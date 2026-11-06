Vereadores de Duque de Caxias em sessão plenária na CâmaraArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
Revisão da iluminação pública na Avenida Guanabara, Vila São Luiz; serviços de limpeza com capina e varrição e demais ações necessárias à manutenção e conservação da Rua Vassouras, no Corte Oito; e a implantação, nas unidades de ensino da Rede Municipal de Educação, do Programa "Smart Duque Escolar", foram algumas das solicitações.
Os vereadores ainda sugeriram a implantação de um Hospital Veterinário no bairro Vila Ideal; a construção de praça no Loteamento Getúlio Cabral, bairro Santa Lúcia; pavimentação e drenagem nas Ruas Dois e Ana Azevedo, no Parque Império; e a implantação de sistema de monitoramento com câmeras na Rua Paineiras, esquina com as Ruas Gávea e Inglês de Souza, no bairro Doutor Laureano.
Manifestações
O teor da proposta, já aprovada em primeiro turno, é adequar o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Municipais ao art. 40 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 2019, fixando as idades mínimas para a aposentadoria voluntária.
Os vereadores deram suas posições sobre o projeto, questionaram alguns pontos e cobraram explicações ao Executivo. O Líder de governo, Eduardo Moreira, reiterou que a medida não trará transtornos aos servidores, pois se trata apenas de uma adequação à Constituição Federal de 1988. O PLC voltará ao plenário para segunda discussão e votação.
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