Homem é visto por câmeras de monitoramento em Duque de Caxias furtando cabos - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Homem é visto por câmeras de monitoramento em Duque de Caxias furtando cabosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 06/11/2026 16:09

Força Municipal de Duque de Caxias e policiais militares do Programa Estadual de Integração na Uma ação integrada entre o Smart Duque, ae policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de furtar cabos e fiação elétrica, na madrugada desta sexta-feira, 6, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A ocorrência começou por volta das 4h, quando o Centro de Monitoramento Smart Duque identificou uma possível situação de furto na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, na esquina com a Rua Réia, e repassou as informações às equipes de segurança.

Homem é visto por câmeras de monitoramento em Duque de Caxias furtando cabos Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Os agentes da Força Municipal e os policiais militares do PROEIS, que atuavam juntos na operação Patrulha da Madrugada, foram até o local e abordaram um homem que estava em posse de materiais suspeitos de terem sido furtados.



O suspeito foi conduzido pela Força Municipal à 60ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante e permaneceu preso à disposição da Justiça.



“Quem acha que pode cometer crime em Duque de Caxias sem ser identificado precisa entender que a cidade está cada vez mais monitorada, 24 horas por dia. É pra isso que estamos investindo em tecnologia e colocando agentes armados nas ruas, inclusive durante a madrugada. Não vamos dar espaço para a criminalidade. Nosso compromisso é proteger a população e fazer com que quem cometer crimes responda por seus atos”, afirmou o prefeito Netinho Reis.

Tecnologia e agentes armados nas ruas

A ocorrência mostra, na prática, como funciona a integração entre o monitoramento da cidade e as equipes de segurança. Enquanto o Smart Duque acompanha as imagens e identifica possíveis situações de risco, os agentes recebem as informações e podem atuar diretamente nos locais indicados.



A operação Patrulha da Madrugada reúne agentes da Força Municipal e policiais militares do PROEIS em ações conjuntas de patrulhamento, reforçando a presença das equipes nas ruas durante a noite e a madrugada.



A Prefeitura de Duque de Caxias vem ampliando a estrutura com investimentos na Força Municipal armada, no sistema Smart Duque, que reúne mais de duas mil câmeras de monitoramento, e na instalação de Muralhas Digitais e módulos integrados de segurança nos quatro distritos.



O trabalho também conta com a participação das polícias Civil e Militar, por meio do compartilhamento de informações e de operações conjuntas.

Força Municipal de Duque de Caxias foi acionada para ocorrência de furto Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Queda nos índices de criminalidade em Duque de Caxias

Os investimentos em segurança acompanham a redução de importantes indicadores criminais no município. Segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, na comparação entre outubro de 2025 e outubro de 2026, Duque de Caxias registrou queda de 62% nos roubos de carga, 42% nos roubos de rua e 41% nos roubos de veículos.



Os roubos de carga passaram de 50 para 19 registros no período. Já os roubos de veículos caíram de 249 para 147 ocorrências, enquanto os roubos de rua passaram de 311 para 180.

