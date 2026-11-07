Evento no Museu Ciência e Vida, em Caxias, reúne palestras, oficinas e debate o papel da mulher no esporteFundação Cecierj/ Flávio Carvalho
A iniciativa pretende promover debates sobre a participação das mulheres no esporte e as oportunidades de atuação feminina em diferentes áreas profissionais, incluindo saúde, gestão pública, empreendedorismo e turismo. A discussão ganha relevância diante da preparação do Rio de Janeiro para receber jogos da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027.
A nova intervenção do projeto Chuteira Rosa será incorporada à exposição permanente “Movimente-se” e apresentará painéis, fotografias e relatos que destacam a trajetória e a presença das mulheres dentro e fora dos campos de futebol. Durante a inauguração, o público também poderá participar de oficinas, sessões de fotos com atletas e atividades direcionadas a crianças e jovens.
Integração educacional
A programação contará com mesas de discussão sobre as experiências do futebol feminino e a preparação do Brasil para o Mundial de 2027. Também serão abordados temas como saúde da mulher no esporte de alto rendimento, inovação, empreendedorismo, segurança feminina no ambiente esportivo e a relação entre esporte, saúde e turismo.
A abertura oficial está prevista para as 9h, com a participação de representantes das instituições envolvidas e gestores públicos e privados. A inauguração da intervenção Chuteira Rosa acontecerá ao meio-dia.
Visitas escolares
Serviço
VIII Encontro de Inovação e Empreendedorismo em Turismo: Esporte, Saúde e Bem-Estar
Data: 10 de novembro de 2026 (terça-feira)
Horário: das 9h às 17h
Local: Auditório do Museu Ciência e Vida
Endereço: Rua Aílton da Costa, s/nº, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias
Entrada: gratuita, sujeita à lotação do espaço
Informações e inscrições: www.chuteirarosa.com.br
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