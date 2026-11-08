Homem condenado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável em Duque de Caxias - Reprodução/Instagram

Homem condenado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável em Duque de CaxiasReprodução/Instagram

Publicado 08/11/2026 11:29

Um homem condenado definitivamente a 16 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável , praticado contra a própria enteada, foi preso neste sábado, 7, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A vítima tinha 14 anos na época dos abusos. A captura foi realizada por policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos), em ação conjunta com agentes da 66ª DP (Piabetá).





Contra o condenado havia um mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça para o cumprimento da pena em regime prisional. Ele foi localizado nas proximidades da residência onde morava, após um trabalho de investigação e monitoramento realizado pelas equipes policiais.



De acordo com a Polícia Civil, os agentes foram até o endereço indicado e iniciaram uma vigilância velada nas imediações do imóvel. Os policiais aguardaram o retorno do procurado e realizaram a abordagem assim que ele chegou à residência. A prisão ocorreu sem que o homem conseguisse fugir.



Segundo informações que constam nos autos do processo, o crime aconteceu dentro do ambiente familiar, enquanto os demais parentes dormiam. Na ocasião, o condenado teria se aproveitado da situação para praticar atos de natureza sexual contra a adolescente, que era sua enteada. LEIA MAIS: Homem inventa assalto para recuperar R$ 10 mil perdidos em Caxias Contra o condenado havia um mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça para o cumprimento da pena em regime prisional. Ele foi localizado nas proximidades da residência onde morava, após um trabalho de investigação e monitoramento realizado pelas equipes policiais.De acordo com a, os agentes foram até o endereço indicado e iniciaram uma vigilância velada nas imediações do imóvel. Os policiais aguardaram o retorno do procurado e realizaram a abordagem assim que ele chegou à residência. A prisão ocorreu sem que o homem conseguisse fugir.Segundo informações que constam nos autos do processo, o crime aconteceu dentro do ambiente familiar, enquanto os demais parentes dormiam. Na ocasião, o condenado teria se aproveitado da situação para praticar atos de natureza sexual contra a adolescente, que era sua enteada.

Operação de captura

Após a investigação e o andamento do processo judicial, o homem foi condenado definitivamente a 16 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. Com a expedição do mandado de prisão, as equipes da Polícia Civil iniciaram as diligências para localizar o condenado e garantir o cumprimento da decisão judicial.



Depois da captura, o homem foi levado para a sede da 60ª DP, em Campos Elíseos, onde foram realizados os procedimentos legais. Posteriormente, ele será encaminhado ao sistema penitenciário do estado, onde deverá cumprir a pena estabelecida pela Justiça.



A operação contou com a integração entre duas unidades policiais que atuam na Baixada Fluminense e faz parte das ações voltadas ao cumprimento de mandados de prisão e à localização de condenados que ainda não haviam sido encaminhados ao sistema prisional.

