Obstáculos foram retirados em ruas de Duque de Caxias durante Operação Barricada Zero - Divulgação/Polícia Militar

Obstáculos foram retirados em ruas de Duque de Caxias durante Operação Barricada ZeroDivulgação/Polícia Militar

Publicado 06/11/2026 17:05

A Polícia Militar retirou aproximadamente 20 toneladas de materiais utilizados na construção de barricadas em ruas de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ao longo desta semana. As ações fazem parte da Operação Barricada Zero , realizada pelo 15º BPM (Duque de Caxias), e contemplaram 19 vias em diferentes localidades do município.





Uma das intervenções mais recentes aconteceu, nesta quinta-feira, 5, nas comunidades de Campos Elíseos, Badu e Jardim Ana Clara. Durante a operação, foram recolhidas três toneladas de materiais utilizados para bloquear ruas e dificultar a circulação de moradores, veículos e serviços essenciais.



A ação contou com equipes do PATAMO 2 e do grupo de demolições do batalhão, que trabalharam na desobstrução de oito vias. Segundo a Polícia Militar, a retirada dos obstáculos busca restabelecer a mobilidade nas comunidades e facilitar o acesso de veículos que prestam serviços à população.



Outra operação de grande porte foi realizada nas localidades de Corte 8 e Olavo Bilac, na última quarta-feira, 3. Na ocasião, os policiais militares retiraram aproximadamente 17 toneladas de materiais utilizados em barricadas. Os trabalhos alcançaram 11 ruas, entre elas as vias Coronel Alberto de Melo, Francisca Thomé, Doutor Otávio Ascoli, João Rubeiro, Euclides da Cunha, Seabra Sobrinho, Leopoldina Tomé, Petrópolis, Nova Friburgo, Figueira de Melo e João Perestelo.



Somadas, as duas intervenções resultaram na retirada de cerca de 20 toneladas de obstáculos e na desobstrução de 19 vias públicas. O material removido era utilizado para impedir ou dificultar a passagem de veículos e pedestres. LEIA MAIS: Ônibus pega fogo perto de comunidade no Centro de Duque de Caxias Uma das intervenções mais recentes aconteceu, nesta quinta-feira, 5, nas comunidades de Campos Elíseos, Badu e Jardim Ana Clara. Durante a operação, foram recolhidas três toneladas de materiais utilizados para bloquear ruas e dificultar a circulação de moradores, veículos e serviços essenciais.A ação contou com equipes do PATAMO 2 e do grupo de demolições do batalhão, que trabalharam na desobstrução de oito vias. Segundo a, a retirada dos obstáculos busca restabelecer a mobilidade nas comunidades e facilitar o acesso de veículos que prestam serviços à população.Outra operação de grande porte foi realizada nas localidades de Corte 8 e Olavo Bilac, na última quarta-feira, 3. Na ocasião, os policiais militares retiraram aproximadamente 17 toneladas de materiais utilizados em. Os trabalhos alcançaram 11 ruas, entre elas as vias Coronel Alberto de Melo, Francisca Thomé, Doutor Otávio Ascoli, João Rubeiro, Euclides da Cunha, Seabra Sobrinho, Leopoldina Tomé, Petrópolis, Nova Friburgo, Figueira de Melo e João Perestelo.Somadas, as duas intervenções resultaram na retirada de cerca de 20 toneladas de obstáculos e na desobstrução de 19 vias públicas. O material removido era utilizado para impedir ou dificultar a passagem de veículos e pedestres.

Outras ações em Caxias

A Operação Barricada Zero também passou recentemente pelo Parque das Missões e por Parada Morabi. No dia 27 de outubro, equipes do 15º BPM retiraram aproximadamente 4,4 toneladas de materiais em oito vias dessas localidades. Entre os endereços contemplados estavam as avenidas 1 e 2 e as ruas 11, Amarantes, Jurucutu, Araripe, Tapajós e Adriática.



Já no dia 29 de outubro, outra intervenção alcançou as comunidades de Ana Clara, Badu e Rua 7. Na ocasião, foram retiradas aproximadamente três toneladas de materiais e desobstruídas dez ruas.

Direito de ir e vir

A presença de barricadas representa um obstáculo à mobilidade urbana e pode comprometer o acesso de ambulâncias, viaturas policiais, caminhões de coleta de lixo e outros veículos de serviços essenciais. Além disso, os bloqueios interferem diretamente na rotina de quem precisa circular pelas comunidades diariamente.



De acordo com o 15º BPM, as operações têm como finalidade recuperar os espaços públicos, ampliar as condições de circulação e garantir o direito de ir e vir dos moradores de Duque de Caxias.



A corporação informou que seguirá realizando ações de desobstrução em diferentes pontos do município, por meio do programa Barricada Zero.