Operação da Polícia Civil prende suspeitos em Duque de Caxias - Reprodução/Polícia Civil

Operação da Polícia Civil prende suspeitos em Duque de Caxias Reprodução/Polícia Civil

Publicado 05/11/2026 17:24





A primeira ação foi realizada por agentes da 60ª DP (Campos Elíseos), na Rua Ladislau Neto, nas proximidades da Praça do Cangulo. Durante diligências, os policiais identificaram um ponto de comercialização de drogas e flagraram um homem realizando atividades relacionadas ao tráfico.



No momento da abordagem, outro indivíduo foi identificado deixando o local após adquirir entorpecentes para consumo próprio. Com o suspeito preso, os agentes apreenderam grande quantidade de drogas, já fracionadas e embaladas para comercialização, além de um rádio comunicador em funcionamento, dinheiro em espécie e um caderno com anotações.



De acordo com a Polícia Civil, o equipamento era utilizado para monitorar a movimentação policial na região. O homem foi encaminhado à 60ª DP, onde acabou autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. LEIA MAIS: Jovem é preso com drogas, pistola e rádio comunicador em Caxias A primeira ação foi realizada por agentes da 60ª DP (Campos Elíseos), na Rua Ladislau Neto, nas proximidades da Praça do Cangulo. Durante diligências, os policiais identificaram um ponto de comercialização de drogas e flagraram um homem realizando atividades relacionadas ao tráfico.No momento da abordagem, outro indivíduo foi identificado deixando o local após adquirir entorpecentes para consumo próprio. Com o suspeito preso, os agentes apreenderam grande quantidade de drogas, já fracionadas e embaladas para comercialização, além de um rádio comunicador em funcionamento, dinheiro em espécie e um caderno com anotações.De acordo com a, o equipamento era utilizado para monitorar a movimentação policial na região. O homem foi encaminhado à 60ª DP, onde acabou autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Polícia apreendeu mais de R$ 800 em espécie durante operação em Duque de Caxias Reprodução/Polícia Civil

Operação conjunta

A segunda ocorrência aconteceu na Comunidade do Rasta, no bairro Parque Chuno, em uma ação conjunta de policiais da 60ª DP e da 66ª DP (Piabetá). Com base em informações de inteligência, os agentes identificaram indivíduos em atitude suspeita nas proximidades de duas motocicletas.



Três homens foram detidos durante a abordagem. Um quarto suspeito tentou fugir, mas foi localizado e capturado dentro de uma residência nas proximidades.



Na operação, os policiais apreenderam drogas preparadas para venda e R$ 820 em dinheiro. Também foram recuperadas duas motocicletas Yamaha NMAX 160, ambas com registros de roubo e indícios de adulteração nos sinais identificadores.



Os quatro homens foram levados à 60ª DP, onde também foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.



As duas ações integram a Operação Torniquete, iniciativa da Polícia Civil voltada ao enfrentamento das atividades de organizações criminosas e à repressão de crimes patrimoniais, especialmente roubos e furtos de veículos. Em Duque de Caxias e municípios vizinhos, as diligências buscam atingir tanto os pontos de comercialização de entorpecentes quanto atividades criminosas relacionadas à circulação de veículos roubados.

