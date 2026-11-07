Evento no Museu Ciência e Vida, em Caxias, reúne palestras, oficinas e debate o papel da mulher no esporte - Fundação Cecierj/ Flávio Carvalho

Evento no Museu Ciência e Vida, em Caxias, reúne palestras, oficinas e debate o papel da mulher no esporteFundação Cecierj/ Flávio Carvalho

Publicado 07/11/2026 13:55 | Atualizado 07/11/2026 13:57

Empreendedorismo em Turismo, com o tema “Esporte, Saúde e Bem-Estar”. A programação será realizada das 9h às 17h e terá como destaque a inauguração de uma intervenção especial do projeto Chuteira Rosa, intitulada “Futebol feminino para muito além dos gramados”. Museu Ciência e Vida , em Duque de Caxias, receberá na próxima terça-feira, 10, o VIII Encontro de Inovação e, com o tema “Esporte, Saúde e Bem-Estar”. A programação será realizada das 9h às 17h e terá como destaque a inauguração de uma intervenção especial do projeto Chuteira Rosa, intitulada “Futebol feminino para muito além dos gramados”.





A iniciativa pretende promover debates sobre a participação das mulheres no esporte e as oportunidades de atuação feminina em diferentes áreas profissionais, incluindo saúde, gestão pública, empreendedorismo e turismo. A discussão ganha relevância diante da preparação do Rio de Janeiro para receber jogos da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027.



A nova intervenção do projeto Chuteira Rosa será incorporada à exposição permanente “Movimente-se” e apresentará painéis, fotografias e relatos que destacam a trajetória e a presença das mulheres dentro e fora dos campos de futebol. Durante a inauguração, o público também poderá participar de oficinas, sessões de fotos com atletas e atividades direcionadas a crianças e jovens. LEIA MAIS: Firjan SENAI realiza evento sobre mercado de trabalho em Caxias A iniciativa pretende promover debates sobre a participação dase as oportunidades de atuação feminina em diferentes áreas profissionais, incluindo saúde, gestão pública, empreendedorismo e turismo. A discussão ganha relevância diante da preparação do Rio de Janeiro para receber jogos dada FIFA 2027.A nova intervenção do projeto Chuteira Rosa será incorporada à exposição permanente “Movimente-se” e apresentará painéis, fotografias e relatos que destacam a trajetória e a presença das mulheres dentro e fora dos campos de futebol. Durante a inauguração, o público também poderá participar de oficinas, sessões de fotos com atletas e atividades direcionadas a crianças e jovens.

Integração educacional

O encontro é organizado pelo Núcleo de Pesquisa em Turismo da Afya Unigranrio (NPTU), coordenado pela professora Paola Lohmann, do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA), com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e parceria do Museu Ciência e Vida, unidade da Fundação Cecierj.



A programação contará com mesas de discussão sobre as experiências do futebol feminino e a preparação do Brasil para o Mundial de 2027. Também serão abordados temas como saúde da mulher no esporte de alto rendimento, inovação, empreendedorismo, segurança feminina no ambiente esportivo e a relação entre esporte, saúde e turismo.



A abertura oficial está prevista para as 9h, com a participação de representantes das instituições envolvidas e gestores públicos e privados. A inauguração da intervenção Chuteira Rosa acontecerá ao meio-dia.

Visitas escolares

Professores e gestores interessados em levar estudantes para conhecer a exposição “Movimente-se” e a intervenção Chuteira Rosa poderão solicitar o agendamento de visitas a partir do dia 10 de novembro, por meio de formulário disponível no site do projeto.



Serviço



VIII Encontro de Inovação e Empreendedorismo em Turismo: Esporte, Saúde e Bem-Estar



Data: 10 de novembro de 2026 (terça-feira)

Horário: das 9h às 17h

Local: Auditório do Museu Ciência e Vida

Endereço: Rua Aílton da Costa, s/nº, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias

Entrada: gratuita, sujeita à lotação do espaço

Informações e inscrições: www.chuteirarosa.com.br