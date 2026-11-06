Serviço de castração gratuita da Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Serviço de castração gratuita da Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 06/11/2026 17:14

castrações gratuitas de cães e gatos entre 1º de julho de 2025 e 6 de novembro de 2026. Os procedimentos foram feitos por meio do A Prefeitura de Duque de Caxias já realizou 16.457entre 1º de julho de 2025 e 6 de novembro de 2026. Os procedimentos foram feitos por meio do Castramóvel , iniciativa da Secretaria Municipal de Proteção Animal que percorre diferentes regiões da cidade para ampliar o acesso dos tutores ao serviço e fortalecer as políticas públicas de cuidado e bem-estar animal.





Com estrutura itinerante, o programa leva os procedimentos gratuitamente aos bairros, facilitando o atendimento de famílias que muitas vezes encontram dificuldades para transportar seus animais até unidades especializadas. Além de contribuir para o controle populacional de cães e gatos, a castração é uma medida importante para prevenir doenças, evitar ninhadas indesejadas e combater o abandono de animais.



Entre as localidades com maior número de procedimentos realizados estão o Centro, que lidera o levantamento com 2.132 castrações, seguido por Nova Campinas, com 1.973, e Xerém, com 1.452 animais atendidos.



O serviço também já passou por diversas outras regiões do município, como Vila Ideal, Parada Morabi, Campos Elíseos, Parque Centenário, Vila São Luís, Vila Rosário, Periquitos, Vila Leopoldina, Parque Duque, Jardim das Oliveiras, São Bento, Imbariê, Jardim Primavera, Pilar, Dr. Laureano, Lagunas e Dourados.



A lista inclui ainda Parque Fluminense, Saracuruna, Gramacho, Sarapuí, Parque Suécia, Pantanal, Parque São José e Parque Eldorado, entre outros bairros. A estratégia busca descentralizar o atendimento e garantir que a política de proteção animal alcance moradores de diferentes distritos. LEIA MAIS: Águas do Rio realiza atendimento itinerante em Caxias durante novembro Com estrutura itinerante, o programa leva os procedimentos gratuitamente aos bairros, facilitando o atendimento de famílias que muitas vezes encontram dificuldades para transportar seus animais até unidades especializadas. Além de contribuir para o controle populacional de cães e gatos, a castração é uma medida importante para prevenir doenças, evitar ninhadas indesejadas e combater o abandono de animais.Entre as localidades com maior número de procedimentos realizados estão o Centro, que lidera o levantamento com 2.132 castrações, seguido por Nova Campinas, com 1.973, e Xerém, com 1.452 animais atendidos.O serviço também já passou por diversas outras regiões do município, como Vila Ideal, Parada Morabi, Campos Elíseos, Parque Centenário, Vila São Luís, Vila Rosário, Periquitos, Vila Leopoldina, Parque Duque, Jardim das Oliveiras, São Bento, Imbariê, Jardim Primavera, Pilar, Dr. Laureano, Lagunas e Dourados.A lista inclui ainda Parque Fluminense, Saracuruna, Gramacho, Sarapuí, Parque Suécia, Pantanal, Parque São José e Parque Eldorado, entre outros bairros. A estratégia busca descentralizar o atendimento e garantir que a política de proteção animal alcance moradores de diferentes distritos.

Como participar

Os tutores interessados em realizar a castração gratuita devem fazer a inscrição pelo aplicativo COLAB. Quem encontrar dificuldades durante o cadastro pode procurar a sede da Secretaria Municipal de Proteção Animal, em Sarapuí, onde uma equipe oferece orientação e auxílio no processo.



Para participar, os animais precisam atender aos critérios estabelecidos pelo serviço. É necessário ter entre seis meses e cinco anos de idade, pesar no mínimo três quilos e no máximo 15 quilos, além de estar livre de pulgas e carrapatos.



O procedimento exige jejum mínimo de 12 horas, tanto de alimentos sólidos quanto líquidos. Cães braquicefálicos, que possuem focinho achatado, não são atendidos pelas unidades Castramóveis. Também não são aceitos cães de raça ou mestiços.



No dia da cirurgia, os responsáveis devem levar os itens necessários para o período de recuperação. Para as fêmeas, é obrigatória a roupa cirúrgica, enquanto os machos devem utilizar colar elizabetano. Todos os animais precisam estar acompanhados de três tapetes higiênicos.



Serviço



Inscrições: aplicativo COLAB.



Atendimento presencial para orientação: Secretaria Municipal de Proteção Animal.



Endereço: Avenida República do Paraguai, 24, Sarapuí, Duque de Caxias.



WhatsApp: (21) 99837-6831.