60ª DP (Campos Elíseos), em Duque de Caxias - Reprodução/Instagram/Polícia Civil

60ª DP (Campos Elíseos), em Duque de CaxiasReprodução/Instagram/Polícia Civil

Publicado 07/11/2026 15:02

inventar um assalto para tentar recuperar R$ 10 mil que havia perdido em uma plataforma de apostas on-line. A prisão foi realizada por Um homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 6, apóspara tentar recuperar R$ 10 mil que havia perdido em uma plataforma de apostas on-line. A prisão foi realizada por policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos) , na Baixada Fluminense, depois que o suspeito compareceu à unidade policial para dar andamento a um pedido de indenização junto a uma instituição bancária. Durante o atendimento, ele apresentou contradições e acabou confessando que havia criado uma história falsa para tentar receber o dinheiro por meio do seguro bancário.





De acordo com a Polícia Civil, a tentativa de fraude começou no início da semana, quando o homem registrou um boletim de ocorrência pela Delegacia On-line. No documento, ele afirmou ter sido abordado por dois criminosos armados, que o teriam rendido e obrigado a realizar transferências bancárias a partir de sua conta.



A versão apresentada pelo suspeito indicava que as movimentações financeiras haviam sido feitas sob ameaça, o que permitiria solicitar o ressarcimento dos valores por meio da cobertura oferecida pela instituição financeira. LEIA MAIS: Câmera flagra furto e ação policial termina com prisão em Caxias De acordo com a, a tentativa de fraude começou no início da semana, quando o homem registrou um boletim de ocorrência pela Delegacia On-line. No documento, ele afirmou ter sido abordado por dois criminosos armados, que o teriam rendido e obrigado a realizar transferências bancárias a partir de sua conta.A versão apresentada pelo suspeito indicava que as movimentações financeiras haviam sido feitas sob ameaça, o que permitiria solicitar o ressarcimento dos valores por meio da cobertura oferecida pela instituição financeira.

Contradição na delegacia

Nesta sexta-feira, no entanto, ao comparecer pessoalmente à 60ª DP para retirar o documento e protocolar o pedido de indenização, o homem entrou em contradição durante o atendimento. Questionado pelos agentes, ele acabou admitindo que o suposto assalto nunca aconteceu.



Ainda segundo as investigações, o próprio homem realizou voluntariamente duas transferências bancárias, cada uma no valor de R$ 5 mil, destinadas a uma plataforma de apostas on-line. Após perder o dinheiro, decidiu inventar que havia sido vítima de um roubo mediante ameaça armada, com o objetivo de acionar o seguro bancário e recuperar os R$ 10 mil.



Os policiais identificaram que a comunicação falsa do crime fazia parte de uma tentativa de obter vantagem financeira indevida junto à instituição bancária. Com a confissão do suspeito e a constatação da fraude em andamento, os agentes efetuaram a prisão em flagrante dentro da própria delegacia, localizada em Campos Elíseos.



O homem foi autuado pelos crimes de tentativa de estelionato e falsa comunicação de crime. A ocorrência foi registrada na 60ª DP, responsável pela investigação do caso.



A Polícia Civil alerta que registrar uma ocorrência falsa pode resultar em responsabilização criminal. Além de mobilizar recursos das forças de segurança para apurar um fato que não aconteceu, a prática pode ser utilizada para tentar obter vantagens financeiras de maneira ilegal.