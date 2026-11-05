Ônibus pegou fogo por motivos ainda desconhecidos perto de comunidade no Centro de Duque de CaxiasReprodução/Caxias da Depressão

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Igor Silva
Um ônibus da empresa Reginas pegou fogo no início da tarde desta quinta-feira, 5, na região central de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O incidente aconteceu em um trecho entre o viaduto do Centro e o Hospital Infantil, nas proximidades da comunidade do Lixão, causando preocupação entre motoristas e pedestres que passavam pelo local. Não há informação de feridos.
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As chamas atingiram o coletivo enquanto ele estava na região de grande circulação de veículos. A ocorrência mobilizou a atenção de quem transitava pelas proximidades, especialmente por se tratar de uma área com intenso fluxo de veículos e importante ligação viária no município.

Durante o atendimento da ocorrência, o incêndio provocou alterações momentâneas nas condições de circulação da região. No entanto, a situação já foi controlada e o trânsito no local está normalizado, sem registro de retenções relacionadas ao incidente neste momento.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o que teria provocado o incêndio. Entre as possibilidades que ainda precisam ser apuradas estão uma eventual pane elétrica ou algum problema mecânico no veículo. As circunstâncias do ocorrido deverão ser esclarecidas após a avaliação das condições do coletivo.

O caso chamou a atenção de moradores e motoristas que circulavam pelo Centro de Duque de Caxias durante a manhã. A ocorrência foi registrada em um dos trechos de maior movimentação da região central, próximo a equipamentos importantes de atendimento à população.

Novas informações sobre as causas do incêndio e as circunstâncias da ocorrência serão divulgadas após a conclusão dos levantamentos pelas autoridades responsáveis.