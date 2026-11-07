Artistas da Baixada participam da mostra 'Correspondências' - Divulgação/Assessoria de imprensa

Artistas da Baixada participam da mostra 'Correspondências'Divulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 07/11/2026 14:34

Baixada Fluminense, sendo oito negras, terão seus trabalhos reunidos na exposição “Correspondências”, que abre neste sábado, 7, no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica (CMAHO), na Praça Tiradentes, no Centro do Rio. Entre as participantes está Marina Souza, representante de Dez mulheres artistas da, sendo oito negras, terão seus trabalhos reunidos na exposição “Correspondências”, que abre neste sábado, 7, no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica (CMAHO), na Praça Tiradentes, no Centro do Rio. Entre as participantes está Marina Souza, representante de Duque de Caxias , que integra a mostra ao lado de criadoras de outros municípios da região. A exposição tem entrada gratuita e permanece em cartaz até 2 de janeiro.

Obra de Marina Souza para mostra 'Correspondências' Divulgação/Assessoria de imprensa



A iniciativa reúne artistas de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Magé, Guapimirim e Mesquita. Além de Marina Souza, participam Asmahen Jaloul, Karine de Souza, Nicole Torres, Pietra Canle, Priscila Rooxo, Roberta Holiday, Thais Basilio, Val Pires (Xilopretura) e Juliana Cavalcanti di Siqueira. O grupo também reúne uma artista trans, uma artista com deficiência e uma artista de origem libanesa-brasileira, apresentando a diversidade da produção artística feminina na Baixada.



Pinturas, esculturas, instalações, gravuras, vídeos, fotocolagens e objetos compõem a exposição. As obras partem de experiências distintas, mas dialogam em torno de temas como identidade, ancestralidade, negritude, território, religiosidade, maternidade, violência, família, cotidiano e mobilidade urbana.



A proposta de “Correspondências” é aproximar a produção dessas artistas contemporâneas dos trabalhos de mulheres que viveram e produziram ao longo do século XX. A exposição tem como fio condutor o conceito de tempo espiralar, da pesquisadora Leda Maria Martins, segundo o qual o passado não fica para trás, mas permanece presente e ganha novos significados ao longo do tempo. A iniciativa reúne artistas de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Magé, Guapimirim e Mesquita. Além de Marina Souza, participam Asmahen Jaloul, Karine de Souza, Nicole Torres, Pietra Canle, Priscila Rooxo, Roberta Holiday, Thais Basilio, Val Pires (Xilopretura) e Juliana Cavalcanti di Siqueira. O grupo também reúne uma artista trans, uma artista com deficiência e uma artista de origem libanesa-brasileira, apresentando a diversidade da produção artística feminina na Baixada.Pinturas, esculturas, instalações, gravuras, vídeos, fotocolagens e objetos compõem a exposição. As obras partem de experiências distintas, mas dialogam em torno de temas como identidade, ancestralidade, negritude, território, religiosidade, maternidade, violência, família, cotidiano e mobilidade urbana.A proposta de “Correspondências” é aproximar a produção dessasdos trabalhos de mulheres que viveram e produziram ao longo do século XX. A exposição tem como fio condutor o conceito de tempo espiralar, da pesquisadora Leda Maria Martins, segundo o qual o passado não fica para trás, mas permanece presente e ganha novos significados ao longo do tempo.

História da arte

A partir dessa perspectiva, a mostra busca identificar conexões entre questões que marcaram a trajetória de mulheres artistas no século passado e que continuam presentes na produção atual, ainda que sob novas abordagens e perspectivas. A intenção é reconhecer como temas ligados à memória, à ancestralidade e à identidade são transformados pelas vivências e pelos territórios de cada artista.



“Procuramos traçar 'correspondências' visuais que não enquadram as artistas em rótulos, mas tensionam as narrativas oficiais. Unindo vozes contemporâneas da Baixada Fluminense a nomes femininos da nossa história da arte, apresentamos a memória como um acontecimento vivo e em contínua reinvenção”, explica a pesquisadora Tamara Campos, coordenadora-geral e curadora da exposição, ao lado de João Paulo Ovídio e Beatriz Roza.



Professora do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Culturas e Artes da Afya Unigranrio, Tamara destaca que a iniciativa amplia o olhar sobre a produção artística feminina no estado do Rio de Janeiro, aproximando a história da arte de experiências de territórios historicamente menos representados nos espaços institucionais.

Obra de Karine de Souza para mostra 'Correspondências' Divulgação/Assessoria de imprensa



Além das obras inéditas, o público poderá acessar conteúdos complementares por meio de QR codes distribuídos pela exposição. Os códigos apresentam informações sobre trabalhos de mulheres artistas do século XX que estabelecem relações com as peças expostas, ampliando a experiência de pesquisa e descoberta dos visitantes.



A mostra conta com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e poderá ser visitada gratuitamente de segunda a sábado, das 10h às 18h.



Serviço – Exposição Correspondências



Abertura: 7 de novembro de 2026

Período: de 7 de novembro a 2 de janeiro de 2027

Local: Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica (CMAHO) – Rua Luís de Camões, 68, Praça Tiradentes, Rio de Janeiro

Visitação: segunda a sábado, das 10h às 18h

Entrada: gratuita

O espaço não funcionará nos dias 24 e 25 de dezembro e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Além das obras inéditas, o público poderá acessar conteúdos complementares por meio de QR codes distribuídos pela exposição. Os códigos apresentam informações sobre trabalhos de mulheres artistas do século XX que estabelecem relações com as peças expostas, ampliando a experiência de pesquisa e descoberta dos visitantes.A mostra conta com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e poderá ser visitada gratuitamente de segunda a sábado, das 10h às 18h.Abertura: 7 de novembro de 2026Período: de 7 de novembro a 2 de janeiro de 2027Local: Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica (CMAHO) – Rua Luís de Camões, 68, Praça Tiradentes, Rio de JaneiroVisitação: segunda a sábado, das 10h às 18hEntrada: gratuitaO espaço não funcionará nos dias 24 e 25 de dezembro e 31 de dezembro e 1º de janeiro.