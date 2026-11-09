Casa do Autista está sendo construída em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A primeira-dama Julia Reis, embaixadora dos programas municipais, acompanha e divulga as iniciativas, participando das ações voltadas à inclusão. Segundo ela, o objetivo é oferecer oportunidades de desenvolvimento e atendimento especializado, respeitando as necessidades de cada pessoa.
“Acreditamos no potencial e no desenvolvimento de cada criança. O atendimento especializado oferece oportunidades para que elas se desenvolvam respeitando seu próprio tempo. Estamos construindo uma cidade cada vez mais inclusiva e acolhedora, pensando em cada mãe que sonha em ver seu filho bem cuidado e assistido”, afirmou.
Entre os projetos em funcionamento está a Fazendinha do Autista, localizada no Parque Ana Dantas, em Xerém, que já ultrapassou a marca de 3 mil atendimentos. Apresentado pela prefeitura como pioneiro no Brasil, o espaço oferece acolhimento e suporte especializado a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), síndromes e seus familiares.
O ambiente terapêutico utiliza atividades em contato com a natureza para estimular habilidades sociais, emocionais, cognitivas e motoras dos pacientes.
Outro equipamento de destaque é o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), que passou por modernização e foi entregue à população. A unidade realiza mais de 50 mil atendimentos mensais e oferece serviços de reabilitação física, intelectual, auditiva e visual. O acompanhamento é feito por equipes multidisciplinares, com estrutura e equipamentos especializados.
Novos espaços estão previstos
Com projeto baseado em conceitos de neuroarquitetura, o espaço contará com atendimentos de pediatria, ginecologia e psicologia. A estrutura também deverá oferecer serviços do Sistema Municipal de Emprego (SIME), cursos profissionalizantes e o programa Abraço à Mulher.
Entre as iniciativas previstas está o espaço Sossega a Mamãe, onde mães poderão deixar os filhos em segurança enquanto realizam outras atividades. O equipamento também terá aulas de pilates, centro de convivência para idosos e oficinas culturais.
Outro investimento em andamento é a Casa do Autista, em construção no Parque Vila Nova, na região central de Duque de Caxias. O complexo foi projetado para se tornar um centro de referência no atendimento a pessoas com TEA e deverá reunir dezenas de consultórios, espaço neurossensorial, Clínica da Família, escola bilíngue em tempo integral e complexo esportivo.
A proposta é concentrar diferentes serviços em um único local, oferecendo acompanhamento integrado e suporte às pessoas neurodivergentes e seus familiares.
Durante uma visita às obras, o prefeito Netinho Reis destacou a importância dos investimentos na ampliação da rede de atendimento especializado.
“Estamos construindo a cidade mais inclusiva do Brasil. Com a nova Casa do Autista, a ampliação dos atendimentos especializados e mais espaços de acolhimento, queremos garantir que nenhuma família fique sem apoio. Inclusão não pode ser só promessa. Tem que ser prioridade, investimento e resultado na vida das pessoas!”, declarou.
Com os projetos em funcionamento e os novos equipamentos em implantação, a administração municipal busca ampliar o acesso da população a serviços especializados, fortalecer a assistência às famílias e garantir melhores condições de acolhimento e desenvolvimento para pessoas com deficiência e neurodivergentes.
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