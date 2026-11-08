Árvore cai ao lado da estação de Saracuruna durante temporal em CaxiasReprodução/Instagram/Reage Caxias
A queda aconteceu em meio à continuidade das chuvas que atingem o município durante a manhã deste domingo. O temporal registrado na noite anterior provocou impactos em diferentes pontos da região, incluindo Duque de Caxias, onde alguns bairros também tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido.
A ocorrência foi registrada nas proximidades da estação de Saracuruna, mas, até o momento, não houve informações sobre impactos na operação ferroviária. Os passageiros que utilizam o ramal podem realizar suas viagens normalmente, sem alterações na circulação dos trens em decorrência da queda da árvore.
Diante das condições meteorológicas, a Defesa Civil emitiu um alerta para a população de todo o estado do Rio de Janeiro, orientando os moradores a redobrarem a atenção durante o período de instabilidade.
Estágio 3
A Defesa Civil segue monitorando e, em caso de alterações nas condições do tempo, poderão ocorrer atualizações.
É importante que a população fique atenta aos avisos da Defesa Civil, em caso de emergência procure um lugar seguro e ligue imediatamente para (21) 99463-7387 ou 08000230199.
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