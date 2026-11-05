Águas do Rio realiza atendimento itinerante em Caxias durante novembroDivulgação/Assessoria de imprensa
Nos pontos itinerantes, os moradores podem esclarecer dúvidas, receber orientações e encaminhar solicitações relacionadas aos serviços da concessionária. A iniciativa amplia as opções de atendimento, especialmente para quem encontra dificuldades para chegar a uma loja comercial.
“Nosso compromisso é facilitar o acesso dos clientes aos nossos serviços. Com o atendimento itinerante, conseguimos estar mais presentes nos bairros e nas comunidades, oferecendo um contato direto com os moradores e mais praticidade para quem precisa resolver alguma demanda”, destaca Juliana Lamboglia, coordenadora comercial da concessionária.
Confira o cronograma antes de sair de casa
Na mesma página, também é possível acessar a plataforma para agendar atendimentos domiciliares, outra alternativa para quem precisa dos serviços da concessionária.
A programação de novembro está disponível em: https://vemcomagente.aguasdorio.com.br/agendamento-visita
Regiões contempladas: Capital, Baixada Fluminense e Leste Fluminense
Cronograma completo, datas, locais e endereços: https://vemcomagente.aguasdorio.com.br/agendamento-visita
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