Alunos da Fundec participam de aula prática em Clínica da Família - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Alunos da Fundec participam de aula prática em Clínica da FamíliaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 05/11/2026 16:59





Para a professora Maria de Fátima Silva, a imersão na rotina da unidade de saúde permite aos futuros profissionais a compreensão da dinâmica das equipes multidisciplinares e do impacto social do trabalho em campo. LEIA MAIS: Firjan SENAI realiza evento sobre mercado de trabalho em Caxias Para a professora Maria de Fátima Silva, a imersão na rotina da unidade de saúde permite aos futuros profissionais a compreensão da dinâmica das equipes multidisciplinares e do impacto social do trabalho em campo.

"Os alunos vivenciam situações fundamentais que agregam experiência e bagagem prática. Mais do que aplicar técnicas, o agente de saúde precisa atuar como um elo entre a equipe multidisciplinar e a população, desenvolvendo a sensibilidade para compreender a estrutura familiar e a cultura local", destacou a docente.



Essa aproximação com a realidade dos bairros modifica a percepção dos próprios estudantes sobre o papel que desempenharão. Moradora de Xerém, a aluna Cláudia Gonçalves, de 52 anos, expressou satisfação com a atividade e ressaltou que o aprendizado adquirido na Clínica da Família será determinante para sua atuação profissional.

"Vivenciar a rotina na prática nos ajuda a entender de perto as reais necessidades da comunidade. As informações e os processos que acompanhamos aqui serão fundamentais para quando estivermos no dia a dia do atendimento", afirmou Cláudia.