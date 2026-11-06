Encontro em Duque de Caxias reuniu representantes de diferentes secretarias municipais para discutir estratégias de prevenção ao El Niño - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Encontro em Duque de Caxias reuniu representantes de diferentes secretarias municipais para discutir estratégias de prevenção ao El NiñoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 06/11/2026 16:42

A Prefeitura de Duque de Caxias intensificou o planejamento de ações preventivas para enfrentar os possíveis impactos do fenômeno El Niño no município. Por meio da Secretaria Municipal de Defesa Civil, foi realizada a segunda reunião de alinhamento do comitê criado para coordenar estratégias de prevenção, preparação e resposta a eventos climáticos.





O encontro contou com representantes das secretarias municipais de Obras e Agricultura, Assistência Social, Educação, Meio Ambiente, Urbanismo, Saúde e Comunicação. Durante a reunião, foram apresentados relatórios e levantamentos técnicos que servirão de base para o planejamento das ações, incluindo a identificação de áreas que exigem maior atenção, o mapeamento de moradores em situação de vulnerabilidade e a definição de medidas para agilizar o atendimento em situações de emergência.



A Secretaria de Comunicação também apresentou um relatório sobre as estratégias de divulgação de informações de interesse público. A pasta será responsável por fortalecer a comunicação entre a Defesa Civil e os moradores, garantindo que orientações, recomendações e alertas sobre chuvas intensas, alagamentos e outros riscos climáticos sejam transmitidos de maneira rápida e acessível.



Entre os temas discutidos estiveram os serviços de limpeza de rios e canais, a manutenção dos sistemas de drenagem pluvial e o acompanhamento de famílias que dependem da agricultura de subsistência. As ações buscam reduzir possíveis danos provocados por eventos meteorológicos e minimizar os impactos sobre a população. LEIA MAIS: Manutenção da Cedae interromperá abastecimento em Caxias O encontro contou com representantes das secretarias municipais de Obras e Agricultura, Assistência Social, Educação, Meio Ambiente, Urbanismo, Saúde e Comunicação. Durante a reunião, foram apresentados relatórios e levantamentos técnicos que servirão de base para o planejamento das ações, incluindo a identificação de áreas que exigem maior atenção, o mapeamento de moradores em situação de vulnerabilidade e a definição de medidas para agilizar o atendimento em situações de emergência.A Secretaria de Comunicação também apresentou um relatório sobre as estratégias de divulgação de informações de interesse público. A pasta será responsável por fortalecer a comunicação entre ae os moradores, garantindo que orientações, recomendações e alertas sobre chuvas intensas, alagamentos e outros riscos climáticos sejam transmitidos de maneira rápida e acessível.Entre os temas discutidos estiveram os serviços de limpeza de rios e canais, a manutenção dos sistemas de drenagem pluvial e o acompanhamento de famílias que dependem da agricultura de subsistência. As ações buscam reduzir possíveis danos provocados por eventos meteorológicos e minimizar os impactos sobre a população.

Atuação coordenada

Durante o encontro, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente apresentou um Mapa de Impactos dos hotspots de Duque de Caxias. O levantamento identifica ilhas de calor no território municipal a partir de informações coletadas por termômetros de solo e atmosféricos, além de dados das estações meteorológicas da Refinaria Duque de Caxias (Reduc), do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).



Já a Secretaria de Urbanismo apresentou um painel interativo desenvolvido pela própria pasta, com informações sobre a distribuição da população no município. A ferramenta deverá contribuir para o planejamento das medidas de prevenção e para a identificação das regiões que podem demandar maior atenção do poder público.



As projeções climáticas apresentadas ao comitê indicam que novembro poderá registrar temperaturas acima da média, sensação térmica elevada e períodos de chuva frequente. Também existe a possibilidade de pancadas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Entre os pontos de atenção estão as áreas mais baixas, sujeitas a alagamentos, e os distritos próximos à Serra, como Xerém.



A secretária municipal de Defesa Civil, Kaline Marcelino, ressaltou a importância da integração entre as diferentes áreas da administração para antecipar possíveis ocorrências e organizar respostas mais eficientes. A iniciativa faz parte do planejamento municipal de enfrentamento aos efeitos do El Niño, com foco na redução de riscos, na prevenção de desastres e na proteção dos moradores de Duque de Caxias.