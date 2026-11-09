Moradores fazem protesto em Duque de Caxias contra falta de energia elétrica - Reprodução/Instagram/Reage Caxias

Moradores fazem protesto em Duque de Caxias contra falta de energia elétricaReprodução/Instagram/Reage Caxias

Publicado 09/11/2026 15:50

falta de energia elétrica após o Moradores de diferentes bairros de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, realizaram protestos nesta segunda-feira, 9, contra aapós o temporal que atingiu a região no último sábado , 7. As manifestações aconteceram na Avenida do Porto, em Saracuruna, na BR-116 (Rio-Teresópolis), na altura da Vila do Recreio, e na Avenida Preseidente Kenedy, perto do São Bento. Segundo relatos, algumas localidades estavam sem fornecimento havia mais de 30 horas.





Na Vila do Recreio, cerca de 30 pessoas bloquearam parcialmente a rodovia no sentido Rio de Janeiro, utilizando objetos em chamas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o protesto começou às 10h45, na altura do quilômetro 138. A concessionária responsável pela rodovia atuou no controle do fogo e, após a saída dos manifestantes, equipes realizaram a limpeza da pista. O trecho foi totalmente liberado às 11h54.



Em Saracuruna, moradores foram à Avenida do Porto cobrar o restabelecimento da energia elétrica. A Polícia Militar informou que equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) acompanharam as manifestações. Segundo a corporação, não houve registro de ocorrências policiais nem de bloqueios em outras vias do município. LEIA MAIS: Vereadores de Caxias debatem pautas sobre necessidades da população Na Vila do Recreio, cerca de 30 pessoas bloquearam parcialmente a rodovia no sentido Rio de Janeiro, utilizando objetos em chamas. De acordo com a, o protesto começou às 10h45, na altura do quilômetro 138. A concessionária responsável pela rodovia atuou no controle do fogo e, após a saída dos manifestantes, equipes realizaram a limpeza da pista. O trecho foi totalmente liberado às 11h54.Em Saracuruna, moradores foram à Avenida do Porto cobrar o restabelecimento da energia elétrica. A Polícia Militar informou que equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) acompanharam as manifestações. Segundo a corporação, não houve registro de ocorrências policiais nem de bloqueios em outras vias do município.

Prefeitura de Duque de Caxias mantém equipes mobilizadas nas ruas após temporal Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura contabiliza 24 ocorrências

De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Defesa Civil, o temporal provocou 24 ocorrências em Duque de Caxias, sem registro de vítimas. Foram contabilizadas 19 quedas de árvores, duas quedas de postes, dois destelhamentos e uma vistoria estrutural.



Saracuruna, com cinco registros de árvores caídas, e Jardim Primavera, com três, estão entre os bairros mais afetados. Também houve ocorrências em Campos Elíseos, Vila Maria Helena, Parque Estrela, Jardim Santa Rita, Bom Retiro, Figueira, Santa Lúcia, Taquara, Imbariê, Chácaras Arcampo, Pilar e Santo Antônio. A Defesa Civil realizou ainda uma vistoria estrutural no bairro São Bento e, no domingo, 8, deu continuidade aos trabalhos, com três novas vistorias.



A Secretaria Municipal de Obras e Agricultura contabilizou mais de 30 ocorrências nos quatro distritos. O segundo distrito foi uma das áreas mais atingidas. As equipes atuam na retirada de árvores e galhos, desobstrução de vias, reposicionamento de tapumes e atendimento a problemas envolvendo telhados e postes. Até o momento, aproximadamente 90% das vias afetadas já foram desobstruídas. Os pontos que ainda apresentam bloqueios dependem de intervenções das concessionárias, principalmente nos casos em que árvores atingiram a rede elétrica.



A Prefeitura informou que mantém equipes mobilizadas nas ruas, em atuação conjunta com o Corpo de Bombeiros e as concessionárias Enel e Light. As empresas foram notificadas para realizar os reparos necessários e trabalhar na normalização do fornecimento de energia elétrica nos bairros atingidos.



O prefeito Netinho Reis acompanhou os trabalhos e afirmou que as equipes municipais atuaram durante a madrugada para minimizar os impactos do temporal.



“Ontem nossa cidade sofreu com chuvas fortes e muita ventania, ocasionando quedas de árvores e postes, vias obstruídas e casas sem energia. A Secretaria de Obras, junto com a Defesa Civil, trabalhou durante toda a madrugada e segue nas ruas, em parceria com a Enel e a Light, para restabelecer a energia de cada morador da cidade”, declarou.



O prefeito também utilizou as redes sociais para pedir que os moradores informem quais localidades ainda estão sem luz.

A Prefeitura de Duque de Caxias mobilizou equipes de diferentes secretarias para atender às ocorrências provocadas pelas fortes rajadas de vento Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Enel diz que restabeleceu energia para 95% dos afetados

Em nota, a Enel Distribuição Rio informou que restabeleceu o fornecimento de energia elétrica para 95% dos clientes afetados pelas chuvas intensas, acompanhadas de fortes ventos e descargas atmosféricas, que atingiram sua área de concessão no sábado, 7.

Segundo a concessionária, cerca de 185 árvores caíram sobre a rede elétrica nos municípios atendidos pela empresa, provocando danos que exigem operações complexas para a reconstrução de trechos da infraestrutura.



A distribuidora informou que mobilizou 920 equipes ao longo desta segunda-feira, 9, além de receber o reforço de 25 equipes deslocadas de São Paulo para auxiliar nos atendimentos. Magé, Duque de Caxias e São Gonçalo concentram o maior número de clientes ainda impactados.

