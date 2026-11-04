Vereadora Delza de Oliveira (MDB) ao lado do presidente em exercício da Câmara de Caxias, vereador Junior Reis (MDB) - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadora Delza de Oliveira (MDB) ao lado do presidente em exercício da Câmara de Caxias, vereador Junior Reis (MDB)Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 04/11/2026 20:42

Os vereadores de Duque de Caxias apresentaram uma série de indicações parlamentares solicitando a realização de obras e serviços públicos nos quatro distritos do município . As demandas contemplam diferentes áreas da administração municipal, com pedidos voltados à melhoria da infraestrutura urbana, conservação dos espaços públicos, segurança no trânsito, iluminação e limpeza das vias. As indicações foram lidas durante a sessão plenária desta terça-feira, 3, pela vereadora Delza de Oliveira (MDB), que secretariava os trabalhos da Mesa Diretora, a pedido do presidente em exercício da Câmara, vereador Junior Reis (MDB).