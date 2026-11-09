Casa do Autista está sendo construída em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Casa do Autista está sendo construída em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 09/11/2026 15:58

A Prefeitura de Duque de Caxias tem ampliado, nos últimos 22 meses, as políticas públicas voltadas à inclusão , ao acolhimento e à assistência social. Por meio da Secretaria Municipal de Gestão, Inclusão e Mulher, a administração municipal desenvolve projetos e investe em equipamentos destinados a pessoas com deficiência, neurodivergentes e famílias em situação de vulnerabilidade.





A primeira-dama Julia Reis, embaixadora dos programas municipais, acompanha e divulga as iniciativas, participando das ações voltadas à inclusão. Segundo ela, o objetivo é oferecer oportunidades de desenvolvimento e atendimento especializado, respeitando as necessidades de cada pessoa. LEIA MAIS: Netinho Reis destaca investimentos para diminuir crimes em Caxias , embaixadora dos programas municipais, acompanha e divulga as iniciativas, participando das ações voltadas à inclusão. Segundo ela, o objetivo é oferecer oportunidades de desenvolvimento e atendimento especializado, respeitando as necessidades de cada pessoa.

A primeira-dama Júlia Reis ao lado do prefeito Netinho Reis, de Duque de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



“Acreditamos no potencial e no desenvolvimento de cada criança. O atendimento especializado oferece oportunidades para que elas se desenvolvam respeitando seu próprio tempo. Estamos construindo uma cidade cada vez mais inclusiva e acolhedora, pensando em cada mãe que sonha em ver seu filho bem cuidado e assistido”, afirmou.



Entre os projetos em funcionamento está a Fazendinha do Autista, localizada no Parque Ana Dantas, em Xerém, que já ultrapassou a marca de 3 mil atendimentos. Apresentado pela prefeitura como pioneiro no Brasil, o espaço oferece acolhimento e suporte especializado a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), síndromes e seus familiares.



O ambiente terapêutico utiliza atividades em contato com a natureza para estimular habilidades sociais, emocionais, cognitivas e motoras dos pacientes.



Outro equipamento de destaque é o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), que passou por modernização e foi entregue à população. A unidade realiza mais de 50 mil atendimentos mensais e oferece serviços de reabilitação física, intelectual, auditiva e visual. O acompanhamento é feito por equipes multidisciplinares, com estrutura e equipamentos especializados. “Acreditamos no potencial e no desenvolvimento de cada criança. O atendimento especializado oferece oportunidades para que elas se desenvolvam respeitando seu próprio tempo. Estamos construindo uma cidade cada vez mais inclusiva e acolhedora, pensando em cada mãe que sonha em ver seu filho bem cuidado e assistido”, afirmou.Entre os projetos em funcionamento está a, localizada no Parque Ana Dantas, em Xerém, que já ultrapassou a marca de 3 mil atendimentos. Apresentado pela prefeitura como pioneiro no Brasil, o espaço oferece acolhimento e suporte especializado a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), síndromes e seus familiares.O ambiente terapêutico utiliza atividades em contato com a natureza para estimular habilidades sociais, emocionais, cognitivas e motoras dos pacientes.Outro equipamento de destaque é o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), que passou por modernização e foi entregue à população. A unidade realiza mais de 50 mil atendimentos mensais e oferece serviços de reabilitação física, intelectual, auditiva e visual. O acompanhamento é feito por equipes multidisciplinares, com estrutura e equipamentos especializados.

Novos espaços estão previstos

A rede municipal de assistência também deverá ganhar um novo equipamento em Imbariê. A Casa da Família foi projetada para reunir serviços de saúde, assistência, qualificação profissional e convivência para diferentes faixas etárias.



Com projeto baseado em conceitos de neuroarquitetura, o espaço contará com atendimentos de pediatria, ginecologia e psicologia. A estrutura também deverá oferecer serviços do Sistema Municipal de Emprego (SIME), cursos profissionalizantes e o programa Abraço à Mulher.

Casa do Autista está sendo construída em Duque de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Entre as iniciativas previstas está o espaço Sossega a Mamãe, onde mães poderão deixar os filhos em segurança enquanto realizam outras atividades. O equipamento também terá aulas de pilates, centro de convivência para idosos e oficinas culturais.



Outro investimento em andamento é a Casa do Autista, em construção no Parque Vila Nova, na região central de Duque de Caxias. O complexo foi projetado para se tornar um centro de referência no atendimento a pessoas com TEA e deverá reunir dezenas de consultórios, espaço neurossensorial, Clínica da Família, escola bilíngue em tempo integral e complexo esportivo.



A proposta é concentrar diferentes serviços em um único local, oferecendo acompanhamento integrado e suporte às pessoas neurodivergentes e seus familiares.



Durante uma visita às obras, o prefeito Netinho Reis destacou a importância dos investimentos na ampliação da rede de atendimento especializado.



“Estamos construindo a cidade mais inclusiva do Brasil. Com a nova Casa do Autista, a ampliação dos atendimentos especializados e mais espaços de acolhimento, queremos garantir que nenhuma família fique sem apoio. Inclusão não pode ser só promessa. Tem que ser prioridade, investimento e resultado na vida das pessoas!”, declarou.



Com os projetos em funcionamento e os novos equipamentos em implantação, a administração municipal busca ampliar o acesso da população a serviços especializados, fortalecer a assistência às famílias e garantir melhores condições de acolhimento e desenvolvimento para pessoas com deficiência e neurodivergentes. Entre as iniciativas previstas está o espaço Sossega a Mamãe, onde mães poderão deixar os filhos em segurança enquanto realizam outras atividades. O equipamento também terá aulas de pilates, centro de convivência para idosos e oficinas culturais.Outro investimento em andamento é a Casa do Autista, em construção no Parque Vila Nova, na região central de Duque de Caxias. O complexo foi projetado para se tornar um centro de referência no atendimento a pessoas com TEA e deverá reunir dezenas de consultórios, espaço neurossensorial, Clínica da Família, escola bilíngue em tempo integral e complexo esportivo.A proposta é concentrar diferentes serviços em um único local, oferecendo acompanhamento integrado e suporte às pessoas neurodivergentes e seus familiares.Durante uma visita às obras, odestacou a importância dos investimentos na ampliação da rede de atendimento especializado.“Estamos construindo a cidade mais inclusiva do Brasil. Com a nova Casa do Autista, a ampliação dos atendimentos especializados e mais espaços de acolhimento, queremos garantir que nenhuma família fique sem apoio. Inclusão não pode ser só promessa. Tem que ser prioridade, investimento e resultado na vida das pessoas!”, declarou.Com os projetos em funcionamento e os novos equipamentos em implantação, a administração municipal busca ampliar o acesso da população a serviços especializados, fortalecer a assistência às famílias e garantir melhores condições de acolhimento e desenvolvimento para pessoas com deficiência e neurodivergentes.