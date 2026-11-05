Ônibus pegou fogo por motivos ainda desconhecidos perto de comunidade no Centro de Duque de Caxias - Reprodução/Caxias da Depressão

Ônibus pegou fogo por motivos ainda desconhecidos perto de comunidade no Centro de Duque de CaxiasReprodução/Caxias da Depressão

Publicado 05/11/2026 16:50