimentação em áreas estratégicas, identificar situações que demandem atenção e fornecer informações para orientar o planejamento e a atuação das equipes que trabalham nas ruas.



A proposta é que o reforço tecnológico produza reflexos na rotina da população. A ampliação da vigilância busca proporcionar mais tranquilidade nos deslocamentos, oferecer maior suporte à segurança de estabelecimentos comerciais e contribuir para que as famílias se sintam mais protegidas em suas atividades cotidianas. Além disso, o monitoramento integrado fortalece as estratégias preventivas e a articulação entre os órgãos responsáveis pela segurança pública.

Aumento do policiamento

Outro eixo importante da iniciativa é a presença da Força Municipal nos dois bairros. A atuação das equipes nas ruas, combinada às informações fornecidas pelas câmeras, permite um trabalho mais integrado. Enquanto os agentes realizam o patrulhamento e atendem às demandas nas vias públicas, o sistema de monitoramento oferece subsídios para identificar possíveis ocorrências e direcionar as ações operacionais, respeitando os protocolos de segurança.

O prefeito Netinho Reis destacou que os investimentos em tecnologia e a ampliação da presença das equipes fazem parte do compromisso da administração municipal com a proteção da população.



“Segurança pública é uma prioridade porque estamos falando da tranquilidade das famílias, da proteção dos trabalhadores e da liberdade de as pessoas circularem pelos seus bairros com mais confiança. Em Jardim Primavera e Saracuruna, estamos unindo a presença da Força Municipal à tecnologia de monitoramento para ampliar nossa capacidade de prevenção e apoiar o trabalho das forças de segurança. São investimentos que fortalecem a proteção da população e demonstram nosso compromisso de continuar trabalhando para que Duque de Caxias seja uma cidade cada vez mais segura para todos”, afirmou.

