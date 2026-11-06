Hospitais Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), em Duque de Caxias, e referência na Baixada - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Hospitais Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), em Duque de Caxias, e referência na BaixadaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 06/11/2026 16:25

A saúde está entre as áreas que concentram os maiores investimentos da Prefeitura de Duque de Caxias nos últimos 22 meses . A estratégia da gestão municipal tem como foco ampliar o acesso aos serviços de atenção básica, descentralizar os atendimentos especializados e modernizar a estrutura da rede hospitalar, com novas unidades e ampliação da capacidade de atendimento.





Na Atenção Primária, o município conta atualmente com 34 Clínicas da Família, responsáveis por aproximadamente 380 mil atendimentos e mais de 325 mil visitas domiciliares. O projeto de expansão continua nos quatro distritos, com a previsão de entrega de outras 17 unidades, ampliando a cobertura dos serviços de saúde e aproximando o atendimento das comunidades.



Outra iniciativa é a carreta do programa “Chegaram os Especialistas”, que leva consultas, exames e procedimentos especializados a diferentes regiões da cidade. Com 12 edições realizadas, a ação já contabiliza mais de 188 mil pessoas atendidas. A proposta é descentralizar os serviços, facilitar o acesso da população e contribuir para a redução da demanda reprimida na rede municipal. LEIA MAIS: Hospital Veterinário de Caxias tem novo horário de atendimento Na, o município conta atualmente com 34 Clínicas da Família, responsáveis por aproximadamente 380 mil atendimentos e mais de 325 mil visitas domiciliares. O projeto de expansão continua nos quatro distritos, com a previsão de entrega de outras 17 unidades, ampliando a cobertura dos serviços de saúde e aproximando o atendimento das comunidades.Outra iniciativa é a carreta do, que leva consultas, exames e procedimentos especializados a diferentes regiões da cidade. Com 12 edições realizadas, a ação já contabiliza mais de 188 mil pessoas atendidas. A proposta é descentralizar os serviços, facilitar o acesso da população e contribuir para a redução da demanda reprimida na rede municipal.

Hospital Municipal de Imbariê, em Duque de Caxias, foi inaugurado em junho de 2026 Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Novos hospitais

Na área hospitalar, duas inaugurações marcaram o período: o Hospital Municipal do Coração São José (HMCOR), em março de 2025, e o Hospital Municipal de Imbariê (HMI), em junho de 2026. A primeira unidade é voltada ao atendimento cardiológico e dispõe de 112 leitos, distribuídos entre CTI, enfermarias e salas de pré e pós-procedimentos. A estrutura conta com serviços de hemodinâmica, tomografia computadorizada e ecocardiografia, além de estar preparada para realizar cateterismos, angioplastias, cirurgias cardíacas e implantação de marca-passos. Desde a inauguração, foram contabilizadas 1.451 angioplastias, 2.644 cateterismos, 142 implantes de marca-passo e mais de 25 mil tomografias.



Já o Hospital Municipal de Imbariê foi criado com o objetivo de ampliar a oferta de serviços de maior complexidade fora da região central. A unidade possui emergência 24 horas, atendimentos em Clínica Médica e Ortopedia, exames laboratoriais e de raio-X, eletrocardiograma e 24 leitos, incluindo enfermaria e tratamento intensivo. Nos primeiros quatro meses de funcionamento, foram registrados mais de 26,5 mil atendimentos, 1,5 mil internações e 30 mil exames.



Os programas de assistência também fazem parte das ações. O Remédio em Casa já beneficiou mais de 1.500 pacientes, com a entrega de mais de 450 mil insumos médicos. O Visão Caxiense, por sua vez, ultrapassou a marca de 13 mil óculos gratuitos distribuídos e tem como meta chegar a 30 mil unidades. Na saúde auditiva, mais de 8.800 pacientes foram beneficiados nos últimos 22 meses. Desde a inauguração do Centro de Saúde Auditiva, o município já entregou mais de 47 mil aparelhos, ampliando o acesso ao atendimento especializado.

Hospital Municipal do Coração São José, em Duque de Caxias, foi inaugurado em março de 2025 Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Novas estruturas e reformas

Outra obra prevista é o Super Centro Caxiense, espaço dedicado às especialidades médicas que está sendo construído pela prefeitura e deverá ampliar a oferta de consultas e procedimentos na rede pública.



O Hospital Municipal do Olho de Duque de Caxias (HMODC) também passou por melhorias, com a entrega de uma nova recepção, moderna e climatizada. A unidade realiza, em média, 1.500 cirurgias gratuitas por mês e recebe pacientes de diferentes municípios fluminenses por meio da regulação. Desde sua fundação, em 2017, mantém destaque na realização de cirurgias de catarata pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no estado.



Nas unidades de maior porte, os números também demonstram o volume de procedimentos realizados. O Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC) contabiliza mais de 800 mil atendimentos anuais, entre emergências, cirurgias e exames. Em julho de 2026, a unidade registrou 1.657 procedimentos cirúrgicos em um único mês, estabelecendo um novo recorde. A meta da administração é alcançar duas mil cirurgias mensais.



No mesmo mês, o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) realizou 2.792 cirurgias, uma média de aproximadamente 90 procedimentos por dia. Referência no atendimento a pacientes vítimas de politraumas graves, a unidade alcançou seu maior volume mensal de cirurgias em 2026 até aquele momento.



Ao comentar os resultados, o prefeito Netinho Reis destacou a importância da ampliação dos serviços e afirmou que a administração pretende continuar investindo na estrutura da rede municipal.



“Saúde é uma das nossas maiores prioridades, porque a gente sabe o quanto faz diferença conseguir uma consulta, um exame ou uma cirurgia na hora em que mais precisa. Nesses 22 meses, abrimos hospitais, ampliamos os atendimentos e levamos especialistas para mais perto da população. Vamos seguir cuidando das pessoas, diminuindo a espera e garantindo que cada caxiense tenha acesso a um atendimento digno e de qualidade. A saúde de Duque de Caxias vai ser cada vez melhor”, destacou o prefeito.