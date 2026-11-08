Homem condenado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável em Duque de CaxiasReprodução/Instagram
Contra o condenado havia um mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça para o cumprimento da pena em regime prisional. Ele foi localizado nas proximidades da residência onde morava, após um trabalho de investigação e monitoramento realizado pelas equipes policiais.
De acordo com a Polícia Civil, os agentes foram até o endereço indicado e iniciaram uma vigilância velada nas imediações do imóvel. Os policiais aguardaram o retorno do procurado e realizaram a abordagem assim que ele chegou à residência. A prisão ocorreu sem que o homem conseguisse fugir.
Segundo informações que constam nos autos do processo, o crime aconteceu dentro do ambiente familiar, enquanto os demais parentes dormiam. Na ocasião, o condenado teria se aproveitado da situação para praticar atos de natureza sexual contra a adolescente, que era sua enteada.
Operação de captura
Depois da captura, o homem foi levado para a sede da 60ª DP, em Campos Elíseos, onde foram realizados os procedimentos legais. Posteriormente, ele será encaminhado ao sistema penitenciário do estado, onde deverá cumprir a pena estabelecida pela Justiça.
A operação contou com a integração entre duas unidades policiais que atuam na Baixada Fluminense e faz parte das ações voltadas ao cumprimento de mandados de prisão e à localização de condenados que ainda não haviam sido encaminhados ao sistema prisional.
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