Firjan SENAI realiza evento sobre mercado de trabalho em CaxiasPAULA JOHAS/DIVULGAÇÃO
Durante o evento, os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto diferentes áreas da indústria, por meio de atividades práticas que demonstram o funcionamento de tecnologias e processos utilizados no setor produtivo. Entre os destaques estão demonstrações de soldagem, usinagem CNC, pneumática, Indústria 4.0, tecnologia da informação, energias renováveis, logística, panificação, confeitaria e moda.
A programação também contempla atividades no FabLab, espaço dedicado à inovação, criatividade e experimentação tecnológica. Outro destaque será a apresentação da WorldSkills, competição internacional que reúne jovens profissionais de diferentes países para demonstrar suas habilidades técnicas. O público também poderá receber orientações do Escritório de Carreira, com informações que auxiliam na preparação e na busca por oportunidades profissionais.
A iniciativa busca aproximar estudantes, trabalhadores e pessoas interessadas em ingressar no mercado de trabalho das possibilidades oferecidas pela educação profissional. Além de apresentar as áreas de atuação da indústria, o evento permite conhecer os cursos disponíveis e entender como a qualificação técnica pode contribuir para a construção de uma trajetória profissional.
“Somos a escola da indústria, uma das principais portas de entrada para o mercado de trabalho. Para quem busca o primeiro emprego, tenta se inserir na indústria ou mudar de carreira, esta é a melhor chance para se inteirar das novidades e oportunidades oferecidas em nossas escolas e no mercado de trabalho fluminense”, afirma o gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, Bruno Aguiar.
O Mundo SENAI é uma iniciativa do Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), realizada em unidades de todo o país. O projeto tem como proposta aproximar a população do universo da indústria, apresentando as transformações do setor produtivo, as novas tecnologias e as profissões que estão surgindo.
Em diferentes localidades, a programação inclui palestras, workshops, mesas-redondas, visitas guiadas a laboratórios e FabLabs, exposições, oficinas, apresentações de cursos técnicos e divulgação de oportunidades de trabalho na indústria.
Entre os temas abordados estão educação profissional, empregabilidade, tendências do mercado, profissões do futuro e inteligência artificial. Em Duque de Caxias, a iniciativa representa uma oportunidade para quem deseja conhecer novas possibilidades de formação, desenvolver habilidades e se preparar para as demandas atuais do mercado de trabalho.
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