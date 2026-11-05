Águas do Rio realiza atendimento itinerante em Caxias durante novembroDivulgação/Assessoria de imprensa

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Igor Silva
Moradores de Duque de Caxias poderão resolver demandas relacionadas aos serviços da Águas do Rio sem precisar se deslocar até uma loja comercial. Ao longo de novembro, equipes da concessionária, que integra o grupo Aegea, estarão na cidade da Baixada Fluminense.
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Nos pontos itinerantes, os moradores podem esclarecer dúvidas, receber orientações e encaminhar solicitações relacionadas aos serviços da concessionária. A iniciativa amplia as opções de atendimento, especialmente para quem encontra dificuldades para chegar a uma loja comercial.

“Nosso compromisso é facilitar o acesso dos clientes aos nossos serviços. Com o atendimento itinerante, conseguimos estar mais presentes nos bairros e nas comunidades, oferecendo um contato direto com os moradores e mais praticidade para quem precisa resolver alguma demanda”, destaca Juliana Lamboglia, coordenadora comercial da concessionária.

Confira o cronograma antes de sair de casa

As datas, os locais e os endereços das ações podem ser consultados no cronograma completo disponível no site da empresa, permitindo que o cliente identifique o ponto mais próximo de sua residência.

Na mesma página, também é possível acessar a plataforma para agendar atendimentos domiciliares, outra alternativa para quem precisa dos serviços da concessionária.

A programação de novembro está disponível em: https://vemcomagente.aguasdorio.com.br/agendamento-visita
Serviço
Atendimento itinerante da Águas do Rio – Novembro de 2026

Regiões contempladas: Capital, Baixada Fluminense e Leste Fluminense

Cronograma completo, datas, locais e endereços: https://vemcomagente.aguasdorio.com.br/agendamento-visita