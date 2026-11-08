"Marcos Panguá", que estava foragido da Justiça, foi preso em Xerém, em Duque de Caxias - Reprodução/Instagram/Polícia Civil

"Marcos Panguá", que estava foragido da Justiça, foi preso em Xerém, em Duque de CaxiasReprodução/Instagram/Polícia Civil

Publicado 08/11/2026 11:21

Um homem conhecido como “Marcos Panguá”, que estava foragido da Justiça , foi preso na última quinta-feira, 5, em Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A informação foi divulgada no sábado, 7. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). O criminoso ainda possui 15 anos, três meses e nove dias de pena a cumprir por condenações relacionadas aos crimes de furto qualificado, tráfico de drogas e colaboração com o tráfico.





A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF), sob a coordenação do delegado titular William Rodrigues. Segundo a Polícia Civil, a captura ocorreu após um trabalho de inteligência e uma série de diligências para identificar o paradeiro do foragido.



Os agentes conseguiram localizar o homem em um imóvel na região de Xerém. No endereço, os policiais realizaram a abordagem e cumpriram a ordem judicial, que determinava a regressão cautelar do condenado ao regime semiaberto.



De acordo com as informações divulgadas pela corporação, o mandado foi expedido pela Vara de Execuções Penais em razão da situação do condenado perante a Justiça. A regressão cautelar é uma medida que determina o retorno do apenado a um regime prisional mais rigoroso, conforme as circunstâncias previstas na legislação penal. LEIA MAIS: Câmera flagra furto e ação policial termina com prisão em Caxias A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF), sob a coordenação do delegado titular William Rodrigues. Segundo a, a captura ocorreu após um trabalho de inteligência e uma série de diligências para identificar o paradeiro do foragido.Os agentes conseguiram localizar o homem em um imóvel na região de Xerém. No endereço, os policiais realizaram a abordagem e cumpriram a ordem judicial, que determinava a regressão cautelar do condenado aoDe acordo com as informações divulgadas pela corporação, o mandado foi expedido pela Vara de Execuções Penais em razão da situação do condenado perante a Justiça. A regressão cautelar é uma medida que determina o retorno do apenado a um regime prisional mais rigoroso, conforme as circunstâncias previstas na legislação penal.

Sistema prisional

Após a prisão, o homem foi encaminhado à sede da DRFA-BF, onde foram realizados os procedimentos legais necessários. Ele permanece à disposição da Justiça e deverá ser conduzido ao sistema penitenciário para dar continuidade ao cumprimento da pena.



A operação integra as ações da Polícia Civil voltadas à localização e captura de pessoas com mandados de prisão em aberto na Baixada Fluminense. A atuação da DRFA-BF, neste caso, contou com o levantamento de informações e o monitoramento do paradeiro do investigado até que os agentes conseguissem confirmar sua localização.



A corporação destacou que o trabalho de inteligência é uma das ferramentas utilizadas pelas equipes policiais para identificar e localizar foragidos da Justiça, permitindo o cumprimento de decisões judiciais e o encaminhamento dos condenados ao sistema prisional.



A prisão ocorreu em Duque de Caxias, município que integra a área de atuação das forças de segurança da Baixada Fluminense.