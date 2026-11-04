Vereadora Delza de Oliveira (MDB) ao lado do presidente em exercício da Câmara de Caxias, vereador Junior Reis (MDB)Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

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Igor Silva
Os vereadores de Duque de Caxias apresentaram uma série de indicações parlamentares solicitando a realização de obras e serviços públicos nos quatro distritos do município. As demandas contemplam diferentes áreas da administração municipal, com pedidos voltados à melhoria da infraestrutura urbana, conservação dos espaços públicos, segurança no trânsito, iluminação e limpeza das vias. As indicações foram lidas durante a sessão plenária desta terça-feira, 3, pela vereadora Delza de Oliveira (MDB), que secretariava os trabalhos da Mesa Diretora, a pedido do presidente em exercício da Câmara, vereador Junior Reis (MDB).
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Entre as solicitações apresentadas está a instalação de um redutor de velocidade na Rua Bahia, na esquina com a Rua Tarce Menezes de Freitas, no bairro Paulicéia. A medida tem como objetivo contribuir para a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que circulam pelo trecho, especialmente diante da necessidade de controle da velocidade dos veículos.

Na área de infraestrutura, os parlamentares solicitaram o recapeamento asfáltico na Comunidade do Parque Vila Nova. A melhoria busca atender às necessidades de conservação da malha viária e proporcionar melhores condições de circulação para os moradores e demais pessoas que utilizam as vias da localidade. Outra demanda relacionada à manutenção urbana foi a inclusão da Rua Saldanha Marinho, no bairro Centenário, no cronograma de substituição das lâmpadas queimadas ou danificadas. A solicitação destaca a importância de manter a iluminação pública em funcionamento, contribuindo para a visibilidade e a segurança durante o período noturno.

Os serviços de limpeza urbana também estiveram entre as prioridades apontadas pelos vereadores. Foram solicitadas ações de capina, varrição, utilização de roçadeiras, retirada de resíduos e outros procedimentos necessários à manutenção e conservação da Rua Castro Alves, no Corte Oito, além da confluência das ruas Leandro e C, Projetada Cinco, nos bairros Vinte e Dois de Abril e Jardim Imbariê.

Outro pedido apresentado na sessão foi a revitalização das calçadas da Avenida República do Paraguai, no bairro Sarapuí. A intervenção busca melhorar as condições de circulação dos pedestres, contribuindo para a acessibilidade e a conservação dos espaços destinados ao deslocamento da população.

Entre as indicações, também chamou atenção a proposta de implantação do Banco Municipal de Sangue Pet, iniciativa voltada à assistência veterinária e à proteção animal. A estrutura poderá contribuir para o atendimento de animais que necessitam de transfusões sanguíneas, ampliando as possibilidades de suporte em situações de emergência e tratamentos veterinários.

Completam a relação de demandas a revitalização da iluminação pública na Rua Cento e Cinco, no bairro Bom Retiro, e a instalação de caçambas de lixo do programa Jogue Limpo com Duque de Caxias na Rua Bento Lisboa, esquina com a Rua Paineiras, no Morro do Remido.

As indicações parlamentares são instrumentos utilizados pelos vereadores para encaminhar ao Poder Executivo solicitações de intervenções e melhorias nos bairros. Após a leitura em plenário, os pedidos são formalizados e encaminhados aos setores responsáveis, para conhecimento e avaliação quanto à possibilidade de atendimento.