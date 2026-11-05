Reunião no Centro de Comando e Controle da Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Reunião no Centro de Comando e Controle da Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 05/11/2026 16:38

Segurança Pública apontam queda nos registros de roubos de rua, veículos e cargas, na comparação com outubro do ano passado. O resultado mais expressivo foi observado nos roubos de cargas, que tiveram redução de 62%. Duque de Caxias apresentou uma redução significativa nos principais indicadores de criminalidade em outubro de 2026 . Dados da Secretaria Municipal deapontam queda nos registros de roubos de rua, veículos e cargas, na comparação com outubro do ano passado. O resultado mais expressivo foi observado nos roubos de cargas, que tiveram redução de 62%.





De acordo com o levantamento, os casos de roubo de carga passaram de 50 registros, em outubro de 2025, para 19 no mesmo mês deste ano, uma diminuição de 31 ocorrências. Os roubos de veículos também apresentaram recuo expressivo, caindo de 249 para 147 casos, o equivalente a uma redução de 41%.



Já os roubos de rua tiveram queda de 42%, passando de 311 ocorrências para 180 no período analisado.



Segundo a administração municipal, os resultados estão relacionados ao fortalecimento das ações integradas entre as polícias Civil e Militar e a Secretaria Municipal de Segurança Pública. A estratégia envolve o compartilhamento de informações, o planejamento operacional e a ampliação das medidas de prevenção e combate à criminalidade em diferentes regiões da cidade.



A Prefeitura também destaca os investimentos realizados na estrutura de segurança pública do município. Entre as iniciativas estão a criação da Força Municipal, a instalação de Torres de Monitoramento, a implantação das Muralhas Digitais e dos Módulos Integrados de Segurança.



As ferramentas tecnológicas têm como objetivo ampliar a vigilância em pontos estratégicos, melhorar o monitoramento urbano e agilizar a identificação de ocorrências, além de oferecer suporte às equipes que atuam nas ruas. A Força Municipal, por sua vez, busca ampliar a presença de agentes nos bairros e reforçar as ações de prevenção.



O prefeito Netinho Reis afirmou que a redução dos indicadores demonstra a importância dos investimentos e da atuação conjunta das instituições. LEIA MAIS: Caxias amplia monitoramento em bairros do segundo distrito De acordo com o levantamento, os casos depassaram de 50 registros, em outubro de 2025, para 19 no mesmo mês deste ano, uma diminuição de 31 ocorrências. Os roubos de veículos também apresentaram recuo expressivo, caindo de 249 para 147 casos, o equivalente a uma redução de 41%.Já os roubos de rua tiveram queda de 42%, passando de 311 ocorrências para 180 no período analisado.Segundo a administração municipal, os resultados estão relacionados ao fortalecimento das ações integradas entre as polícias Civil e Militar e a Secretaria Municipal de Segurança Pública. A estratégia envolve o compartilhamento de informações, o planejamento operacional e a ampliação das medidas de prevenção e combate à criminalidade em diferentes regiões da cidade.A Prefeitura também destaca os investimentos realizados na estrutura de segurança pública do município. Entre as iniciativas estão a criação da Força Municipal, a instalação de Torres de Monitoramento, a implantação das Muralhas Digitais e dos Módulos Integrados de Segurança.As ferramentas tecnológicas têm como objetivo ampliar a vigilância em pontos estratégicos, melhorar o monitoramento urbano e agilizar a identificação de ocorrências, além de oferecer suporte às equipes que atuam nas ruas. A Força Municipal, por sua vez, busca ampliar a presença de agentes nos bairros e reforçar as ações de prevenção.afirmou que a redução dos indicadores demonstra a importância dos investimentos e da atuação conjunta das instituições.

“Segurança pública é uma prioridade da nossa gestão. Estamos investindo em tecnologia, equipamentos, inteligência e na presença de agentes nas ruas, sempre trabalhando em parceria com as polícias Civil e Militar. A redução desses índices mostra que estamos no caminho certo, mas sabemos que ainda temos muito a fazer. Nosso compromisso é continuar avançando para que a população de Duque de Caxias tenha mais tranquilidade e segurança para viver, trabalhar e circular pela cidade”, destacou.



O secretário municipal de Segurança Pública, Vinícius Carvalho, também ressaltou a importância do planejamento e da integração entre as forças policiais para alcançar os resultados.



“Esses números são importantes e mostram que o trabalho integrado está produzindo resultados. Estamos investindo em planejamento, tecnologia, monitoramento e na ampliação da presença operacional nos bairros. A integração com as polícias Civil e Militar é fundamental para potencializar as ações e tornar o enfrentamento à criminalidade cada vez mais eficiente. Nosso objetivo é dar continuidade a esse trabalho e avançar ainda mais na proteção da população”, afirmou.

