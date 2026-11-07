60ª DP (Campos Elíseos), em Duque de CaxiasReprodução/Instagram/Polícia Civil
De acordo com a Polícia Civil, a tentativa de fraude começou no início da semana, quando o homem registrou um boletim de ocorrência pela Delegacia On-line. No documento, ele afirmou ter sido abordado por dois criminosos armados, que o teriam rendido e obrigado a realizar transferências bancárias a partir de sua conta.
A versão apresentada pelo suspeito indicava que as movimentações financeiras haviam sido feitas sob ameaça, o que permitiria solicitar o ressarcimento dos valores por meio da cobertura oferecida pela instituição financeira.
Contradição na delegacia
Ainda segundo as investigações, o próprio homem realizou voluntariamente duas transferências bancárias, cada uma no valor de R$ 5 mil, destinadas a uma plataforma de apostas on-line. Após perder o dinheiro, decidiu inventar que havia sido vítima de um roubo mediante ameaça armada, com o objetivo de acionar o seguro bancário e recuperar os R$ 10 mil.
Os policiais identificaram que a comunicação falsa do crime fazia parte de uma tentativa de obter vantagem financeira indevida junto à instituição bancária. Com a confissão do suspeito e a constatação da fraude em andamento, os agentes efetuaram a prisão em flagrante dentro da própria delegacia, localizada em Campos Elíseos.
O homem foi autuado pelos crimes de tentativa de estelionato e falsa comunicação de crime. A ocorrência foi registrada na 60ª DP, responsável pela investigação do caso.
A Polícia Civil alerta que registrar uma ocorrência falsa pode resultar em responsabilização criminal. Além de mobilizar recursos das forças de segurança para apurar um fato que não aconteceu, a prática pode ser utilizada para tentar obter vantagens financeiras de maneira ilegal.
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