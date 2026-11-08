"Marcos Panguá", que estava foragido da Justiça, foi preso em Xerém, em Duque de CaxiasReprodução/Instagram/Polícia Civil
A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF), sob a coordenação do delegado titular William Rodrigues. Segundo a Polícia Civil, a captura ocorreu após um trabalho de inteligência e uma série de diligências para identificar o paradeiro do foragido.
Os agentes conseguiram localizar o homem em um imóvel na região de Xerém. No endereço, os policiais realizaram a abordagem e cumpriram a ordem judicial, que determinava a regressão cautelar do condenado ao regime semiaberto.
De acordo com as informações divulgadas pela corporação, o mandado foi expedido pela Vara de Execuções Penais em razão da situação do condenado perante a Justiça. A regressão cautelar é uma medida que determina o retorno do apenado a um regime prisional mais rigoroso, conforme as circunstâncias previstas na legislação penal.
Sistema prisional
A operação integra as ações da Polícia Civil voltadas à localização e captura de pessoas com mandados de prisão em aberto na Baixada Fluminense. A atuação da DRFA-BF, neste caso, contou com o levantamento de informações e o monitoramento do paradeiro do investigado até que os agentes conseguissem confirmar sua localização.
A corporação destacou que o trabalho de inteligência é uma das ferramentas utilizadas pelas equipes policiais para identificar e localizar foragidos da Justiça, permitindo o cumprimento de decisões judiciais e o encaminhamento dos condenados ao sistema prisional.
A prisão ocorreu em Duque de Caxias, município que integra a área de atuação das forças de segurança da Baixada Fluminense.
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