Firjan SENAI realiza evento sobre mercado de trabalho em CaxiasPAULA JOHAS/DIVULGAÇÃO

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Igor Silva
A Firjan SENAI abre as portas de sua unidade em Duque de Caxias para mais uma edição do Mundo SENAI, evento que apresenta ao público as novidades das profissões industriais, dos cursos técnicos e das oportunidades no mercado de trabalho. A programação reúne demonstrações práticas, oficinas, palestras e atividades voltadas à formação profissional e à empregabilidade.
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Durante o evento, os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto diferentes áreas da indústria, por meio de atividades práticas que demonstram o funcionamento de tecnologias e processos utilizados no setor produtivo. Entre os destaques estão demonstrações de soldagem, usinagem CNC, pneumática, Indústria 4.0, tecnologia da informação, energias renováveis, logística, panificação, confeitaria e moda.

A programação também contempla atividades no FabLab, espaço dedicado à inovação, criatividade e experimentação tecnológica. Outro destaque será a apresentação da WorldSkills, competição internacional que reúne jovens profissionais de diferentes países para demonstrar suas habilidades técnicas. O público também poderá receber orientações do Escritório de Carreira, com informações que auxiliam na preparação e na busca por oportunidades profissionais.

A iniciativa busca aproximar estudantes, trabalhadores e pessoas interessadas em ingressar no mercado de trabalho das possibilidades oferecidas pela educação profissional. Além de apresentar as áreas de atuação da indústria, o evento permite conhecer os cursos disponíveis e entender como a qualificação técnica pode contribuir para a construção de uma trajetória profissional.

“Somos a escola da indústria, uma das principais portas de entrada para o mercado de trabalho. Para quem busca o primeiro emprego, tenta se inserir na indústria ou mudar de carreira, esta é a melhor chance para se inteirar das novidades e oportunidades oferecidas em nossas escolas e no mercado de trabalho fluminense”, afirma o gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, Bruno Aguiar.

O Mundo SENAI é uma iniciativa do Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), realizada em unidades de todo o país. O projeto tem como proposta aproximar a população do universo da indústria, apresentando as transformações do setor produtivo, as novas tecnologias e as profissões que estão surgindo.

Em diferentes localidades, a programação inclui palestras, workshops, mesas-redondas, visitas guiadas a laboratórios e FabLabs, exposições, oficinas, apresentações de cursos técnicos e divulgação de oportunidades de trabalho na indústria.

Entre os temas abordados estão educação profissional, empregabilidade, tendências do mercado, profissões do futuro e inteligência artificial. Em Duque de Caxias, a iniciativa representa uma oportunidade para quem deseja conhecer novas possibilidades de formação, desenvolver habilidades e se preparar para as demandas atuais do mercado de trabalho.
A programação completa e as inscrições podem ser acessadas neste link.