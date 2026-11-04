Polícia Civil apreendeu farto material de entorpecentes durante operação em Duque de Caxias - Reprodução/Polícia Civil

Polícia Civil apreendeu farto material de entorpecentes durante operação em Duque de CaxiasReprodução/Polícia Civil

Publicado 04/11/2026 16:49 | Atualizado 04/11/2026 18:02

De acordo com informações da Polícia Civil, a equipe realizava patrulhamento pela região quando identificou dois indivíduos em uma motocicleta sem placa de identificação. Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes do veículo tentaram fugir, desobedecendo à ordem de parada emitida pelos agentes.



Os policiais iniciaram o acompanhamento dos suspeitos, que seguiram em direção ao interior da comunidade. Durante a incursão, os agentes foram surpreendidos por criminosos armados, que efetuaram diversos disparos contra a equipe policial.



Diante da reação dos criminosos, os policiais precisaram lidar com a situação de confronto. Os suspeitos que estavam na motocicleta conseguiram fugir em direção ao interior da comunidade e abandonaram materiais ilícitos durante a fuga.



Após a situação ser controlada, os agentes realizaram buscas na região e localizaram uma quantidade expressiva de entorpecentes, além de outros objetos relacionados à atividade criminosa.



Entre os materiais apreendidos estavam um simulacro de arma de fogo, um rádio comunicador, um caderno com anotações que seriam utilizadas no controle das atividades do tráfico e uma munição de calibre .50, armamento de alto poder de destruição.



A apreensão da munição chamou a atenção dos policiais, já que o calibre .50 é associado a armamentos de grande potência, com capacidade de atingir alvos a longas distâncias. O material encontrado foi recolhido e encaminhado à sede da 59ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Investigação continua

A Polícia Civil informou que as diligências continuam com o objetivo de identificar e localizar os envolvidos na ação criminosa. Os investigadores também deverão apurar a origem dos materiais apreendidos e buscar informações que contribuam para identificar os responsáveis pelos disparos contra os agentes.



A ocorrência faz parte da Operação Torniquete, iniciativa das forças de segurança voltada ao combate a organizações criminosas e à repressão de atividades ilícitas, especialmente crimes relacionados a roubos, furtos e receptação de cargas e veículos.



A operação busca atingir estruturas financeiras e logísticas de grupos criminosos, além de combater práticas que alimentam a atuação de quadrilhas em diferentes regiões do estado.



A Polícia Civil reforçou que as ações de investigação e repressão ao tráfico de drogas seguem em andamento em Duque de Caxias. Até o momento, não foi divulgada informação sobre prisões relacionadas especificamente a essa ocorrência.

