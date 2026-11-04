Polícia Civil apreendeu farto material de entorpecentes durante operação em Duque de CaxiasReprodução/Polícia Civil
Os policiais iniciaram o acompanhamento dos suspeitos, que seguiram em direção ao interior da comunidade. Durante a incursão, os agentes foram surpreendidos por criminosos armados, que efetuaram diversos disparos contra a equipe policial.
Diante da reação dos criminosos, os policiais precisaram lidar com a situação de confronto. Os suspeitos que estavam na motocicleta conseguiram fugir em direção ao interior da comunidade e abandonaram materiais ilícitos durante a fuga.
Após a situação ser controlada, os agentes realizaram buscas na região e localizaram uma quantidade expressiva de entorpecentes, além de outros objetos relacionados à atividade criminosa.
Entre os materiais apreendidos estavam um simulacro de arma de fogo, um rádio comunicador, um caderno com anotações que seriam utilizadas no controle das atividades do tráfico e uma munição de calibre .50, armamento de alto poder de destruição.
A apreensão da munição chamou a atenção dos policiais, já que o calibre .50 é associado a armamentos de grande potência, com capacidade de atingir alvos a longas distâncias. O material encontrado foi recolhido e encaminhado à sede da 59ª DP, onde a ocorrência foi registrada.
Investigação continua
A ocorrência faz parte da Operação Torniquete, iniciativa das forças de segurança voltada ao combate a organizações criminosas e à repressão de atividades ilícitas, especialmente crimes relacionados a roubos, furtos e receptação de cargas e veículos.
A operação busca atingir estruturas financeiras e logísticas de grupos criminosos, além de combater práticas que alimentam a atuação de quadrilhas em diferentes regiões do estado.
A Polícia Civil reforçou que as ações de investigação e repressão ao tráfico de drogas seguem em andamento em Duque de Caxias. Até o momento, não foi divulgada informação sobre prisões relacionadas especificamente a essa ocorrência.
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