Operação Barricada Zero retira 17 toneladas de barricadas em Caxias - Divulgação/PM

Operação Barricada Zero retira 17 toneladas de barricadas em CaxiasDivulgação/PM

Publicado 04/11/2026 17:00





De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, a operação alcançou 11 ruas das duas localidades. Entre os endereços contemplados estão as ruas Coronel Alberto de Melo, Francisca Thomé, Doutor Otávio Ascoli, João Rubeiro, Euclides da Cunha, Seabra Sobrinho, Leopoldina Tomé, Petrópolis, Nova Friburgo, Figueira de Melo e João Perestelo.



Durante os trabalhos, as equipes realizaram a retirada de aproximadamente 17 toneladas de materiais empregados na instalação das barricadas. Os obstáculos, geralmente construídos com entulho, concreto e outros objetos, dificultam a passagem de veículos e pedestres, prejudicam o acesso de serviços públicos e podem comprometer o atendimento de emergências nas comunidades.



A desobstrução das ruas busca devolver aos moradores o direito de circular livremente pelos bairros, além de facilitar o deslocamento de ambulâncias, viaturas policiais, caminhões de coleta de lixo e outros veículos que prestam serviços essenciais à população. LEIA MAIS: Força Municipal de Caxias visita COR-Rio para troca de experiência De acordo com informações divulgadas pela, a operação alcançou 11 ruas das duas localidades. Entre os endereços contemplados estão as ruas Coronel Alberto de Melo, Francisca Thomé, Doutor Otávio Ascoli, João Rubeiro, Euclides da Cunha, Seabra Sobrinho, Leopoldina Tomé, Petrópolis, Nova Friburgo, Figueira de Melo e João Perestelo.Durante os trabalhos, as equipes realizaram a retirada de aproximadamente 17 toneladas de materiais empregados na instalação das barricadas. Os obstáculos, geralmente construídos com entulho, concreto e outros objetos, dificultam a passagem de veículos e pedestres, prejudicam o acesso de serviços públicos e podem comprometer o atendimento de emergências nas comunidades.A desobstrução das ruas busca devolver aos moradores o direito de circular livremente pelos bairros, além de facilitar o deslocamento de ambulâncias, viaturas policiais, caminhões de coleta de lixo e outros veículos que prestam serviços essenciais à população.

Operação Barricada Zero retira 17 toneladas de barricadas em Caxias Divulgação/PM

Ações de desobstrução na Baixada

A Operação Barricada Zero integra as iniciativas de segurança pública voltadas à recuperação de vias ocupadas por estruturas instaladas ilegalmente. A presença desses obstáculos representa um problema para quem vive nas regiões afetadas, especialmente quando impede ou dificulta o acesso a serviços básicos e equipamentos públicos.



Em Duque de Caxias, as ações de retirada de barricadas vêm sendo realizadas em diferentes localidades, com a participação de equipes policiais. O trabalho envolve a identificação dos pontos de obstrução e a remoção dos materiais utilizados para bloquear ruas e acessos.



Segundo o 15º BPM, a operação realizada em Corte 8 e Olavo Bilac teve como resultado a retirada de 17 toneladas de materiais e a liberação de 11 vias públicas.



A expectativa é que a desobstrução contribua para melhorar a mobilidade urbana, ampliar o acesso dos moradores e fortalecer as condições de segurança nas duas localidades. A Polícia Militar não informou se houve prisões ou apreensões de outros materiais durante a ação.

