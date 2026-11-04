Polícia Civil apreendeu farto material de entorpecentes durante operação em Duque de CaxiasReprodução/Polícia Civil

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Igor Silva
Policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias) foram atacados a tiros por criminosos durante uma ação da Operação Torniquete, realizada na Comunidade Vila Operária, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira, 4. Durante a ocorrência, os agentes apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes, uma munição de calibre .50, além de materiais que seriam utilizados na atividade do tráfico de drogas. Apesar do confronto, não houve informação sobre policiais feridos.
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De acordo com informações da Polícia Civil, a equipe realizava patrulhamento pela região quando identificou dois indivíduos em uma motocicleta sem placa de identificação. Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes do veículo tentaram fugir, desobedecendo à ordem de parada emitida pelos agentes.

Os policiais iniciaram o acompanhamento dos suspeitos, que seguiram em direção ao interior da comunidade. Durante a incursão, os agentes foram surpreendidos por criminosos armados, que efetuaram diversos disparos contra a equipe policial.

Diante da reação dos criminosos, os policiais precisaram lidar com a situação de confronto. Os suspeitos que estavam na motocicleta conseguiram fugir em direção ao interior da comunidade e abandonaram materiais ilícitos durante a fuga.

Após a situação ser controlada, os agentes realizaram buscas na região e localizaram uma quantidade expressiva de entorpecentes, além de outros objetos relacionados à atividade criminosa.

Entre os materiais apreendidos estavam um simulacro de arma de fogo, um rádio comunicador, um caderno com anotações que seriam utilizadas no controle das atividades do tráfico e uma munição de calibre .50, armamento de alto poder de destruição.

A apreensão da munição chamou a atenção dos policiais, já que o calibre .50 é associado a armamentos de grande potência, com capacidade de atingir alvos a longas distâncias. O material encontrado foi recolhido e encaminhado à sede da 59ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Investigação continua

A Polícia Civil informou que as diligências continuam com o objetivo de identificar e localizar os envolvidos na ação criminosa. Os investigadores também deverão apurar a origem dos materiais apreendidos e buscar informações que contribuam para identificar os responsáveis pelos disparos contra os agentes.

A ocorrência faz parte da Operação Torniquete, iniciativa das forças de segurança voltada ao combate a organizações criminosas e à repressão de atividades ilícitas, especialmente crimes relacionados a roubos, furtos e receptação de cargas e veículos.

A operação busca atingir estruturas financeiras e logísticas de grupos criminosos, além de combater práticas que alimentam a atuação de quadrilhas em diferentes regiões do estado.

A Polícia Civil reforçou que as ações de investigação e repressão ao tráfico de drogas seguem em andamento em Duque de Caxias. Até o momento, não foi divulgada informação sobre prisões relacionadas especificamente a essa ocorrência.