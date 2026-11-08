Árvore cai ao lado da estação de Saracuruna durante temporal em Caxias - Reprodução/Instagram/Reage Caxias

Árvore cai ao lado da estação de Saracuruna durante temporal em CaxiasReprodução/Instagram/Reage Caxias

Publicado 08/11/2026 11:43

Uma árvore caiu ao lado da estação ferroviária de Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, neste sábado, 7, em consequência do temporal que atingiu a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A circulação dos trens no ramal Saracuruna ocorre normalmente.





A queda aconteceu em meio à continuidade das chuvas que atingem o município durante a manhã deste domingo. O temporal registrado na noite anterior provocou impactos em diferentes pontos da região, incluindo Duque de Caxias, onde alguns bairros também tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido.



A ocorrência foi registrada nas proximidades da estação de Saracuruna, mas, até o momento, não houve informações sobre impactos na operação ferroviária. Os passageiros que utilizam o ramal podem realizar suas viagens normalmente, sem alterações na circulação dos trens em decorrência da queda da árvore.



Diante das condições meteorológicas, a Defesa Civil emitiu um alerta para a população de todo o estado do Rio de Janeiro, orientando os moradores a redobrarem a atenção durante o período de instabilidade. LEIA MAIS: Vereadores de Caxias debatem pautas sobre necessidades da população A queda aconteceu em meio à continuidade das chuvas que atingem o município durante a manhã deste domingo. Oregistrado na noite anterior provocou impactos em diferentes pontos da região, incluindo Duque de Caxias, onde alguns bairros também tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido.A ocorrência foi registrada nas proximidades da, mas, até o momento, não houve informações sobre impactos na operação ferroviária. Os passageiros que utilizam o ramal podem realizar suas viagens normalmente, sem alterações na circulação dos trens em decorrência da queda da árvore.Diante das condições meteorológicas, aemitiu um alerta para a população de todo o estado do Rio de Janeiro, orientando os moradores a redobrarem a atenção durante o período de instabilidade.

Estágio 3

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Defesa Civil de Duque de Caxias informou que o município entrou para o estágio de Atenção, devido a continuidade da previsão de chuva moderada, podendo ser acompanhada de rajadas de ventos moderados a localmente fortes nas próximas 12 horas e nos acumulados pluviométricos previstos para as próximas 24 horas.



A Defesa Civil segue monitorando e, em caso de alterações nas condições do tempo, poderão ocorrer atualizações.



É importante que a população fique atenta aos avisos da Defesa Civil, em caso de emergência procure um lugar seguro e ligue imediatamente para (21) 99463-7387 ou 08000230199.