Atividade aconteceu no auditório do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, reunindo profissionais de enfermagem de Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Atividade aconteceu no auditório do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, reunindo profissionais de enfermagem de Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 05/11/2026 17:35

A iniciativa teve como objetivo proporcionar um espaço de aprendizado, diálogo e reflexão sobre temas fundamentais para a prática da enfermagem, destacando a importância do conhecimento técnico-científico, da responsabilidade profissional, da autonomia do enfermeiro e do cuidado com a saúde mental daqueles que se dedicam diariamente à assistência à população.

A organização e a coordenação do evento ficaram sob a responsabilidade da equipe do NEUR/Samu 192, composta pelos enfermeiros Claudia Fidelis Basilio, Daniel Laprovita, Maria Rita Neves e Roberto Pinto. O núcleo desenvolve ações de educação, treinamento e atualização profissional, voltadas ao aprimoramento das práticas assistenciais e ao fortalecimento do serviço. A iniciativa contou ainda com o apoio da gestão da Subsecretaria de Viaturas, representada pelo subsecretário Rafael da Fonte; pelos diretores administrativos Leandro Lima e Daniel Silveira; pelo diretor técnico, Dr. Rafael Baruzzi; e pela coordenadora de Enfermagem, Anne Marcelle Dore.

Além das palestras e das homenagens, os participantes tiveram um momento de integração e de confraternização durante o Coffee break, visando ao fortalecimento dos vínculos entre os profissionais e proporcionando um ambiente de acolhimento e troca de experiências.



A programação contou com três palestrantes: Enfermeiro Bruno Rollemberg Paiva, que falou sobre ‘Registro de Enfermagem que Salva’; Enfermeira Zilda, que abordou a ‘Saúde Mental dos Profissionais de Enfermagem’; e enfermeiro Gilson Hanszman, que tratou do tema ‘Autonomia do Profissional Enfermeiro’. O encontro reforçou a importância de investir na qualificação dos profissionais, estimular a construção coletiva do conhecimento e fortalecer uma assistência cada vez mais segura, ética e humanizada.