Caxias amplia monitoramento e segurança em bairros do segundo distritoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Todo o material captado é encaminhado ao Centro de Monitoramento Smart Duque, onde as imagens podem ser acompanhadas em tempo real. O sistema também mantém integração com as forças de segurança e com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar, possibilitando maior compartilhamento de informações e cooperação entre as instituições.
Com a nova estrutura, o município amplia a capacidade de acompanhamento das vias públicas e passa a contar com mais ferramentas para auxiliar na identificação de pessoas procuradas pela Justiça e na localização de veículos de interesse policial. A tecnologia também permite observar a movimentação em áreas estratégicas, identificar situações que demandem atenção e fornecer informações para orientar o planejamento e a atuação das equipes que trabalham nas ruas.
A proposta é que o reforço tecnológico produza reflexos na rotina da população. A ampliação da vigilância busca proporcionar mais tranquilidade nos deslocamentos, oferecer maior suporte à segurança de estabelecimentos comerciais e contribuir para que as famílias se sintam mais protegidas em suas atividades cotidianas. Além disso, o monitoramento integrado fortalece as estratégias preventivas e a articulação entre os órgãos responsáveis pela segurança pública.
Aumento do policiamento
“Segurança pública é uma prioridade porque estamos falando da tranquilidade das famílias, da proteção dos trabalhadores e da liberdade de as pessoas circularem pelos seus bairros com mais confiança. Em Jardim Primavera e Saracuruna, estamos unindo a presença da Força Municipal à tecnologia de monitoramento para ampliar nossa capacidade de prevenção e apoiar o trabalho das forças de segurança. São investimentos que fortalecem a proteção da população e demonstram nosso compromisso de continuar trabalhando para que Duque de Caxias seja uma cidade cada vez mais segura para todos”, afirmou.
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